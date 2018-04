Pět výletů do míst, kde se vyrábějí tradiční vánoční ozdoby

Perličkové ozdoby z Rautisu

V Rautisu si po prohlídce můžete vyrobit vlastní perličkovou ozdobu v kreativní dílně.

Mistrem v tradiční ruční výrobě vánočních ozdob ze skleněných perlí je rodinná firma Rautis v Poniklé. Cestu jediné perličky na ozdobu přes foukání, stříbření, barvení, malování, řez a montáž poznáte při exkurzích. Ty probíhají každý den a začínají vždy v 9, 11, 13 a 15 hodin, o víkendech a zimních či letních prázdninách pak každou celou hodinu od 9.00 do 15.00 hodin. Vstupné stojí 40 Kč pro dospělé a 20 Kč pro děti, po prohlídce si navíc můžete za dalších 40 Kč vyrobit vlastní perličkovou ozdobu v kreativní dílně. A pokud se vám „stará perlařina“ zalíbí, můžete se zastavit také v blízkém Muzeu krkonošských řemesel, kde je tomuto oboru věnovaná malá expozice.

Tradiční vánoční ozdoby z Opavy

Bez českých skleněných vánočních ozdob nemají Vánoce ten správný třpyt, tvrdí ve výrobním družstvu Slezská tvorba v Opavě. Při exkurzi uvidíte, jak se tradiční vánoční ozdoby od obvyklých koulí přes olivy, rakety, zvonky a špice až po volně foukané tvary, srdce a figurky, vyrábějí, a to od ručního foukání přes stříbření, máčení a malování až ke konečnému balení. Exkurze je třeba objednat předem, probíhají v pracovních dnech od 8.00 do 11.00 hodin a vstupné stojí 40 Kč pro dospělé a 20 Kč pro děti. Také tady můžete vyzkoušet svou zručnost v kreativní dílně, kde si pod vedením zkušených malířek namalujete vánoční ozdobu dle vlastní fantazie. Výroba jednoho kousku vás vyjde na 30 Kč.

Skleněné vánoční ozdoby ze Vsetína

Ve Vsetíně uvidíte výrobu ručně foukaných a malovaných skleněných vánočních ozdob.

Plánujete novou vánoční výzdobu a chcete se vyhnout předvánočnímu shonu? Nakupte vánoční ozdoby v klidu s předstihem v naší prodejně a užijte si klidný advent, láká družstvo IRISA ze Vsetína. V závodě, který začínal jako sklářské výrobní družstvo, vyrábějí vánoční koule, ovály a špice s 15 000 vzory a 900 druhů figurek. Při exkurzi uvidíte, jak se ručně foukané a malované skleněné vánoční ozdoby vyrábějí, a to celoročně od pondělí do pátku mezi 9.00 a 12.00 hodinou. Vstupné stojí 40 Kč a je nutná telefonická objednávka předem.

Křehké vánoční ozdoby ze Dvora Králové

Při výletu do Dvora Králové nad Labem můžete kromě známé zoologické zahrady navštívit také DUV-družstvo, kde bez využití strojů vznikají tradiční skleněné vánoční ozdoby. Exkurze vás provede celým ručním výrobním procesem od foukání přes stříbření, barvení a dekorování až po balení. Prohlídky jsou určeny pro skupiny více než patnácti osob, probíhají od pondělí do pátku od 7.30 do 13.00 hodin a je nutná rezervace předem. Vstupné stojí 50 Kč pro dospělé a 20 Kč pro děti. Ozdoby si můžete koupit za zvýhodněné ceny v podnikové prodejně.

Vánoční dům na zámečku Doubí

Na zámečku v Doubí u Karlových Varů mají Vánoce celý rok, sídlí tu totiž Vánoční dům.

Zámeček na západním konci Karlových Varů se před několika lety proměnil ve Vánoční dům, plný vánočních ozdob, andílků, stromečků, svíček a jiných dekorací. Vánoční atmosféru si tu můžete vychutnat kdykoliv chcete; celý rok vás na nádvoří uvítá betlém a vysoký vánoční strom, ve všech koutech zámku uvidíte expozice laděné v jednotlivých tónech.

Jsou tu ručně malované ozdoby, nádherné dekorace, usměvaví sněhuláci, hořící svíčky a všechno, co patří ke správným vánočním svátkům. Zajít sem můžete na prohlídku, ale také na nákupy nebo pro inspiraci. Otevřeno je tu denně a celý rok, vstupenka pro dospělé stojí 70 Kč, pro děti a seniory 50 Kč, děti do tří let mají vstup zdarma.