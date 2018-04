Pět tipů na zábavné podzimní prohlídky hradů a zámků

Některé zámky nabízejí v cukrárnách a kavárnách zákusky podle starých receptů místních kuchařek, jinde to vzali ještě důkladněji. Třeba na zámku ve Žlebech, kde se oživená zámecká kuchyně objevuje v programu akcí několikrát do roka.

Tip pro mlsné jazýčky: zámecká kuchyně ve Žlebech

Na zámku ve Žlebech se oživená zámecká kuchyně objevuje v programu akcí několikrát do roka.

Do provoněné zámecké kuchyně, kde se kuchtíci a kuchtičky v historických kostýmech starají nejen o doprovodný program a náplň do žaludků mlsných návštěvníků, ale také o představení jedinečného technického zázemí, se podíváte v sobotu 31. října a v neděli 1. listopadu. Uvidíte jak plně vybavenou kuchyni s přilehlými historickými provozy, tak důmyslně řešené hygienické zázemí a další zámecké interiéry. Kuchyně je totiž zařazená v I. a III. prohlídkovém okruhu. Plné vstupné vás bude stát 130 Kč, snížené 90 Kč, rodinné vstupné vyjde na 340 Kč, za doprovodný program se připlácí 10 Kč.

A až se za posledním návštěvníkem zamknou dveře a v kuchyni vyhasnou ohniště, zámek Žleby se uloží k zimnímu spánku – i když ne nadlouho, už o víkendu 28. a 29. listopadu a během prvních dvou prosincových víkendů se sem můžete vypravit na adventní prohlídky, spojené s dobovým jarmarkem v předzámčí, s představením pro děti i dospělé a samozřejmě opět s oživenou zámeckou kuchyní.

Putování za šťastnou šternberskou hvězdou

Při Putování šternberskou historií si průvodci na hradě Český Šternberk obléknou historické kostýmy a sehrají malá divadelní představení z historie hradu.

Letos o víkendu 24. a 25. října si už po desáté průvodci na hradě Český Šternberk obléknou historické kostýmy a v jednotlivých místnostech pak sehrají malá divadelní představení z historie hradu a rodu Sternbergů. Koná se totiž další ročník tradičního Putování šternberskou historií.

Program se každý rok obměňuje a připravují se nové scénky, aby se pobavili i ti, kteří již navštívili některý z předchozích ročníků. ̈

Na Putování šternberskou historií na hrad Český Šternberk vás doveze vláček Posázavský Pacifik.

Stálicemi zůstávají středověká krčma a hradní kavárna, vojenské ležení u hladomorny, kejklíři a ochutnávky vyhlášených šternberských koláčků. Vstupenka pro dospělé stojí 125 Kč, pro děti, studenty a seniory 85 Kč, rodinné vstupné vás vyjde na 350 Kč.

Do programu se tradičně zapojuje také vláček Posázavský Pacifik, který při této příležitosti v sobotu vyjíždí na speciální výlet z Benešova do Českého Šternberka a do Kácova.

Hrad pod palbou historických zbraní

Přijďte si vypálit z děl a ukončit tak další sezonu na Horním hradě – Hauenštejně. V sobotu 24. října od 18.00 do 22.00 hodin se chystá Noční palba, při níž si užijete Hauenštejn pod hávem tmy s bravurním bavičem a hradním průvodcem Viktorem Braunreiterem. Podobný program, ale za denního světla, si vychutnáte v neděli 25. října od 10.00 do 17.00 hodin při akci Horní hrad pod palbou.

Čeká vás střelba z historických děl, přednášky o historii palných zbraní, mini škola šermu, lukostřelba, středověké hry a bojové ukázky s možností si všechno vyzkoušet a osahat. O noční i denní palbu z hradeb se postarají šermířské skupiny Bohemica Sanguis a Darkness, pořádnou rytířskou řežbu přiveze Jednota panská z Plzně, hry pro děti připravuje skupina Duelanti. Na obě akce, večerní i celodenní, platí stejné vstupné, tedy pro dospělé 120 Kč, pro děti, studenty a seniory 80 Kč, rodinné vstupné vyjde na 300 Kč.

Podzimní hradní slavnosti na Nových Hradech

Nové Hrady se s hlavní sezonou loučí při Podzimních hradních slavnostech.

Ačkoli jihočeské Nové Hrady neberou zimní spánek tak vážně jako jinde a od listopadu až do března pořádají prohlídky dvakrát týdně, i tady se loučí s hlavní sezonou. Letošní Podzimní hradní slavnostise konají v sobotu 24. října a jejich program se točí kolem Jana Žižky z Trocnova. Příběh zemanského syna, lapky a osobního strážce krále Václava IV. představí skupina historického šermu Vítkovci a soubor scénického historického tance Ambrosia.



Těšit se můžete na letové ukázky dravců, dětské prohlídky hradu s hraběnkou Terezií, soutěže a hry pro pážata, panoše a mladé dámy, anebo na duchovní a společenskou hudbu renesance a raného baroka, hranou na replikách dobových hudebních nástrojů. Plné vstupné stojí 80 Kč, snížené 55 Kč, rodinné vstupné vás vyjde na 215 Kč, v ceně je vstup na první prohlídkovou trasu zdarma.