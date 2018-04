Majitelé vyhořelé Petrovky chtějí okna. Památkáři trvají na betonu

Na ruinách, které z Petrovy boudy zbyly po předloňském ničivém požáru, se pracuje. Dělníci odklízejí sutiny, bagry hloubí kolem torza kdysi slavné krkonošské boudy odvodňovací kanál.

Když majitelé minulý týden odkryli část stropní konstrukce nad valenými sklepy, čekalo je překvapení. Objevili kdysi zazděná okna, kterými teď proudí do původního historicky cenného sklepení denní světlo.

Oslovili proto znovu památkáře a pozvali je na kontrolní den. Během středy však na jejich příjezd čekali marně. Dočkali se jen e-mailu se zamítavým stanoviskem.

"Jsem dost zklamaný. Čekal jsem, že budeme konstruktivně řešit novou situaci přímo na místě a že památkáři uvidí, jak jsou ty prosvětlené sklepy krásné a je škoda zalít je betonem," litoval Martin Havlík, jednatel firmy Snowy Chalet, která zchátralou Petrovu boudu koupila v roce 2009.

Sklepy by mohly sloužit jako občerstvení pro turisty

Okna by majitelé chtěli zachovat, díky dennímu světlu by mohli klenuté sklepy využít třeba ke zřízení občerstvení pro turisty. To by ale znamenalo zbourání přistavěných verand a zásadní zmenšení půdorysu, což je nepředstavitelné pro památkáře, kteří trvají na stavbě věrné repliky Petrovy boudy.

Kontrolní den prý majitelé naplánovali téměř ze dne na den a podle pracovníků památkového ústavu v Josefově nebylo v jejich silách, aby na hřebeny Krkonoš přijeli. "Máme dopředu naplánované pracovní cesty a takhle rychle to není možné," vysvětlil náměstek pro památkovou péči z Národního památkového ústavu v Josefově Jiří Balský.

Až po několika telefonátech, když se majitelé Petrovky nedočkali příjezdu památkářů ani zástupců vrchlabského úřadu, se jim podařilo získat oficiální stanovisko alespoň e-mailem. Památkáři ho prý předchozí den omylem poslali na špatnou adresu.

"Odstranění mladších stavebních etap objektu je nežádoucí, neboť jsou dokladem stavebního vývoje objektu a jsou historicky cenné. Požadujeme opravení obestavujícího obvodového zdiva, obnovení cihelných kleneb a zajištění stropů novou deskou, a to dle podmínek závazného stanoviska," napsala ve stanovisku Vladimíra Paterová, garantka památkové péče pro Trutnovsko.

Majitelé boudy chtějí s památkáři i nadále jednat

"Tak teď tady budeme mít třeba několik let krásnou vyhlídkovou betonovou desku," komentoval rozhodnutí s ironií v hlase Havlík, "a ze sklepů opětovně uděláme temné katakomby, ve kterých budou zase jenom sklady."

Okna se při budování okolních verand na Petrovce zazdila a sklepy tehdejší majitelé používali ke skladování brambor a jako obří kontejner, kam údajně celou zimu štosovali odpadky. Historicky cenné sklepy přepažili, vestavěli do nich obří chladicí box.

"Pokusíme se vyvolat další jednání, a to i přes aktuální nesouhlasné stanovisko paní Paterové," rozhodl jednatel Snowy Chalet Havlík.

Další schůzku plánuje na konec května. Zatím chce pokračovat v pracích podle platného rozhodnutí, aby ruiny stihli zajistit v plánovaném termínu, tedy do konce června. Pokryjí je železobetonovou deskou, která je na přání památkářů ochrání.

Železobetonová deska bude hotová už v červnu

Majitelé ji zároveň považují za základovou desku budoucí chaty, na jejíž podobě se však s památkáři opět neshodují.

Historie Petrovy boudy První zprávy pocházejí z roku 1790, ale tehdy šlo spíše jen o letní boudu pro přechodné ubytování pastevců.

První skutečnou boudu pro celoroční obývání nad Špindlerovým Mlýnem postavil až v roce 1811 Johann Pittermann.

V podobě, jak ji znali návštěvníci Krkonoš, pak existovala přes sto let. Po roce 1948 sloužila Petrovka jako odborářská zotavovna a časem se na ní projevila nedostatečná údržba.

V roce 1992 byla prohlášena za kulturní památku. V roce 2006 byl její provoz z hygienických důvodů zastaven. Firma Snowy Chalet v Praze získala Petrovu boudu v roce 2009. V té době již byla značně zanedbaná.

Požár, který ji zničil, vypukl 1. srpna 2011. Tři dny před požárem majitel zrušil domluvené opravné práce na chatě. I po požáru zůstává torzo Petrovy boudy kulturní památkou.

Vlastníci Petrovky upozorňují, že z finančního hlediska je jim v podstatě jedno, která varianta nakonec zvítězí. Vybudování větší betonové desky a rozebrání zdiva prý vyjde zhruba na stejné peníze. Vadí jim ale, že se mezi lidmi traduje, že chtějí ruiny zalít betonem.

"Snowy Chalet nemá zájem to zalít betonem. To je prvotní nařízení památkářů, kteří někdy před rokem a půl nechali udělat posudek. To, co má opravdu hodnotu, teď zničíme betonovou deskou. Logičtější by bylo nechat historické jádro, zbytek stejně budeme muset rozebrat, protože ty obezdívky kolem oken jsou špatné," myslí si Luděk Veselý, ředitel firmy DD System, která na Petrovce provádí stavební práce.

Pokud se nic nezmění, chtějí stihnout dokončení železobetonové desky do června, protože v červenci začíná turistická sezona a práce budou muset omezit. Původně měli ruiny zajistit už loni na podzim, ale stihli jen dorovnat ohořelé kamenné klenby pískem a zakryli je ochrannou plachtou, kterou zatížili. Rozebrali také některé zdi a vyklidili nepotřebnou suť.

Amatérské video zachycuje požár Petrovy boudy

