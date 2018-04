Pět míst, ze kterých vám bude běhat mráz po zádech

Vodní tvrz Jeseník - expozice čarodějnických procesů na Jesenicku

Po stopách čarodějnických procesů na Jesenicku se vyjdete do Vodní tvrze v Jeseníku, stálé expozice Vlastivědného muzea Jesenicka. Návštěvníky tam čeká zcela mimořádný pohled do historie rozsáhlého honu na čarodějnice, který na Jesenicku započal v 17. století a trval několik desítek let. Víra v pomocníky ďábla, kteří zaprodali své duše, tehdy přerostla v davovou hysterii a začalo pronásledování nevinných lidí obviněných ze spolčení se Satanem. Odsouzeno bylo 250 osob.

Expozice čarodějnických procesů na Jesenicku

Celou expozicí vás provede audioprůvodce. Do vůbec prvního čarodějnického případu na Jesenicku s Barborou Schmiedovou vás vtáhne film promítaný do suché mlhy. Seznámíte se také s replikami autentických dokladů a svědky tohoto tragického období. Mrazivou atmosféru expozice pak dotváří napodobeniny mučicích nástrojů.

Expozice čarodějnických procesů ve Vodní tvrzi v Jeseníku je otevřená denně kromě pondělí. Od září do prosince si ji můžete prohlédnout mezi 9. a 17. hodinou. Základní vstupné stojí 70 korun, snížené vás přijde na polovic.

Dolní hřbitov ve Žďáru nad Sázavou - místo odpočinku posledního českého upíra

Žďárská i jihlavská kronika se ve svých záznamech zmiňují o podivuhodném protiupírském zásahu, který se odehrál v 19. století na Dolním hřbitově ve Žďáru nad Sázavou. Jeden z hrobů patřil nelítostnému správci žďárského zámeckého velkostatku Aloisi Ulrichovi.

Ke svým poddaným se během života choval velmi krutě a klid jim nedopřál ani po své smrti v roce 1817. Místní proto povolali jihlavského kata, který nařídil hrob otevřít. K úžasu všech v něm našel tělo, které neneslo žádné známky zkázy. Kat oslovil Ulricha jménem a ten otevřel oči a zvolna se posadil. Knězově zaříkání se nebožtík vysmál, a tak mu kat utnul hlavu a tělo nechal zasypat nehašeným vápnem. Od té doby měli místní klid.

Zůstává však otázka, jak je možné, že mrtvý živořil i po své smrti. Někteří záhadologové to přisuzují mimořádné architektonické koncepci hřbitova. Stavba je založena na půdorysu trojúhelníku - symbolu nejsvětější Trojice. Půdorys kostela by měl představovat lidskou lebku. Dohromady jde o kabalistický symbol úplnosti a vítězství života nad smrtí.

Paranormální jevy v tajemném lese Bor

Branišovský les Bor, vzdálený kilometr jihozápadně od Českých Budějovic, je místo nahánějící husí kůži. Je opředený pověstmi a strašidelnými příběhy. Lidé, kteří se sem vydají, slýchají za zády zvláštní zvuky a kroky a na fotografiích se objevují prapodivné průhledné siluety.

Les Bor v Branišově u Českých Budějovic patří k nejzáhadnějším místům Česka

V 17. století se skrývala v lese Bor malá osada. Všude, kam oko dohlédlo, byly hluboké bažiny, ve kterých utonulo mnoho lidí. Také tudy vedla kupecká stezka, takže se tu loupilo a vraždilo. K historickým faktům patří i tragédie, která se zde odehrála za minulého režimu. Tehdy v lese býval vojenský prostor, střelnice a muniční sklad. Cesta proto byla nepřetržitě střežena. Jedné osudné noci se zde vojáci navzájem postříleli údajně proto, že se jeden z nich náhle proměnil v podivnou bytost. Tři zemřeli a čtvrtý té noci úplně zešedivěl. V lese tak zřejmě zůstává negativní energie.



Býčí skála - místo pravěkých rituálních vražd a domov netopýrů

Strach lidem nahání také jeskyně Býčí skála – prastaré obětiště ležící ve Křtinském údolí mezi městy Adamov a Křtiny v Moravském krasu. V pátém století před naším letopočtem se tu konal takzvaný halštatský pohřeb spojený s lidskými obětmi. Podle starodávného zvyku muselo bohatého velmože následovat do říše mrtvých také čtyřicet mladých dívek, jeho sloužící a koně. Tělo nebožtíka bylo spáleno na hranici a ostatní byli v jeskyni umučeni k smrti. Někteří návštěvníci Býčí skály tam dodnes mívají nepříjemné pocity.

Jeskyně Býčí skála – tichá svědkyně vraždy

Býčí skála je také jedním z největších zimovišť netopýrů v České republice. Z důvodu ochrany těchto savců je jeskyně mimo dny otevřených dveří uzavřená.



Muzeum pražských pověstí a strašidel

Za legendami Staré Prahy vyrazte do Muzea pražských pověstí a strašidel v Mostecké ulici. Sklepní prostory domu, jehož historie sahá až do počátku 14. století, vás zavedou do staropražských uliček za bájnými postavami a přízraky. Expozice čerpá z autentických záznamů a legend. Potkáte Golema, Fausta a mnohé další.

Muzeum je otevřené denně mezi 10. a 22. hodinou. Základní vstupné pořídíte za 140 korun, snížené stojí 70 až 90 a rodinné 290 korun.