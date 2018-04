Pět tipů na akce, kde hlavní roli hraje jídlo

Festival česneku v Buchlovicích

Už počtrnácté se na zámek a do městečka Buchlovice vrací Festival česneku. V sobotu 25. července tak opět ochutnáte česnekové koláče, česnekovou zmrzlinu, česnekovou pálenku nebo stroužky v čokoládě. Ochutnat můžete i jednotlivé odrůdy česneku a další gastronomické pochoutky.

Voňavý česnekový den začíná v 10.00 hodin a jako každý rok i tentokrát dojde na soutěže, například soutěž čichačů, mistrovství České republiky v plivání česneku na dálku a na cíl, Česnekový běh zámeckým parkem, Česnekový kikindáš, česnekové moravské sumo či šachové utkání Boršice – Zbytek světa.

K tomu všemu hraje hudba, ve stáncích se nabízí vše na česnekové téma a kdo má chuť, ten si od festivalového mumraje může odpočinout při prohlídce zámeckých komnat anebo v některém z tichých zákoutí rozlehlého zámeckého parku. K vidění tu je i malá zoologická zahrada a samozřejmě letní prodejní výstava fuchsií. Na její prohlídku ovšem máte čas až do konce září.

V Lenoře ochutnáte čerstvě upečený chleba

Chleba si jistě dokážete upéct sami, ale v Lenoře na Šumavě ochutnáte chleba, upečený ve veřejné obecní peci. Pec, kterou si v první polovině 19. století postavili obyvatelé Lenory, aby společným pečením chleba ušetřili palivo, je dnes technickou památkou.

Každou poslední sobotu v Lenoře na Šumavě roztápějí obecní pec a pečou tu chleba, koláče, housky a placky.

V roce 1997 ji zachránila skupina místních nadšenců a nyní se tu každou poslední sobotu v měsíci až do konce prosince od 9.00 do 13.00 hodin peče chleba, koláče, housky a česnekem potírané lenorské placky. Místní specialitou je i to, že lenorský chleba se neprodává, ale rozdává zadarmo, dobrovolný příspěvek ovšem přijde vhod. Přijet můžete vždy poslední sobotu v červenci, v srpnu, září, říjnu, listopadu a dokonce i v prosinci!

Na ochutnávku klobásek do Břeclavi

Na Klobáskobraní v Břeclavi se každý rok sejdou milovníci uzenářských specialit, aby si pochutnali a ohodnotili to nejlepší, co si výrobci klobás připravili. V sobotu 25. července se můžete těšit nejenom na klobásky, ale i na nejrůznější soutěže a hudební country doprovod.

Vinařská benátská noc se sedleckými víny

Na jižní Moravě si užijete Benátskou noc ve společnosti Sedleckých vín.

Pokud jste ještě neochutnali skvělá Sedlecká vína z jižní Moravy, máte k tomu vynikající příležitost v sobotu 25. července na Vinařské benátské noci. V Sedleci, vinařské obci v Lednicko-valtickém areálu, můžete celý den kromě vín ochutnávat i grilované speciality, pečené selátko a další pochoutky, odpoledne pak začne taneční zábava s doprovodem hudební skupiny Onkels. Vrcholem akce bude ohňostroj, tradiční zakončení benátské noci.

Pivovar Nová Paka pořádá Den otevřených dveří

Novopacký pivovar, který vaří pivo bez přerušení již od roku 1872, zve společně s portálem Kudy z nudy všechny milovníky piva na Den otevřených dveří. V sobotu 25. července budou už od 10 hodin probíhat exkurze s ochutnávkami novopackých piv, k tomu bude hrát hudba a pro děti je nachystáno loutkové divadelní představení.