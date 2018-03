Co je důvodem vaší cesty po Egyptě?

Společně s egyptologem Miroslavem Bártou tu točíme záběry pro film o kolapsu civilizací. Místním chlapíkům jsme například pouštěli záběry, jak novinář hází botou po prezidentu Bushovi nebo jak se Bill Clinton dušuje: „Neměl jsem žádný vztah s tou dámou,“ a pak o pár týdnů později se sklopenou hlavou prosí o odpuštění, že lhal. Je zajímavé poslouchat a natáčet, jak to ve svém kulturním kontextu vnímají oni.

Týdeník 5plus2 Každý pátek zdarma Čtení o zajímavých lidech, historických událostech, nevšedních akcích z celého Kraje Vysočina.

Pyramidy a další slavná místa Egypta bývají zavaleny turisty. Máte tipy, kam vyrazit a nepotkat davy cizinců?

Teď bych v Egyptě jel kamkoli, protože lidé se nesmyslně moc bojí, a tak turistů velmi ubylo. Jeďte na pyramidy do Gízy, je tam poloprázdno! Jeďte do Abúsíru, kde zažijete poušť a divočinu vykopávek jako z Indiana Jonese. Navíc se podíváte, kde dělají své obrovské objevy čeští archeologové.

Začátkem března se na Prima ZOOM objevil váš nový cestovatelský pořad Hausbot Petra Horkého. Bude v něm i něco z Egypta?

Ano, natáčím tady dva díly. Přímo u vykopávek, mezi těmi sloupy, kameny a malbami, si povídám s profesorem Bártou, šéfem české egyptologie. Další povídání bylo se Zahi Hawasem, vášnivým Egypťanem, asi nejslavnějším archeologem současnosti – mužem, který objevil, proč zemřel Tutanchamon. Pořad Hasbot je naprostá novinka, cyklus rozhovorů s globálními osobnostmi, se kterými jsem měl tu čest se setkat. Jako třeba Jane Goodallová či Reinhold Messner. S nimi se bavím o dnešním světě a tyto „velcí lidé“ najednou říkají, že poctivost, sebeúcta, slovo morálka a „hodný člověk“ jsou ty pravé hodnoty, ne úspěch, peníze, sláva či moc. Když to řekne globální osobnost, nejde to jen tak smést ze stolu.

Spolupracoval jste s významnými horolezci, dobrodruhy či astronauty. Co mají tito velikáni, jak vy říkáte globální osobnosti, společného?

Jako první mi okamžitě naskočí jejich zájem o věc. Jsou nadšení, hoří pro to, co dělají, a pokud někdo s nimi tento zájem sdílí, chtějí se bavit, chtějí spolupracovat. Tito lidé nemají čas a nemrhají energií na to, aby se vytahovali, aby nějak přehnaně budovali vnější dojem, nějakou image.

Mimo jiné jste prošel na lyžích skrz největší ostrov světa Grónsko. Co vám to vnitřně přináší?

Za mne je to potkání sebe sama. Cesty do neznáma jsou i cesty do vlastního nitra. Moc rád žiji v Evropě, moc rád v Česku, patřím sem. Ale čas od času vyrazit někam, kde musím sám se sebou vyjít, kde do mne přestane mlátit dennodenní nálož, v naprosté většině zbytečných, informací, je očistná koupel. Jako když člověk štětkou na lahve vymyje i to, co se jen tak nevyčistí.

Petr Horký - narodil se 4. února 1973 v Brně. - vystudoval pedagogiku, v 90. letech moderoval mimo jiné i populární dětské televizní pořady Oáza a Hip Hap Hop.

- moderování se věnoval a věnuje i nadále, ale nyní je známý především jako cestovatel a autor knižních a televizních dokumentů. Je autorem ceněného snímku Století Miroslava Zikmunda. - v současnosti uvádí dokumentární seriál Dobrodružství archeologie

a cestovatelskou talkshow Hausbot.

Říká se, že kdo cestuje a pak se vrátí do své domoviny, přinese si určitý nadhled. Co jste si z cest dovezl domů vy?

Nemusí to být nadhled, ale spíš reálné vidění světa. Celý život jsem se bránil tomu, že bychom my Češi měli nějaký národní negativní rys. Ale v poslední době mám pocit, že jsme věční ukřivdění uplakánci, kteří se pořád vymlouvají na to, co nám kdo provedl – ať Hitler, komunisti, Evropská unie.

Milion keců namísto toho, abychom převzali odpovědnost za svět po dobu, kdy nám byl svěřen, a začali konat - ne vždy objektivně, ale vždy nejlépe tak, jak dokážeme. Dobrý lék na tuto roli oběti je vidět svět. Pokud si člověk staví světonázor podle televizních seriálů, je to špatně. V naší malé zemi bych nedával vysokoškolský diplom tomu, kdo nebyl alespoň měsíc na stáži mimo Evropu.

Jak vnímáte Česko ve srovnání s širokým světem?

Naše země, alespoň zatím, je jedno z naprosto nejlepších a nejkrásnějších míst k životu, jaké planeta nabízí. Nádherná příroda, komfort čtyř ročních období. Historie. Žít tady je privilegium. Malý, nádherný, malebný kout světa, jako kvítek pomněnky. Jasně, z nebe tu spokojený život nepadá. Je na nás, abychom si to nepokazili a neuvěřili všem lhářům a kariéristům, bezcharakterním idiotům nebo fašizujícím politikům, kteří si budují prachy a moc na tom, že lidem lžou a straší je.

Světem obchází strašák terorismu, muslimů. Jak to vnímáte z Egypta vy?Sedím teď na zadku v islámském Egyptě, připravuji s vámi tento rozhovor a slyším z minaretu svolávání k odpoledním modlitbám a vím, že lidé, které tady potkávám, se kterými jsem včera a předevčírem natáčel, jsou slušní, hodní, zdvořilí, jsou to starostliví rodiče. Motor lásky máme ve svém srdci geneticky stejný na celé planetě, stejně jako máme dvě nohy, ruce, hlavu.

Na začátku všeho je strach, hloupost a neznalost. Ono je snazší říct o zemi, kterou neznám, že je špatná a všichni její příslušníci také. Někteří imámové, kteří zase naopak vymývají hlavy svým muslimským věřícím, aby nenáviděli křesťany, to je úplně stejné svinstvo.