Pět tipů, kam se v září vypravit na historické slavnosti

Nádherné kostýmy, rytířské turnaje, řemeslné jarmarky, dobové vesničky, vojenská ležení, šermíři, sokolníci a komedianti – to je stručný výčet toho, co vás čeká na většině historických slavností. Na akce ideální pro rodiny s dětmi do měst, na venkov a do lorety vás zve portál Kudy z nudy.