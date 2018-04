Pět nových expozic láká na počítače, zápasníka, rybníkáře i pravěk

Novinka první: Apple Museum Praha

V souladu s filozofií značky Apple má pražské Apple Museum čistý působivý design s využitím kvalitních materiálů a nejnovějších technologií.

Nejžhavější novinka mezi pražskými muzei? Bezpochyby Apple Museum s největší světovou soukromou sbírkou produktů společnosti Apple. Najdete ho na Starém Městě, v domě na nároží Husovy a Karlovy ulice. K vidění je kolekce počítačů z let 1976 až 2012 se spoustou rarit i osobních předmětů z majetku Steva Jobse. V přízemí objevíte stylovou kavárnu a vegan raw bistro, děti se zabaví v interaktivní místnosti.

Apple Museum má otevřeno denně od 10 do 22 hodin. Vstupenka pro dospělé stojí 300 korun, pro studenty 220 korun a pro děti 140 korun, rodinné vstupné vás vyjde na 700 korun.

Novinka druhá: Frištenský & Litovel

V lednu 2016 otevřeli v muzeu v Litovli novou stálou expozici zápasníka Gustava Frištenského.

Při prohlídce historické expozice litovelského pivovaru uvidíte stůl, u něhož si prý svůj oblíbený nápoj vychutnával legendární zápasník Gustav Frištenský. Rodák z Kamhajku u Kolína měl k Litovli a zejména ke zdejšímu pivovaru velice osobní vztah: vzal si totiž za ženu dceru prvního sládka a v letech 1908 až 1917 s ní bydlel přímo v pivovaru.

Jednoho z nejslavnějších českých zápasníků nepřipomíná jen litovelský pivní speciál, ale také nová stálá expozice Gustav Frištenský, otevřená v podkroví místního muzea v lednu 2016. Otevřeno je od středy do neděle od 9 do 16 hodin. Lístek pro dospělé stojí 40 korun, pro děti od 6 let, studenty a seniory 20 korun.

Novinka třetí: na návštěvu za třeboňskými rybníkáři

Za duchovního otce velké rybniční soustavy, která kolem Třeboně začala vznikat koncem 15. století, je považován Štěpánek Netolický, roku 1515 jmenovaný novým třeboňským porybným – fišmistrem. Do jeho soukromí můžete nahlédnout v domě, kde žil, přímo na Masarykově náměstí v Třeboni.

V lednu sem vstoupili první návštěvníci, aby si prohlédli nově otevřené Centrum třeboňského rybníkářského dědictví. Vedle expozice o rybníkářství se seznámíte i s dalšími lidmi, kteří zažili vznik slavné rybniční soustavy, uvidíte originály dokumentů a map nebo dobové rybářské náčiní.

Nová expozice v Domě Štěpánka Netolického bude otevřená až do konce března vždy od čtvrtka do neděle od 10 do 12 a od 13 do 16 hodin, v letní sezoně se otvírací doba prodlouží. Vstupenka pro dospělé stojí 30 korun, pro děti, studenty a seniory 15 korun.

Dvě obnovené premiéry

Po roční rekonstrukci se v Kolíně otevřela galerie moderního umění Divo Institute.

Pokud jezdíte do Štramberku, už jste zřejmě někdy navštívili muzeum světově uznávaného malíře pravěku a dobrodružství Zdeňka Buriana. Expozice se pravidelně obměňuje, abyste tu každý rok našli něco nového. Letos došlo na obnovenou výstavu Cesta do pravěku.

Přijďte se podívat na díla Zdeňka Buriana, která inspirovala Karla Zemana k natočení stejnojmenného filmu! Otevřeno je denně kromě pondělí od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin. Lístek pro dospělé stojí 50 korun, pro děti, studenty a seniory 20 korun, děti do 6 let mají vstup zdarma.

Poslední, pátou novinkou je kolínská galerie moderního umění Divo Institute, kterou její majitel, švýcarský výtvarník a perfomátor Mark Divo, otevřel po roční rekonstrukci. První projekt s názvem Potkali se u Kolína bude pokračovat sérií dalších výstav, happeningů a koncertů, v letních měsících by měla být k dispozici i malá kavárna a zahrada pro výstavy soch.