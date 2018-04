Pět tipů, kam se vypravit s dětmi do přírody

Když výlet, tak naboso!

U Valtic objevíte stezku, po níž se chodí bez bot. Měří přibližně 5 km, má jedenáct zastavení a vede od kolonády na Reistně do sousední rakouské obce Schrattenberg. Povrch stezky je vysypaný různými materiály, a tak si můžete vyzkoušet, zda vaše chodidla lépe promasírují oblázky anebo dřevo, písek, sláma, šišky či kůra ze stromů.

Stezka naboso u Valtic vede k rozhledně na kopci Homole

Kromě toho stezku lemují nejrůznější atrakce: rozhledna, houpající se trámový most ukotvený v řetězech, klouzačka, lehátko s výhledem do okolí nebo kamenné bludiště. Na zdolání celé trasy budete potřebovat přibližně dvě hodiny, o zbytek programu se postará Lednicko-valtický areál, zámek v Lednici anebo vyhlídková plavba tamním zámeckým parkem.



Českým Švýcarskem po Gabrielině cestě

Gabrielina stezka patří k nejoblíbenějším trasám Českého Švýcarska. Prababička všech vycházkových tras byla vyznačena už v roce 1892 a spojuje Mezní louku s Pravčickou bránou. Měří asi 8 km a bez nadsázky vám ukáže ty nejkrásnější výhledy národního parku.

Výlet po Gabrielině stezce můžete spojit s plavbou romantickými soutěskami řeky Kamenice

Ani není třeba nabízet další program, protože pokud se vydáte na Gabrielinu stezku, je jasné, kam máte namířeno. Od Pravčické brány můžete pokračovat do Hřenska, k soutěskám řeky Kamenice anebo ke skalním vyhlídkám.



Pohled do korun stromů

Stezka, která nevede přírodou po zemi, ale zavede vás až nad koruny stromů, je zatím v Česku jediná. Je otevřená celoročně, zcela bezbariérová, provede vás lesem ve výšce 24 metrů nad zemí a měří necelý půlkilometr. Lenoši se radují zbytečně - na konci vás čeká 40 metrů vysoká vyhlídková věž, kde nachodíte další stovky metrů na spirálovité cestě k vrcholu.

Stezka v korunách stromů a výhled na Lipno

Cestou vás čekají interaktivní tabule, rozmanité herní prvky a také fantastický výhled na Šumavu, Alpy, na Lipenské jezero a Novohradské hory. A komu se nechce zpátky šlapat pěšky, ten se může sklouznout na tobogánu a pak si užívat další radovánky v Activ Parku Lipno.



Po Beskydech s Kulíškem

Kulíškova naučná stezka vede údolím potoka Dynčák a okolím hotelu Horal. Měří 2,5 kilometru, má deset zastavení a zvládnou ji i menší děti a rodiče s kočárky. Potkat na Kulíškově naučné stezce samotného hlavního hrdinu, tedy vzácný druh sovy hnízdící také ve Velkých Karlovicích, se vám asi nepoštěstí. Děti tu ale poznají další zvířata, žijící v Beskydech, a pomocí interaktivních prvků se seznámí také s přírodou Valašska.

Kulíškova stezka nabídne dětem domečky a další herní prvky

Kromě domečků a prolézaček najdete na stezce také automat, který vám po vhození pětikoruny vydá hrst granulí. S nimi pak můžete krmit ovce, které se pasou na okolních loukách.



Kde najdete poklad?

Druhá turistická trasa Resortu Valachy, připravená speciálně pro děti, je 6 km dlouhá stezka Hledej poklad na Galiku, volně inspirována populárním geocachingem. Co musíte udělat?

V recepci hotelu Galik ve Velkých Karlovicích si vyzvednete písemné instrukce a pak už se vydáte společně s dětmi do terénu, do údolí Leskové. V lesích a na loukách pak budete hledat určitá místa, plnit jednoduché úkoly a sbírat čísla. Z nich sestavíte kód, s nímž po návratu do hotelu otevřete schránku s pokladem.

Jako správní lovci "kešek" si ovšem děti smí část pokladu odnést domů jen tehdy, pokud samy do schránky vloží nějakou drobnost. Ta časem udělá radost dalším výletníkům, kteří se pustí ve vašich stopách.