Petra: město věčných kamenů

Může se hodit



Jak se tam dostat

Petra leží asi 260 kilometrů od Ammánu a za normálních okolností není problém se tam dostat autobusem. Nyní je třeba věnovat pátrání po autobusu více pozornosti, neboť v souvislosti s válkou v Iráku turistů výrazně ubylo. Nezapomeňte: Jordánsko je velmi bezpečná země, vízum snadno získáte na letišti. Kolik co stojí

Petra je zaslouženě jednou z nejslavnějších atrakcí Blízkého východu a tomu odpovídá i cena. Standardní vstupné na jeden den činí dvacet jordánských dinárů (asi 800 korun). Počátkem jara bylo vstupné poloviční, to se však může změnit. Co dělat

Naplánujte si pobyt na více dní, komplex je tak velký a rozmanitý, že za den se dá stěží proběhnout jen hlavní údolí. Na více dní se dá pořídit zlevněná vstupenka. Co nedělat

Nenechte se přesvědčit od místních průvodců, že bez nich se ve městě neobejdete, k mání je řada podrobných plánků, které vám bohatě postačí. O všem tvrdě smlouvejte (výši vstupného však neusmlouváte).