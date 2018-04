Pět zajímavých rozhleden: podívejte se na českou krajinu z výšky

Chcete se kochat nádhernou krajinou z výšky? Pak jsou tipy na zajímavé rozhledny právě pro vás. Zavítejte například na nejstarší rozhlednu Jizerských hor Štěpánku, vyšlápněte si rozhlednu Velký Javorník v Beskydech, vystoupejte na vrchol Akátové rozhledny v Židlochovicích, objevte rozhlednu u Borovice nebo se rozhlédněte po Kutnohorsku na rozhledně na Kaňku.

Rozhledna Štěpánka: nejstarší rozhledna Jizerských hor

Na nejstarší rozhlednu Jizerských hor se můžete vydat pěšky po značených turistických stezkách z Příchovic, Tanvaldu nebo Kořenova. Autem se dá vyjet až k chatě Hvězda, odkud je to na novogotickou Štěpánku jen dvě stě metrů, zato ale řádně kamenitých. Pohádková kamenná věž Štěpánka vám nabídne výhled na Krkonoše, Trosky, Bezděz nebo Kozákov. Tento pohled miloval arcivévoda Štěpán, na jehož počest nechal vystavět zdejší rozhlednu kníže Rohan.



Kamenná věž Štěpánka vám nabídne pohled na Krkonoše a Český ráj

Štěpánka je v zimním období, od ledna do března, otevřena od úterý do neděle vždy od 10 do 16 hodin. Vstupné pro dospělého činí 20 korun, snížené je za 10 korun. Po náročném výstupu se můžete občerstvit v místní chatě Hvězda, kde mají výborné borůvkové palačinky a borůvkový koláč. Vedle rozhledny stojí také dřevěný stánek s občerstvením, kde si můžete zakoupit pohlednice.

Rozhledna na Kaňku u Kutné hory

Na kopci Kaňk u Kutné hory se tyčí třicetimetrová rozhledna postavená z kyklopského zdiva, z níž dohlédnete až na zámek Kačina. Součástí rozhledny je také kavárna s čtyřiadvaceti místy k sezení, kde si od 17 hodin můžete objednat romantickou večeři.

Na vrchol rozhledny na Kaňku vás vyveze výtah

Rozhledna na Kaňku je otevřena každý den od 10 do 18 hodin a vstup vás vyjde na 60 korun, snížené vstupné je za 30 korun. Vedle rozhledny je také výletní restaurace, která byla v roce 1895 přestavěna z tehdejší hájovny. Určitě vás také potěší, že na vrchol rozhledny nemusíte šlapat pěšky, do třicetimetrové výšky vás vyveze výtah.

Velký Javorník v Beskydech

Na vrcholu Velkého Javorníku, nejvyššího bodu Veřovických vrchů, se nachází dřevěná rozhledna vysoká téměř 26 metrů. Z obrovské výšky uvidíte okolní i vzdálenou krajinu jako na dlani. Uchvátí vás výhledy na vrcholy Beskyd, na Smrk, Radhošť, na Jeseníky nebo například do údolí frenštátské brázdy. Rozhledna na Velkém Javorníku je volně přístupná po celý rok.



Vydat se na ni můžete po turistických trasách z Frenštátu pod Radhoštěm, z Rožnova pod Radhoštěm či z obce Veřovice. Po cestě se můžete občerstvit v turistické chatě na vrcholu Javorníku, která je turisty hojně navštěvována.

Akátová rozhledna v Židlochovicích

Na vrcholu kopce Výhon se tyčí akátová rozhledna, vyrobená ze dřeva, které roste na každém rohu místní krajiny. Osmnáctimetrová rozhledna se nachází v Židlochovicích na Brněnsku a vydat se na ni můžete celoročně zcela zdarma.

Schodiště židlochovické rozhledny je obloženo akátovými trámy

Zajímavá rozhledna vás okouzlí hned na první pohled, je tvořena točitým schodištěm obloženým akátovými trámy. Při výpravě za jedinečnými výhledy na Pálavu, Drahanskou vrchovinu či Ždánické vrchy si můžete projít také naučnou stezku, kterou Židlochovičtí vytvořili.

Rozhledna U borovice v Roprachticích

Na malebném místě, kde byste široko daleko nic nečekali, naleznete osmnáctimetrovou rozhlednu, ze které se pokocháte výhledem na Krkonoše, Jizerské hory a Český ráj. Rozhlednu U borovice nechal postavit roprachtický rodák František Hubař nejen pro sebe, ale i pro ostatní návštěvníky.

Soukromá rozhledna U borovice je dílem Františka Hubaře a jeho přátel

Abyste se dostali nahoru, budete muset vyšlápnout 70 schodů, potom se můžete rozhlédnout z dřevěného ochozu z modřínového dřeva, který vytvořil místní tesař pan Pacholík. Rozhlednu naleznete pět kilometrů od Vysokého nad Jizerou. Od ledna do dubna je otevřena pouze o víkendech od 10 do 15 hodin. Za vstup zaplatíte 20 korun, snížené vstupné je za 10 korun.