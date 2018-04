Pět tipů na zářijové železniční výlety, akce a výstavy

S párou do Jindřichova Hradce

Nádhernou přírodou České Kanady s romantickými lesními stanicemi vás parní lokomotivy provezou v sobotu 19. a 26. září.

Na obou jindřichohradeckých úzkokolejkách parní lokomotivy jezdí celé léto. Nádhernou přírodou České Kanady přes romantickou lesní zastávku Kaproun s pomníčkem Járy Cimrmana až do Nové Bystřice se můžete s párou naposled svézt při pravidelné jízdě v sobotu 26. září. O týden dřív, v sobotu 19. září, se ovšem na nádraží Jindřichohradeckých místních drah v Jindřichově Hradci bude slavit tradiční Den železnice.

Na prohlídky zvou běžně nepřístupná depa a další drážní objekty, připravena je i výstava skutečných i modelových železnic a lokomotiv. Pravidelná nostalgická jízda s parním vlakem do Nové Bystřice, kde si můžete prohlédnout Regionální úzkokolejné muzeum, vyjíždí z Jindřichova Hradce v 10.50 hodin.

S Velkým bejčkem do Hanušovic

Historické parní vlaky se letos v létě vrátily na železniční trať z Letohradu přes Dolní Lipku do Hanušovic. Poslední příležitost k výletu s parní lokomotivou 423.009 Velký bejček budete mít v sobotu 19. září. Osobní vlak 20017 Králický Sněžník z Letohradu odjíždí v 9.30, do Hanušovic dojede v 11.40 a na zpáteční cestu se vydá ve 14.32 hodin. Na vrcholek Králického Sněžníku to sice nestihnete, ale z každé zastávky máte možnost vydat se na toulky za nespočtem turisticky zajímavých míst. Přímo v Hanušovicích pak zve k prohlídce muzea a posezení v pivovarské restauraci pivovar Holba.

Speciální expres do Zubrnic

Historický parní vlak Páni kluci expres vám připomene, že na lokálce mezi Střekovem a Zubrnicemi se slavný film natáčel právě před čtyřiceti lety.

Na lokálce mezi Střekovem a Zubrnicemi právě před čtyřiceti lety natáčela režisérka Věra Plívová-Šimková film Páni kluci. O víkendu 19. a 20. září událost připomene historický parní vlak Páni kluci expres. V sobotu odpoledne se na zubrnickém nádraží bude vzpomínat na natáčení, chystá se beseda s herci a přímo na nádraží sehrají herci z Ústí nad Labem některé slavné scénky. Na nádraží si také prohlédnete výstavu fotografií z natáčení, na milovníky historické techniky ve skanzenu Zubrnice čeká nedávno opravená parní lokomobila, kterou uvidí v chodu. Z Ústí nad Labem-Střekova vlak odjíždí v 9.30, 12.45 a 15.45, ze Zubrnic zpět se můžete vrátit v 11.15, 14.15 a 17.15 hodin.

Vlakem po zrušené trati do Doupovských hor

Pokud se vydáte speciálním cyklovlakem z Plzně do podhůří Doupovských hor, na zpáteční cestě navštivte historické městečko Valeč se zámkem.

V sobotu 19. září máte jedinečnou možnost se svézt speciálním cyklovlakem z Plzně do podhůří Doupovských hor po trati Protivec–Bochov, kde byla pravidelná doprava zrušena už v roce 1997. Vlak odjíždí z plzeňského hlavního nádraží v 7.10, do Bochova dorazí v 9.58 hodin. Kromě dvou vozů pro přepravu jízdních kol ve vlaku bude k dispozici i bufetový vůz. České dráhy doporučují vydat se z Bochova na kole po cyklotrase č. 2249, kdy projedete částí vojenského prostoru, navštívíte historické městečko Valeč se zámkem a do vlaku pak můžete nastoupit v Chyši, kde je kromě zámku také pověstný zámecký pivovar.

Času budete mít dost, zpáteční vlak z Chyše odjíždí v 17.00, do Plzně se vrátíte v 18.45 hodin. Protože počet míst v cyklovlaku je omezený, jízdenky si můžete koupit v předprodeji. Jízdné stojí 230 Kč pro dospělé, 180 Kč pro děti od 6 let, za přepravu jízdního kola zaplatíte 50 Kč.

Den železnice v Hradci Králové

Národní den železniceslaví České dráhy každý rok koncem září pokaždé jinde; loni se 175 let drážní dopravy na našem území slavilo v Břeclavi, letos se místo děje přesunulo do Hradce Králové. Lokomotivy 423.009 Velký bejček, 434.2186 Čtyřkolák, 464.008 Bulík a 534.0432 Kremák vás v sobotu 26. září rozvezou na hvězdicové nostalgické jízdy do okolí Hradce Králové, těšit se můžete také na tradiční přehlídku nejkrásnějších historických lokomotiv, moderní stroje a bohatý kulturní program.