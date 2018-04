Pět železničních muzeí, kde se projedete vlakem

Z mnoha železničních muzeí po celém Česku jsme tentokrát vybrali ta, kde se projedete vlakem – protože ruku na srdce, právě to je přece zlatý hřeb návštěvy a to úplně nejlepší, co můžete zažít, ne?

Muzeum Českých drah v Lužné u Rakovníka

K cestě do železničního muzea v Lisovicích můžete využít speciální hrací vlak Cyklohráček.

Muzeum Českých drah v Lužné u Rakovníka zřídily České dráhy v areálu bývalé výtopny asi 300 metrů od železniční stanice Lužná. Najdete tu největší sbírku lokomotiv a vozů Českých drah, Národního technického muzea i od soukromníků. Hlavním lákadlem jsou tři desítky parních lokomotiv z různých období železničního provozu, od malých lokálkových lokomotiv až po nejvýkonnější stroje, které zažily vrchol a postupný útlum doby parního provozu. Kromě toho se seznámíte s historií železniční dopravy, děti si vyzkouší ovládání mechanického návěstidla a prohlédnou modelové kolejiště, o víkendech se společně můžete projet po muzejní úzkokolejce. V září a říjnu je otevřeno o víkendech a svátcích. Poslední velkou akcí sezony 2016 bude parní víkend 15. a 16. října, kdy se do muzea a po jeho okolí svezete parními vlaky, brány muzea se letos definitivně zavřou v neděli 30. října.

Železniční muzeum u Zlonic & Cyklohráček

Možnost prohlídky a dokonce i svezení na stanovišti strojvedoucího nabízí většina uvedených muzeí.

Až do konce října si o víkendech a svátcích můžete přijet prohlédnout sbírku průmyslových cukrovarnických lokomotiv i nákladních vozů, zabezpečovacího zařízení a všeho, co souvisí se životem na železnici do Železničního muzea v Lisovicích. Vesnička leží západně od Zlonic, obce, které již zmíněný obdivovatel železnic Antonín Dvořák zasvětil svou první symfonii. Každý víkend se svezete po muzejní úzkokolejce a navíc můžete k cestě do muzea využít speciální hrací vlak Cyklohráček. Jezdí o víkendech a svátcích až do konce října dvakrát denně z PrahydoSlaného a zpět, až do železničního muzea vás doveze v sobotu 24. zářía ve čtvrtek 29. října!

Muzeum průmyslových železnic ve Zbýšově

V Muzeu průmyslových železnic ve Zbýšově proběhnou poslední letošní jízdy 24. září a 8. října.

Muzeum průmyslových železnic ve Zbýšově u Brna využívá areál dolu Jindřich a vlečku napojenou na železniční síť v Zastávce u Brna. Žije to tu hlavně během letních prázdnin, v září a říjnu jen občas. Letošní poslední jízdy proběhnou v sobotu 24. září a v sobotu 8. října, vlaky odjíždějí od 10 do 18 hodin každou celou hodinu ze stanice Zbýšov. Jezdí se do Babic u Rosic a zpět, jedna jízda trvá přibližně 40 minut. Jízdenka na vlak platí zároveň jako vstupenka do expozice historických úzkorozchodných parních, motorových a elektrických lokomotiv a vozů i modelových železnic.

Mladějovská průmyslová dráha

Železnička v Mladějově na Českomoravském pomezí letos pojede naposled v sobotu 17. září a v neděli 25. září.

Také jednou z našich nejznámějších a nejkrásnějších průmyslových železniček v Mladějově na Českomoravském pomezí se jezdí hlavně o prázdninách, ale otevřeno je tu denně mimo pondělí až do konce září a komentované prohlídky areálu bývalé šamotové továrny začínají každou celou hodinu od 9 do 15 hodin včetně. Příležitost ke svezení po 11 km dlouhé trati v nádherné lesnaté krajině s pěknými výhledy máte ještě dvakrát, a to v sobotu 17. září a v neděli 25. září, kdy se koná Den mladějovské železnice a společně s ním poslední letošní výletní jízdy pro veřejnost s doprovodným programem. Kromě prohlídek muzea s průvodcem se můžete těšit na jízdy s párou i motoráčkem, výstavu úzkorozchodných lokomotiv pod širým nebem, projížďky důlní soupravou a šlapací drezínou, možnost svezení na stanovišti strojvedoucího a také na nákladní vlak pro fotografy, vedený lokomotivou Faur L 18 H.

Kolínská řepařská drážka

S Kolínskou řepařskou drážkou se svezete o víkendech a svátcích až do konce září i během října.

Lesních železnic u nás mnoho nevznikalo, zato v rovinatých zemědělských krajích se v minulosti budovaly železničky pro odvoz řepy do cukrovarů. Kousek od Kolína se podařilo jednu takovou dráhu obnovit a zároveň si můžete prohlédnout pěknou muzejní expozici. Kolínská řepařská drážka jezdí o víkendech a svátcích až do konce září, o víkendu 24. a 25. září se navíc konají Řepánkovy slavnosti s bohatým doprovodným programem pro malé i velké. Kromě toho se sem můžete vypravit o víkendu 17. a 18. září, ve středu 28. září a během prvních dvou říjnových víkendů, 1. a 2. října a 8. a 9. října. V listopadu si železnička odpočine, aby vás pak na začátku prosince pozvala na parní Čertovské jízdy a poslední den v roce 2016 a první v roce novém naSilvestrovské a Novoroční jízdy.