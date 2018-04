Pět tajných míst Chorvatska

1. Koupání: ztracený Odysseův ostrov

Ostrov Mljet se stejnojmenným národním parkem na jihu Dalmácie je pro Čechy stále tak trochu mimo hlavní dění. Mnohem větší blízká Korčula a poloostrov Pelješac pohltí většinu českých návštěvníků v této oblasti. K jejich škodě. Jeden z nejzelenějších ostrovů v chorvatské části Jadranu je atmosférou na hony vzdálen holým a větrným Kvarnerským ostrovům a připomíná skutečný ráj na zemi.

Tudíž ať už budete na Korčule, Pelješaci nebo přímo v Dubrovníku, minimálně jeden den na výlet si určitě vyhraďte.

Na Mljet se dostanete četnými lodními spoji ze všech tří míst. Vezměte si s sebou kolo (nebo si ho na ostrově půjčte), protože na Mljetu je spousta cyklistických stezek, a vydejte se na průzkum městeček a vesniček plných domácího vína, vynikajícího kozího sýra a příjemných ostrovanů.

Úžasné je koupání ve dvou propojených slaných lagunách v nitru ostrova, takové nikde jinde nezažijete. Veliko a Malo jezero jsou nejen geologickým a oceánografickým fenoménem, ale především lokalitou, kde si opravdu skvěle odpočinete. Malá laguna, jak se rovněž menšímu z jezer říká, vás naprosto pohltí. Zejména pak za úplňku měsíce, kdy se vaše ideálně zcela nahé tělo bude odrážet na relativně mělkém dně. Voda je tu průměrně o čtyři stupně teplejší a o něco méně slaná než na volném moři. A pozor – pro hravé povahy je tu kanál, který obě jezera vzájemně propojuje a jehož tah vám zcela věrně nasimuluje strmý tobogán. Prostě ráj.

Více: www.mljet.hr

2. Výlet: kde lyžuje Janica...

Je to na dohled Záhřebu. Stačí vyjet ze záhřebského nádraží Črnomerec autobusovou linkou 128 nebo si vzít vlastní auto a vyrazit. Vystoupíte v Lukšići a odsud pošlapete do kopce. Pod vámi bude ležet celý Záhřeb.

Když se dostatečně pokocháte výhledy, dorazíte ke skutečnému pokladu – hradu ze 13. století. Medvegrad je opravenou hradní zříceninou a symbolem chorvatské svobody, takže tu kromě věčného plamene za všechny národní hrdiny, kteří po staletí bojovali za nezávislost země, najdete i národní erb vyskládaný z kamenných kvádrů a skleněných desek.

Vy si ale najděte útulné místo v konobě ve sklepeních hradu a dejte si nepřekonatelné zagorské štrukli. Mimochodem, na zdejších svazích přímo pod nejvyšším vrcholem Sljeme se v zimě prohání i jedna z nejlepších světových lyžařek Janica Kosteličová.

Více: www.zagreb-touristinfo.hr

3. Jídlo: nejčerstvější krevety

Maják Pločica

Korčula je v chorvatské turistice pojem. Vy se však vydejte na tu odvrácenou, respektive méně navštěvovanou stranu. Nejdříve projedete téměř celým ostrovem od Korčuly ve směru k přístavu Vela Luka. Už samo to je nevšední zážitek. Vnitrozemí Korčuly totiž jen málo turistů považuje za zajímavé.

V Blatu sjedete k severnímu pobřeží ostrova do malinkého rybářského městečka Prigradica. Pár ostrovních autentických rustikálních domů a hlavně přívětivá, klidná atmosféra. Zkuste najít strážce nedalekého majáku Pločica, který leží na stejnojmenném ostrůvku blízko břehů Korčuly. Budete-li mít štěstí a nebude-li zrovna špička sezony, můžete ho přesvědčit, aby vás vzal na lodní výlet na Pločicu, kde vám na pánvi udělá gastronomicko-kosmické hody: čerstvě nalovené krevety s domácím vínem, rakijí, olivovým olejem a chorvatským bílým chlebem.

A pokud se vám to nepodaří, najděte si odpovídající gastronomický zážitek přímo ve vesnici. Prigradica, obklopená starými vinohrady a olivovými háji, je pro to ideálním místem.

Více: www.ikorculainfo.com

4. Sport: výstup s výhledem na Jadran i Dolomity

Co se vám vybaví, když se řekne "Učka"? Možná si maximálně vzpomenete na tunel, který vás ve směru od Rijeky bezpečně a rychle přivede na Istrii. A možná si ani neuvědomíte, že právě jízdou tímto tunelem protínáte istrijské pohoří Učku. Lokalita, kterou se prostě většinou pouze projíždí. Za mokřejšími zážitky na pobřeží.

Nejvyšší vrchol Vojak dosahuje 1 396 metrů a stejně jako ostatní části masivu nabízí za jasného dne to, čemu se říká fantastický výhled. Přehlédnete nejen celou Istrii, ale i Kvarnerské ostrovy, pohoří Gorski kotar, slovinské Alpy a italské Dolomity.

Vy se ale nezapomeňte správně sportovně vybavit, jinak by vás to na Učce nebavilo. Pohoří nabízí kromě výhledů a lesů i možnost protáhnout si tělo. Turistické boty, horská kola, trekkingové hole, sedáky, lana, paraglide, to všechno se vám tady bude hodit. Kromě toho si můžete zajezdit na koni, zúčastnit se dobrodružných závodů, přechodů pohoří nebo zkoumání jeskyní.

Více: www.pp-ucka.hr

5. Dobrodružství: ztraceni v cypřiších

Dobrým tipem na zajímavé dobrodružství je Konavle, přesněji chorvatsky Konavosko polje, kraj o rozloze 35 × 12 kilometrů, zaklíněný mezi dalmatské velehory. Leží coby kamenem dohodil od dubrovnického letiště Čilipi.

Tady je všechno jinak. Vydáte se od vlahého moře přes vysušené a požáry zkoušené pobřeží, projedete horským hřebenem s téměř holými skálami a ocitnete se na zelené náhorní plošině. Vysoké cypřišové lesy jsou neprostupné a navíc totálně likvidují i ten nejlepší smysl pro orientaci. Říčka, řeka nebo potok – to podle množství vody – Konavočica s komáry a brody. Hopkající zajíci, poletující koroptve, kvičící divoká prasata. Vystoupáte-li na okolní více než tisícovky, budete na hranicích s Bosnou a Hercegovinou i s Černou Horou. Rozhled k nezaplacení. Dole na "poli" se však utopíte v neuvěřitelně bujné vegetaci.

Rozhodně se dejte do řeči s místními. Zkuste se dostat k nim za plot, ochutnejte vynikající fíky... Asi propadnete jejich olivovému oleji a domácí rakiji. Máte-li auto s náhonem na všechna čtyři kola, jsou pro vás konavolské prašné cesty výzvou. Můžete sem vyrazit i po svých, ale taky na koni nebo na horském kole. V každém případě to bude dobrodružství.

Více: www.tzcavtat-konavle.hr