Pět míst, na nichž vás uchvátí podmořský svět

Zoo Mořský svět v Praze, největší mořské akvárium v ČR

Za žraloky, rejnoky a murénami se vydejte na pražské Výstaviště, kde je od roku 2002 otevřena unikátní Zoo Mořský svět s padesáti akvárii. V tom největším o objemu 100 000 litrů žije žralok bělocípý a černocípý. V další obrovské nádrži uvidíte model lodi Bounty a více než 200 živočichů, například rejnoka žraločího nebo kobercové žraloky. Model majáku ze Severní Karolíny a kolem něj hejna dravých barakud a jedovatých perutí naleznete v posledním z obrovských akvárií, jež má objem 15 000 litrů.

Mezi další lákadla Mořského světa patří 25 metrů dlouhá korálová jeskyně s akvárii ve skále nebo unikátní průhledná nádrž se sladkou vodou, kde žijí vrubozubci, plodožravé piraně, tři druhy vodních želv a mnoho dalších druhů živočichů. Malí návštěvníci ocení hlavně jedinečnou podlahovou projekci, která reaguje na pohyb. Dospělé vstupné do Mořského světa vás vyjde na 280 korun, dětské na 180 korun a studenti a důchodci zaplatí 220 korun.

Procházka deštným pralesem a po dně tropické řeky v Hradci Králové

Více než 40 druhů ryb uvidíte v Obřím akváriu v Hradci Králové

Vydejte se deštným pralesem a pod hladinou sladkovodní tůně v Obřím akváriu v Hradci Králové. Představí se vám zde více než 40 druhů ryb, zažijete pobyt v tropech s vlhkostí 85 až 90 % a možná i mírný tropický déšť. V první části expozice můžete vidět krmení ryb, jež provádí potápěči.

V druhé části prohlídky se ocitnete v tropech. Z tropické lávky v deštném pralese se můžete kochat orchidejemi, broméliemi a tillandsiemi v různých barvách. Úplný dojem deštného pralesa ještě umocní občasný tropický déšť a uměle připravovaná mlha. Po procházce pralesem následuje sladkovodní tropická tůně, z jejího dna můžete pozorovat ryby Jižní a Střední Ameriky. Možná zde zahlédnete i přísavné krunýřovce.

Dále vás čeká prohlídka největšího sladkovodního akvária, v jehož podvodním tunelu se dají od 18:30 absolvovat relaxační večery. Připraví zde pro vás téměř vše, co si budete přát, od romantické večeře při svíčkách, až po absolutně nerušený odpočinek s příjemnou hudbou. Za dospělé vstupné do Obřího akvária zaplatíte 120 korun, snížené vstupné je za 80 korun. Cena relaxačních večerů zaleží na tom, co vše si budete přát připravit.

Rajské ostrovy v Zoo Děčín

Loď Bludný Holanďan, mangrové pobřeží či tropický prales vás uchvátí v unikátní čtyřpatrové expozici Rajské ostrovy, jež se nachází 700 metrů od zoologické zahrady Děčín. Milovníci vodního světa se mají opravdu na co těšit. V přízemí uvidíte krásy korálového útesu a unikátní mořské akvárium, které obsahuje 6000 litrů vody. V dalším patře se vám představí krásy některých souostroví západní části Tichého oceánu. Naleznete zde také kraby, varany či leguána fidžijského, kteří obývají mangrové ostrovy.



Cestu kolem světa prožijete v expozici Rajské ostrovy v Děčíně

V druhém patře uvidíte život ostrovů jihovýchodní Asie a tropického pralesa. Těšit se můžete na želvu černavou, krajtu mřížkovanou a gekona obrovského. Velkým zážitkem je také pozorování roztomilého nočního primáta outloně malého. Ve třetím patře se vám představí karibská oblast s prostředím polopouští se vzácnými leguány a v posledním patře je ZooKlub, který slouží k besedám a přednáškám. Pokud návštěvu Rajských ostrovů spojíte s návštěvou děčínské zoologické zahrady, máte vstup s platnou vstupenkou ze zoo zdarma. Jestli se chystáte jen do Rajských ostrovů, připravte si 50 korun za dospělého a 30 korun za dítě.

Za podmořským světem do Botanické zahrady Liberec

Pokud vyrazíte za exotickými rostlinami do Botanické zahrady v Liberci, rozhodně si nenechte ujít pavilon akvárií. Právě zde se totiž odehrály začátky české mořské akvaristiky. Naleznete zde nejen tropické ryby, ale i zajímavé mořské živočichy, kteří se v domácnostech hned tak nechovají.



Do Botanické zahrady Liberec vyrazte za podmořským světem rostlin i živočichů

V akváriích samozřejmě nechybí vodní rostliny. Uvidíte například živé mořské řasy, které mají oproti ostatním rostlinám velmi primitivní vývojový stupeň. Vstupné do celého areálu Botanické zahrady stojí 140 korun pro dospělého a 70 korun pro děti, studenty a důchodce.

Žraločí akvárium v Zoo Olomouc

V zoologické zahradě v Olomouci můžete vidět více než 1700 zvířat, z nichž samozřejmě nechybí ani ta vodní. Obrovským lákadlem je pro návštěvníky veliké žraločí akvárium, které je největším akváriem svého druhu u nás. Dalšími zajímavostmi z vodního světa, na které se můžete těšit, jsou mořská akvária s korálovými útesy plná pestrobarevných ryb a dalších mořských živočichů.



Raritou olomoucké zoologické zahrady je žraločí akvárium

V jedné z nádrží můžete také obdivovat krásného rejnoka skvrnitého. Dokonalý zážitek z vodního ráje doplní výhled na svatokopeckou baziliku z vyhlídkové věže zoologické zahrady. Mimo hlavní sezónu, to znamená od října do března, vás vstupné vyjde na 80 korun pro dospělého a 50 korun pro dítě.