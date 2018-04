Pět tipů, kam se vydat na pohodový cyklistický výlet s dětmi

Kvalitní stezky, na kterých si výlet užijete vy i děti, často vedou po březích řek. Některé jsou ale příliš frekventované a z výletu se snadno může stát nepříjemný zážitek, na který budete chtít co nejrychleji zapomenout. Takže nechme stranou ty nejznámější trasy a z velkých měst se vydejme raději na venkov.



Cyklotrasy kolem Opatovického kanálu

Jedno ze zastavení cyklostezky kolem Opatovického kanálu

Milovníci náročných kopcovitých tras objíždějí okolí rovinaté okolí lázní Bohdaneč obloukem, takže o to víc se tu bude líbit vám i dětem. Okolím Opatovického kanálu se proplétá osm cyklotras s celkovou délkou přes 100 km. Díky informačním panelům nezabloudíte, díky odpočinkovým místům se neunavíte. Navíc tu najdete i místa k letnímu koupání - u Stéblové v písníku Gigant, v Břehách, v Černé u Bohdanče nebo v Mělicích.

Cyklotrasy kolem Lužnice a Nežárky

Novinkou pro nenáročnou rodinnou cyklistiku je jihočeská cyklotrasa Lužnice–Nežárka, lemující obě řeky. Rameno Nežárka začíná před Jindřichovým Hradcem a pokračuje směrem ke Stráži nad Nežárkou, stezka kolem Lužnice vede z Českých Velenic do Suchdola a dál na Třeboňsko; setkávají se ve Veselí nad Lužnicí a pokračují už po jediné trase přes Soběslav, Tábor a Bechyni k soutoku s Vltavou v Týně nad Vltavou. Stezka není náročná, je však nutné počítat s tím, že zatím přibližně polovina trasy vede po běžných, i když nepříliš frekventovaných silničkách.



Cyklistika kolem Lipna s adrenalinem i bez něj

Otázku, zda si vaše děti troufnou na náročnější terény, můžete vznést při rodinné dovolené na Lipně. Některé cyklotrasy v okolí Lipna jsou vhodné pro nenáročnou turistickou cyklistiku a pro rodiny s dětmi, například Jezerní cyklo-inline stezka vedoucí po severním břehu nádrže. Pokud na ní bude příliš hustý provoz, vyzkoušejte jiné místo. Upravené stezky lemují téměř celou přehradu a díky třem přívozům si můžete trasu libovolně přizpůsobit a zkrátit.

Na Jezerní stezku na Lipně se můžete vydat i na in-linech a s kočárkem

Pro zkušené jezdce, ale i pro rodiny s dětmi již od 6-ti let je na Lipně k dispozici Bikepark, jehož tři trasy dosahují celkové délky 3 km. K bikeparku vás vyveze lanovka, v létě tu bývá navíc otevřen mini bikepark se skákacím hradem a animátory pro malé děti. Veškeré vybavení včetně kol a chráničů si můžete vypůjčit přímo na místě.



Na kole Moravskou bránou po stopách lovců mamutů

Čtyřicet kilometrů dlouhé údolí Moravské brány lemují z jedné strany Hostýnské vrchy, z druhé strany Oderské vrchy. Vy se ovšem nemusíte bát, 70 km dlouhá cyklostezka Na kole do minulosti Moravskou bránou prochází okolím Hranic, Přerova a Lipníku nad Bečvou a velkým kopcům se vyhýbá.

Socha mamuta v Předmostí u Přerova je jedním z deseti zastavení na cyklostezce Na kole do minulosti Moravskou bránou

Na deseti stanovištích s informačními panely se seznámíte s dávnou historií zdejších významných archeologických nalezišť. K nejoblíbenějším dětským zastávkám patří socha mamutího mláděte v Přerově-Předmostí a také rozlehlý hrad Helfštýn.



Po cyklistických stezkách okolím Chomutova

Cyklistické trasy okolím Chomutova

Máte děti, které by si přály nikdy nešlapat na kole do kopce? Trasu přímo určenou pro ně najdete v okolí Chomutova, když se v létě necháte vyvézt cyklobusem na Horu Svatého Šebestiána a budete se vracet kolem několika mlýnů Bezručovým údolím. Další nenáročná, 6 km dlouhá cyklostezka vede z Chomutova kolem Kamencového jezera a Podkrušnohorského zooparku až do Jirkova.