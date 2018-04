Pět netradičních zimních sportů, z nichž vám stoupne adrenalin

S mushingem zažijete rychlost drsného severu

Za tajuplným slovem mushing se ukrývá dobrodružná jízda na psím spřežení, kterou možná znáte z filmů o divoké Aljašce. Ovšem teď už nemusíte za originálním zážitkem cestovat tisíce kilometrů, mushing si totiž můžete vyzkoušet i na českých horách.

Nejdřív vás samozřejmě zkušený instruktor seznámí se psy a principy jízdy, a pak si už jenom můžete užívat vítr ve vlasech a zasněženou přírodu. Pro odvážnější nabízejí některá střediska možnost samostatně ovládat spřežení, i když pod dohledem instruktora.

Mushing si na českých horách můžete vyzkoušet v Jeseníkách a Rychlebských horách, kde samostatně řídíte 4-6 severských psů husky a lektor vás jistí na běžkách. Podobně si fantastickou jízdu můžete užít na krkonošské Labské boudě, přičemž na památku získáte originální certifikát. Budete-li trávit dovolenou na Šumavě, zavítejte do Bečvářova srubu v Hojsově Stráži, kde také ucítíte sílu a rychlost profesionálně trénovaných tažných psů.

Skiboby ovládly Česko, přijeďte fandit

Jedním ze zimních sportů, v nichž Česká republika vyniká a dokonce se řadí mezi velmoci, jsou skiboby. Pokud jste o oblíbeném sportu ještě neslyšeli, tak si představte dětské jízdní kolo, které má místo koleček zespodu na kovové konstrukci upevněné dvě lyže. Další lyže, o něco kratší, má na nohách také jezdec. Skiboby ocení také lidé trpící onemocněním dolních končetin, které se během jízdy tolik nezatěžují jako při klasickém lyžování. Běžná rychlost je kolem 120 km za hodinu, proto není divu, že přilba je povinnou výbavou.



Skibob připomíná dětské kolo, které má místo koleček lyže, řítit se svahem můžete rychlostí 120 km/h

Skiboby si můžete zapůjčit a vyzkoušet ve většině lyžařských středisek. Pokud jste ale nenašli dostatek odvahy, tak přijeďte zhlédnout vynikající výkony závodníků v domácí i světové soutěži. V Rokytnici nad Jizerou, v areálu Studenov, se 21. a 22. února chystá závod Českého poháru, začátkem března pak přivítá Jablonec nad Jizerou finalisty Světového poháru v skibobech.

S drakem za adrenalinem, vyzkoušejte snowkiting

Pro zdatné lyžaře a snowboardisty si české hory připravily novinku plnou dobrodružství - snowkiting neboli sjíždění svahů v kombinaci s ovládáním draka. Ten vám umožní se nejenom projet, ale dokonce se také na chvíli vznášet. Snowkiting není moc složitý, většinou se základy dají zvládnout za jeden den, i když se snowboardem je to náročnější než s lyžemi. Svého draka řídíte pomocí dvou šňůrek, jejichž použití se dá srovnat s točením volantu – zatočíte tam, kam zatáhnete šňůru.



Snowkiting změní lyžování a snowboarding na divoký zážitek, kde je létání povoleno

A kde si můžete snowkitting vyzkoušet? Kurzy můžete absolvovat například v Božím Daru, kde se nachází největší zimní snowkiting centrum v České republice a lokalita je vyhledávána i pro častý vítr či dobré sněhové podmínky. Dynamický sport má ve své nabídce také Skiresort Černá Hora, ale i kiteškola v Praze.

Motokros + lyže = motoskijöring

Zní to trochu šíleně, ale na sněhu si můžete užít toto neobvyklé spojení sportů známé jako motoskijöring. Do Česka dorazil ze Skandinávie, kde se oblibě těší již několik desítek let. Ovšem za jednoduchým popisem - motocyklista táhne lyžaře na lanu - se ukrývá velká síla lyžaře, který se musí za strojem udržet.

Kombinaci motokrosu a lyžování si užijte v areálu hřebčína Netvořice

Profesionálové jezdí až šedesátikilometrovou rychlostí a u závodů je potřebné mít ostré lokty, lyžaři totiž do sebe narážejí a navzájem si překážejí. Za motokrosovou motorkou vás na lyžích potáhnou v areálu hřebčína Netvořice. Samozřejmě rychlost a obtížnost trasy se přizpůsobí vašim možnostem.

Ledolezení po vodopádech pro každého

Neskutečný pocit svobody a překonání sebe samotného vám dodá výstup na ledové vodopády. Pro začátečníky doporučujeme nejdřív absolvovat výcvik na umělých ledových stěnách, například na nejvyšším uměle vytvořeném ledovém útvaru v Evropě, který se nachází v obci Vír na Českomoravské vrchovině. S nádhernou kulisou Jeseníků můžete pokořit ledovou stěnu v Karlově pod Pradědem nebo se za adrenalinem vydejte do ledové arény v centru Liberce.

Pokud si troufáte na výstup po skutečných ledopádech, zamiřte do Krkonoš, na pravý břeh Labe, kde je lezení povoleno. Ovšem v oblasti musí být minimálně třiceticentimetrová vrstva sněhu a ledu, aby se nepoškodily skalní útvary, a zakázáno je vysekávání chytů či schodů. Před cestou se nezapomeňte registrovat, jinak se na ledopády nedostanete.