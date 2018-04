Pět míst, za kterými stojí za to vyrazit pod zem

Znojemské podzemí - město pod městem

Nejrozsáhlejší labyrint podzemních chodeb a sklepů u nás najdete v jihomoravském Znojmě. Rozkládá se pod celým areálem středověkého města a jeho chodby se místy proplétají až čtyřmi podzemními patry.

Znojemský labyrint vznikl propojením sklepních prostor jednotlivých měšťanských domů a paláců. Původně sloužil k ochraně obyvatel před útočníky. V případě, že by do bludiště pronikl nepřítel, podzemí plné kluzkých a úzkých přechodů a propadel by posloužilo jako smrtonosná past.

Klasická prohlídková trasa se zvukovou i světelnou kulisou je určená dospělým i dětem. Při čtrnácti zastaveních budete potkávat rakve s kostrami nebožtíků, mučicí nástroje, skřety a další překvapení. Pokud ale patříte mezi dobrodružnější povahy, zvolte si některou z adrenalinových prohlídek. Při nich můžete znojemský labyrint zažít zcela jinak. Budete se procházet nízkými chodbami, protahovat se úzkými uličkami, brodit se vodou i lézt po mokrých žebřících - vše po tmě, pouze s čelovou svítilnou a v ochranném oděvu. Vybírat můžete ze tří úrovní obtížnosti.

Jihlavské podzemí opředené záhadami

Podzemí v Jihlavě je po tom znojemském druhou největší sítí podzemních chodeb v Česku. Jeho raritou je fosforeskující chodba, která leží zhruba 11 metrů pod povrchem země. Stěny takzvané "svítivky", kterou v 70. letech objevili speleologové, pokrývá bělavý povlak, který po nasvícení zelenkavě světélkuje. Tento jev však není jedinou záhadou jihlavského podzemí.

Senzibily v této chodbě přitahuje tajemný výklenek ve skalnaté stěně, kterou prochází geologický zlom. Povídá se, že je to brána do jiné reality. Amatérští badatelé i někteří návštěvníci v prostorách této pamětihodnosti údajně slyšeli podivné hlasy, nebo zahlédli stíny procházející chodbou.

Tajemné fosforeskující chodbě v Jihlavském podzemí přezdívají „svítivka“

Na návštěvu do pekelných sklepů v Úštěku

Chcete-li si užít po čertech dobrou zábavu, vyrazte do Muzea Čertů a Pekelných sklepů v Úštěku na Litoměřicku! Najdete ho v městské Pikartské věži a v gotickém podzemí, které se táhne pod bývalým hradem a měšťanskými domy.

V muzeu mají unikátní soubor výtvarných děl věnovaných čertům - jinde ve střední Evropě takový nepotkáte. Až do konce prázdnin je součástí výstavy následná prohlídka gotického podzemí, ve kterém "žijí" čerti. Má několik pater, spletité chodby a rozličná temná zákoutí. Můžete tam vyzkoušet i různá zařízení, která byste v pekle nečekali - třeba čertovu kouli, která odhaluje nevěru nebo váhu na hříchy!

Pekelné sklepy najdete v prostorách gotického podzemí Úštěku

Katakomby v Klatovech - tajemství ukryté pod jezuitským kostelem

V Denisově ulici v centru Klatov najdete vstup do katakomb ze 17. století. Krypty se staly pohřebištěm příslušníků jezuitského řádu, šlechty, vojska i měšťanů. Dodnes tu můžete vidět několik desítek mumifikovaných těl. V části rozlehlého podzemí vznikla nová expozice, kde se dozvíte o Klatovech v dobách baroka, o jezuitech a jejich jezuitském gymnáziu, které mělo na tehdejší dobu neuvěřitelných 310 studentů.

V klatovských katakombách se dochovalo 30 mumií

Exkurze do podzemí karlovarského Vřídla

Symbolem Karlových Varů je Vřídlo, gejzír horké minerální vody o teplotě 72° Celsia, který vydá za minutu 200 litrů minerální vody a tryská do výšky až 12 metrů bez pomoci čerpadel.

Divoké vývěry termominerální vody můžete na vlastní oči vidět v podzemí Vřídla, kam lze vyrazit s průvodcem v rámci exkurze. V těchto prostorách také vznikají typické "kamenné" suvenýry z Karlových Varů - růže, které obrůstají vřídlovcem a vytvářejí kamenný dojem.

Průvodce vás zavede do podzemí karlovarského Vřídla