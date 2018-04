Pět nápadů jak dětem zkrátit čekání na Vánoce

Jednorázové akce sice jsou prima, ale bohužel brzy skončí. Do našeho výběru jsme proto tentokrát zařadili místa, kde mají otevřeno déle a připravili víc programů. Co mají společného? Jsou to vesměs spolehlivé sázky na jistotu, odkud návštěvníci odjíždějí spokojení a s úsměvy od ucha k uchu.

Vánoce na Chvalském zámku

Na Chvalském zámku v Praze si prohlédnete pohádkovou vánoční výstavu ze dřeva a keramiky.

Advent i Vánoce si užijete na Chvalském zámku v Horních Počernicích na okraji Prahy. Letos tu pro vás připravili Vánoční výstavu Ivy Hüttnerové a Pohádkovou vánoční výstavu ze dřeva a keramiky, kde budou k vidění například betlémy a dřevořezby pohádkových bytostí, čertů, klaunů a zvířat. Obě výstavy končí v neděli 3. ledna, ale do té doby se odehraje spousta doprovodných akcí.

V neděli 29. listopadu to bude Pohádková neděle s vílou Ohnivkou a adventní trhy s podvečerní Ježíškovou poštou, v sobotu 12. prosince přijďte na Pohádkovou sobotu se Zlatovláskou a vánočními tradicemi a v neděli 13. prosince na Pohádkovou neděli se skřítkem Matýskem. Na Štědrý den od 14.00 do 16.00 bude k vidění živý betlém a v neděli 3. ledna můžete být svědky zavírání Vánoc se třemi králi a živými velbloudy. Otevřeno je denně od 9.00 do 17.00 hodin, zavřeno je pouze 25., 26. a 31. prosince a 1. ledna.

Advent ve Ctěnicích

V Praze ještě zůstaneme, protože pěkný adventní program pro děti i dospělé připravili i na zámku Ctěnice. Od pátku 27. listopadu až do první adventní neděle 29. listopadu tu svou tvorbu představí studenti výtvarně keramické dílny Střední uměleckoprůmyslové školy v Bechyni, děti i dospělí si užijí vánoční tvoření v tvůrčích dílnách.

Druhý adventní víkend 5. a 6. prosince si v adventních tvůrčích dílničkách prohlédnete ukázky tradičních lidových řemesel, některé techniky se můžete naučit, a kdo bude mít chuť, může také vyrobit dárek pro své blízké. Navíc v neděli v 15.00 začíná mikulášský program v kočárovně a děti čeká andělská nadílka.

Čerti, princezny a Vánoce na Starých Hradech

Na Starých Hradech se během prvního a druhého adventního víkendu budou rojit všichni čerti.

Někde nadělují andělé, jinde čerti – třeba na Starých Hradech, kde se během prvního a druhého adventního víkendu, tedy v sobotu a v neděli 29. a 30. listopadu a 6. a 7. prosince, budou hemžit čerti a čertice ze starohradských pohádek. Na děti i dospělé čeká řada pekelných překvapení, soutěže a hry s čerty, čertovský jarmark, dárky a ochutnávky čertovské medoviny i pekelně dobrých bonbónů anebo prohlídky pekla v pohádkovém sklepení.

Pokud se vaše ratolesti čertů bojí, vyberte si klidnější styl a vypravte se na Staré Hrady na vánoční pohádkové prohlídky. Probíhají celý prosinec během sobot a nedělí, o prázdninách a o svátcích.

Vánoční pohádková kovárna v Selibově

Kdo chce vidět, jak by si vánoční stromeček ozdobili hastrmani a co by chtěli mít čerti na vánočních stolech, ten se musí vypravit do pohádkové kovárny v Selibově u Písku. Vánoční program s ochutnávkami čertovského svařáčku a dětského punče je nachystán na všechny adventní víkendy od 11.00 do 16.00 hodin, a také od neděle 27. do středy 30. prosince. V neděli 20. prosince navíc bude před kovárnou k vidění živý betlém a každou celou hodinu od 13.00 do 16.00 hodin začne biblický příběh o narození Spasitele.

Vánoce na Špilberku

Brněnský hrad Špilberk, sídlo Muzea města Brna, nabízí každý rok v prosinci a v lednu výstavu tvorby známých ilustrátorů dětských knížek. Letos přišla řada na známou brněnskou malířku Vlastu Švejdovou.

V Brně na Špilberku připravili vánoční výstavu ilustrací Vlasty Švejdové.

Kromě samotné výstavy Hádám, hádám pohádku na Špilberku nachystali Pohádkové Vánoce; odehrají se v sobotu 12. prosince od 10.00 do 17.00 hodin a čeká vás například hravý program s pohádkovými bytostmi ve výstavě i na nádvoří, vánoční dílničky a soutěže, vánoční fotoateliér, několik pohádkových divadelních představení, vánoční dobroty, opékání buřtů, povídání s paní Švejdovou a autogramiáda.

Pohádkový program na velkém nádvoří je zdarma a děti do 15 let se bezplatně podívají i na výstavu Hádám, hádám pohádku, avšak jen v doprovodu dospělého. Vstupné pro dospělé stojí 90 Kč, s jedním dospělým mohou jít dvě děti.