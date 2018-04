Pět skvělých akcí pro zábavu a protažení celého těla

Kdysi jedna z usedlostí kolem Prahy kousek od obory Hvězda, dnes park s více než 4 km dlouhým bruslařským okruhem, to je Ladronka. Konají se zde různé kulturní akce, jako například Čarodějnice na Ladronce nebo Ladronkafest. Právě na ten vás nyní zveme.

LadronkaFest na Ladronce

V sobotu 10. září v 11 hodin dopoledne začne na Ladronce toužebně očekávaný LadronkaFest, největší festival volnočasových aktivit ve střední Evropě, který už patnáct let pořádá městská část Praha 6. Kdo se sem vypraví, ten uvidí prezentace desítek sportovních a zábavných činností pro děti, dospělé, teenagery i milovníky adrenalinu.

Nabídka oblíbených sportů a her, kterým se lidé ve svém volném čase věnují, každoročně narůstá a i letos se očekává řada novinek, nemluvě o osvědčených starých kouscích. Tak jako v minulých letech se i letos budou na podiu střídat studentské kapely, sportovní a freestylové exhibice, taneční show a v neposlední řadě také soutěže. Program končí kolem 22 hodin, vstupné je tradičně zdarma.

Nábřeží sportu v Hradci Králové

Eliščino nábřeží u Labe v Hradci Králové ožije v neděli 11. září akcí nazvanou Nábřeží sportu.

Hradec Králové je město, které pro svá nábřeží dokáže vymyslet atraktivní programy. I letos oživil nábřeží Labe cyklus devíti akcí pod společným označením Královéhradecká nábřeží, tou poslední je Nábřeží sportu. Na Eliščině nábřeží se uskuteční v neděli 11. září a už popáté vám umožní vidět a na vlastní kůži vyzkoušet až padesát běžných i nevšedních sportovních aktivit, kterým se lidé z města věnují. Celé odpoledne bude na hlavním pódiu i ostatních stanovištích probíhat moderovaný atraktivní sportovní program, ani tady se neplatí žádné vstupné.

Trofeo Niké Jeseníky

Při akci Trofeo Niké Jeseníky budete obdivovat eleganci automobilových veteránů.

Máte rádi Jeseníky a automobilové veterány? Pak byste o víkendu 10. a 11. září měli být svědky třetího ročníku elegantní jízdy historických vozidel Trofeo Niké Jeseníky. Kromě českých a slovenských posádek se letos očekávají i účastníci z Německa, Polska, Francie a Lucemburska se skutečně unikátními vozy. Kdy a kde můžete auta a posádky vidět? V sobotu dopoledne v Krnově, po poledni ve Vrbně pod Pradědem ve Ski Areně Vrbnoa později odpoledne na hrázi přehrady Slezská Harta, v neděli pak dopoledne na Pradědu u Ovčárny, kolem poledne v Karlově Studánce a odpoledne v Malé Morávce.

Mistrovství České republiky dračích lodí v Račicích

Dračí lodě se utkají na veslařské dráze v Račicích.

Veslařská dráha v Račicích severovýchodně od Roudnice nad Labem vznikla na místě bývalé pískovny; celková délka vodního kanálu je 2 350 metrů a hlavní kanál je 130 metrů široký. Lodím s obřími hlavami draků na špicích to tu sluší, jak můžete na vlastní oči vidět při Mistrovství České republiky dračích lodí, které se na račickém kanále koná od pátku 9. do neděle 11. září. Závodí se na tratích všech délek, tedy na 200, 500 i 2 000 metrů.

Běh kolem Světa v Třeboni

Kdybyste měli oběhnout zeměkouli po rovníku, čekala by vás dráha dlouhá 40 076 kilometrů. Pořadatelé Běhu kolem Světa v Třeboni nejsou nelidové, trať po břehu rybníka Svět měří „jen“ 11 729 metrů. Kromě hlavního závodu jsou nachystány i dětské a hobby soutěže, startuje se v parku za lázněmi Aurora. A co víc, pokud nestihnete online registraci, přihlásit se můžete přímo na místě v den závodu od 13 do 15 hodin. Startuje se jako každý rok přesně v 15.15 hodin!