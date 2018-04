Pět zahradnických výstav a trhů: jaro v zahradách a květináčích

První akce, na kterou vás zveme, odstartuje ve čtvrtek 21. dubna. Je to bez nadsázky nejstarší a také nejproslulejší zahradnická výstava v Česku. Vypravte se do Olomouce na jarní etapu veletrhu Flora!

Flora s Otcem vlasti

Jarní etapa Flory Olomouc se letos bude jako obvykle konat v parkovém areálu a pavilonech Výstaviště Flora Olomouc ve Smetanových sadech, a to od čtvrtka 21. do neděle 24. dubna. Kromě květin, okrasných dřevin, stromků či pomůcek a potřeb pro zahradníky a zahrádkáře dostane na výstavišti prostor také zahradní mechanizace a přehlídka jarních květin. Ústřední expozice připomene pomocí barev, tvarů a vůní sedmisté výročí narození Karla IV., který české země přetvořil v kvetoucí zahradu Evropy. Brány výstavy jsou otevřené denně od 9 do 18 hodin, plné vstupné vás vyjde na 120 Kč na místě a 100 při nákupu vstupenek přes internet.

Zahrada v Havlíčkově Brodě

O den později než olomoucká Flora začíná akce, na kterou se těší všichni zahrádkáři z Vysočiny a okolí: zahradnická výstava Zahrada v areálu Kulturního domu Ostrov v Havlíčkově Brodě. Letos potrvá od pátku 22. do neděle 24. dubna. Jednotlivé stánky a výstavní expozice najdete jak v krytých částech v přízemí či na balkonu, tak v rozsáhlém venkovním areálu. Ovocné a okrasné stromky, květiny, sadbu, semena a bylinky doplní altány a pergoly, krby, skleníky, nářadí, keramika, dřevěné hračky a další doplňkový sortiment. V pátek bude otevřeno od 9 do 18 hodin, v sobotu od 8 do 18, v neděli od 8 do 16. Vstupné je stejné jako v minulých letech, tedy plné za 50 Kč, zlevněné za 30 Kč.

Zahradnické trhy na Kuksu

Poslední dubnový víkend se vypravte na Zahradnické trhy do Hospitalu Kuks a prohlédněte si obnovené bylinkové záhony.

Loni na jaře se po obnově celého areálu představil v novém kabátě Hospital Kuks. Do jeho zahrad se vrátily bylinkové záhony a ovocný sad, v dubnu se pak konala prodejní zahradnická výstava. Letos se Zahradnické trhy opakují, a to poslední dubnový víkend od pátku 22. do neděle 24. dubna.

Několik desítek prodejců vám nabídne vše od rostlin, bylinek a skalniček přes ovocné stromky až po další potřebné zahradnické náčiní a stánky s občerstvením. Chybět nebude doprovodný program s přednáškami z oboru bylinkářství a zahradnictví. V pátek bude otevřeno od 12 do 18 hodin, v sobotu od 9 do 18, v neděli od 9 do 16. Vstupenka pro dospělé stojí 40 Kč, zlevněná 20 Kč.

Jarní výstava Věžky

Jarní část zahrádkářské prodejní výstavy v zámeckém parku ve Věžkách nabídne sazenice květin a zeleniny, okrasné rostliny, ovocné keře a stromy.

Když se před několika lety organizátoři populární výstavy Floria přestěhovali z Věžek do moderního areálu v Kroměříži, rozhodla se obec uspořádat konkurenční výstavu. Po počátečním váhání a obavách se ukázalo, že zahrádkářští nadšenci rádi navštěvují obě akce.

Jarní část zahrádkářské prodejní výstavy v zámeckém parku ve Věžkách letos začíná ve středu 27. dubna a potrvá až do neděle 1. května. Široký výběr květin a zeleniny doplní okrasné rostliny, ovocné keře a stromy, potřeby a pomůcky pro dům a zahradu a bohatý doprovodný program. Otevřeno je denně od 9 do 17 hodin, vstupenka pro dospělé stojí 80 Kč, pro seniory nad 65 let a děti s výškou nad 130 cm 50 Kč, rodinné vstupné vás vyjde na 200 Kč.

Výstava Floria v Kroměříži

Hlavní květinová expozice jarní výstavy Floria v Kroměříži se letos inspirovala pohádkami, křtít se například bude nový narcis Rákosníček.

V sobotu 30. dubna a v neděli 1. května můžete dokonce navštívit souběžně jak jarní výstavu ve Věžkách, tak jarní výstavu Floria na stejnojmenném výstavišti v Kroměříži. V pořadí již čtyřicátý ročník prodejní výstavy pro zahradníky a zahrádkáře potrvá od soboty 30. dubna až do neděle 8. května. Hlavní květinová expozice v pavilonu A se tentokrát ponese v duchu pohádek z Večerníčků.

Těšit se můžete například na Krakonoše, Karafiátovy Broučky či vílu Amálku, Perníková chaloupka se promění v cukrárnu plnou dobrot a při zahájení výstavy se chystá křest nové odrůdy narcisu s názvem Rákosníček. Pohádkové příběhy doplní tisíce narcisů, tulipánů, hyacintů, muškátů a petúnií, rododendronů, okrasných stromů, keřů i řezaných květin. Otevřeno je vždy od 9 do 17 hodin, základní vstupenka stojí 90 Kč, rodinné vstupné vás vyjde na 200 Kč. Děti do 10 let mají vstup zdarma.