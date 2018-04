Pět nejdražších hotelů světa. Na jednu noc si připravte půlmilion

1. Atlantis

Noc za 25 000 dolarů A je prý plně obsazeno

Dubajskou stavbu (na hlavním snímku článku), která se nedávno přiřadila do elitní společnosti nejluxusnějších hotelů, tvoří dvě růžové věže. Spojuje je most. A právě v něm je nejdražší apartmá, ve kterém jedno přenocování stojí 25 tisíc dolarů.

Hotel láká nejen na exkluzivně vybavené pokoje, ale také na systém akvárií, ve kterých se prohání 65 000 zvířat, od miniaturních rybiček až po žraloka. Součástí hotelu je akvapark, masážní salony, fitcentra, kadeřnictví, řada restaurací a soukromá, kilometr a půl dlouhá pláž. Její součástí je takzvaný delfíní záliv, kde si hosté mohou s delfíny zaplavat nebo zajít do vzdělávacího střediska a dozvědět se víc o jejich životě.

Hotel stojí na největším uměle vybudovaném ostrově na světě. Stavba stála půl druhé miliardy dolarů a majitelé jsou přesvědčeni, že se i v době ekonomické krize vyplatí. "Stálo to dost, ale něco takového se nestaví kvůli krátkodobému užitku," řekl agentuře AFP majitel hotelu Sol Kerzner.

2. Burj Al Arab

Když restaurace visí ve vzduchu

Má sedm hvězdiček a je zapsán v Guinnessově knize rekordů jako nejluxusnější hotel na světě. Připomíná plachetnici, je přes 300 metrů vysoký a stojí na uměle vybudovaném ostrově. Kde jinde než v Dubaji, kde je koncentrace perel mezi hotely nejvyšší.

Jeho kuriozitou je přistávací plocha pro vrtulníky a restaurace ve tvaru otevřené knihy postavená tak, až má návštěvník pocit, že visí ve vzduchu.

Pokoje mají dvě patra, do nichž vedou točité schody s pozlaceným zábradlím. Kouzlo hotelu spočívá i ve způsobu, jakým přiváží hosty. Mohou si vybrat: hotelovým Rolls-Roycem, lodí nebo helikoptérou. Jinak to nejde.







3. Atlantis Bahamy

Přístav, chrám a skluzavky

Vyznavači nevtíravé elegance zvyklí na styl švýcarských hotelů by tady byli trochu zaskočeni. Hotel se nachází na ostrově Paradise na Bahamách, což je ráj luxusu a zábavy všeho druhu. Tvoří ho umělé vodopády, fontány, kopie starodávných chrámů, skluzavky, přístav jachet, spousta obchodů, tělocvičen a masážních salonů.

Má jeden z nejdražších apartmánů na světě, Bridge Suit, v němž se dá přespat za půl milionu korun za noc. Apartmá má deset pokojů a samozřejmostí jsou nejen stále čerstvé květiny, ale i ručně malované povlečení na peřinách.







4. Emirates Palace

Pokoje zdobené zlatem

Arabská města Dubaj a Abú Dhabi soutěží, které je luxusnější, a tak se hotel Emirates Palace v Abú Dhabi snaží dostihnout Burj Al Arab.

Emirates Palace má šest teras, jedenáct luxusních restaurací a pro jediného hosta je vždy určeno pět členů personálu. Apartmány jsou zdobené zlatem, každý má 680 metrů čtverečních.







5. Wilson

Do pokoje soukromým eskalátorem

Je to nejluxusnější evropský hotel, nachází se v Ženevě. Nedávno byl celý rekonstruován, stojí na břehu Ženevského jezera a je to zkrátka švýcarská decentně se tvářící klasika. Ale královské podkrovní apartmá přijde na 590 000 korun a vedou do něj soukromé pojízdné schody, určené jen pro jeho hosty.