Pět míst, která jsou vašimi destinaCZemi pro rok 2014

Genius Loci: Nedostavěný gotický chrám Panny Marie v Panenském Týnci

Vítězem kategorie "Genius loci" - nejmagičtější místo a zároveň absolutním vítězem soutěže se stal nedostavěný gotický chrám Panny Marie, který je spolu s budovou bývalého kláštera klarisek a parkem součástí klášterního komplexu v Panenském Týnci. Chrám, skládající se z 21 metrů dlouhého kněžiště a 20 metrů vysokých nedokončených stěn, vystavěla pravděpodobně huť Petra Parléře, který se podílel mimo jiné na stavbě katedrály sv. Víta v Praze.

Mistrně umělecky i technicky provedená stavba je opředená několika pověstmi. Vystavět ji prý nechal Plichta ze Žerotína, rytíř krále Jana Lucemburského. Než se chrám podařilo dokončit, rytíř padl v bitvě, a tak se alespoň jeho duch vrátil do Panenského Týnce a dodnes se stará o to, aby na místě nevyrostly jiné stavby.

A že to není místo ledasjaké, dosvědčí i desítky psychotroniků, léčitelů i lidí citlivých. Chrám Panny Marie totiž údajně stojí ve velmi silné pozitivní zóně, která přenáší spirituální a léčivou sílu také do jeho kamenných zdí. Pozitivní energie chrámu má schopnost odstraňovat depresivní stavy, přinášet optimismus, dobrou náladu, radost ze života a také posiluje obranyschopnost organismu. Pro jeho tajemné síly si tu své ano každoročně řekne až stovka snoubenců. Mimo to si tajuplné místo oblíbili také filmaři. Točil se zde například snímek Kytice režiséra F. A. Brabce nebo Post Coitum režírované Jurajem Jakubiskem.

Fénix: Chrám chmele a piva v Žatci

V kategorii Fénix, do níž byly nominovány památky "vzkříšené z popela", získal nejvíc hlasů Chrám chmele a piva v Žatci. Zábavný a poučný komplex sahá svými kořeny hluboko do bohatých dějin světoznámého chmelařského regionu okolo města Žatec. Návštěvníkům přinese nejen zajímavé zážitky, ale také řadu poutavých informací o českém pivu, jeho výrobě a historii.

Chrám chmelu a piva v Žatci se stal vítězem kategorie Fénix

Prohlídku zahájíte ve Chmelovém majáku, vyhlídkové věži, kam vás dopraví výtah s překvapením ve formě 3D animace. V budově starého skladu chmele, který je propojen s Chmelovým majákem, se nachází Labyrint, na jehož konci je ukryt střežený poklad chmelařského regionu.

Sousední Chmelařské muzeum se chlubí největší expozicí svého druhu na světě a mimo jiné nabízí důkazy o tom, že Žatec má nejkvalitnější chmel na celé planetě. Následujte stopy chmelového skřítka Hopa a poznejte historii chmelařství od raného středověku do současnosti. Další místní zajímavostí je Chmelový orloj, jediný svého druhu na světě, který vás zaujme netradičním zpracováním.

Po prohlídce si můžete odpočinout v Pivovarském restaurantu s výběrem z regionálních pokrmů, i v Klášterní zahradě, kde se nachází malá chmelnice a vinice, bylinková zahrada, prostor s dětským hřištěm, fontány, voliéry s ptactvem a výběh pro drobné zvířectvo.

Při procházce stavbami Chrámu chmele a piva nevynechejte ani renesanční Sladovnu v Masarykově ulici, která byla postavena již v letech 1573-1574 a jako obecní sladovna sloužila do 70. let 18. století. V současné době je zde informační centrum s expozicí Žatec ve filmu a dočasnými výstavami současného umění.

Centrum Veronica Hostětín: cítit se jako doma

Pokud se chcete cítit jako doma, musíte se vydat do Hostětína v Bílých Karpatech. Tam totiž stojí vítěz další kategorie, pasivní dům centra Veronica. Uchvátí vás nejen kouzlem přírodních zahrad i nedalekých hor, ale také způsobem života. Stejně jako celá vesnice i centrum Veronica je založeno na ekologických principech - žije ze slunce a v souladu s přírodou.

V hostětínském centru Veronica se budete cítit jako doma

Pasivní dům centra Veronica je postaven podle nejmodernějších ekologických principů. Moderní interiéry využívají přírodní materiály - hliněné omítky, nepálené cihly, slaměnou izolaci, masivní dřevo. V plně vybaveném sále můžete uspořádat oslavu, svatbu, kurz či firemní setkání. Dům obklopuje ukázková přírodní zahrada a sad - ideální prostředí pro relaxaci, dětské hry nebo aktivity v přírodě. Prostředí je vhodné pro rodinnou dovolenou, turistiku a cykloturistiku.

A samotný Hostětín rozhodně nezaostává za svým zástupcem v soutěži DestinaCZe. Je to totiž ekologická obec, využívající solární energii, vyrábějící biomošt a zpracovávající ovoce v historické sušárně. Odpadní vodu zde čistí rostliny, domy jsou centrálně vytápěny dřevem a večer zde určitě uvidíte hvězdy. Jedinečnost vesnice uznal i britský princ Charles, který ji nejen navštívil, ale ochutnal i místní jablečný mošt.

Zážitkový park Zeměráj: zážitek na 1000 % pro celou rodinu

Zážitek na 1000 % pro celou rodinu je podle internetového hlasování nachystaný v Zeměráji. Tento jedinečný přírodní zážitkový park se nachází nedaleko Orlické přehrady u obce Kovářov. Na ploše devíti hektarů v okolí historické usedlosti se nalézá více než stovka her, hlavolamů a dobrodružných úkolů. Děti mohou v přírodním prostředí volně běhat, vymýšlet, tvořit a objevovat. Všechny prvky jsou připraveny tak, aby se do hry zapojila celá rodina.

V raně středověké vesnici zážitkového parku Zeměráj si můžete vyzkoušet tradiční řemesla

Návštěvníci se mohou zapojit do interaktivních programů v raně středověké vesnici obklopené pastvinami s hospodářskými zvířaty, políčky a zahradami, na kterých rostou polozapomenuté plodiny a staré odrůdy ovocných dřevin. Spolu s jejími obyvateli mohou příst a tkát, mlít mouku, drbat kozy nebo třeba plít zahrádky. Součástí areálu je kilometr dlouhá stezka naboso tvořená přírodními materiály a doplněná řadou zábavných i naučných stanovišť.

Připraveno je i archeologické naleziště, krytá herna, bludiště, lukostřelnice a navíc dobrodružná cesta s hledáním tajemných symbolů, které skrývají záhadu ukrytého pokladu. Kromě toho je k dispozici stylové občerstvení, odpočinkové zóny i kryté prostory pro případ nepříznivého počasí. Každý víkend čeká na návštěvníky zajímavý program.

Trendy destinace? Olomouc

Trendy destinací, tedy vítězem v poslední kategorii letošní DestinaCZe, se stala Olomouc, podle průvodce Lonely Planet nejkrásnější město Česka a skrytý poklad Evropy. A pokladů tady najdete opravdu mnoho - sloup Nejsvětější Trojice, zařazený na seznamu UNESCO, barokní kašny, renesanční paláce, desítky chrámů a kostelů, sídlo olomouckého arcibiskupa i univerzitní budovy. Nechybí ale ani parky, květové výstavy Flora Olomouc a samozřejmě pravé olomoucké tvarůžky.

Olomoucký sloup Nejsvětější Trojice je zařazen na seznamu světového dědictví UNESCO

Z aktivit a míst, která stojí za návštěvu, si vybere opravdu každý. To je také jedním z důvodů, proč se dnes stotisícová metropole úrodné Hané stává stále oblíbenějším turistickým cílem.

Olomouc patří mezi nejvýznamnější města našich dějin už od dob vlády prvních Přemyslovců. Zpočátku byla výrazným obchodním a obranným centrem, byla prvním městem na území Moravy. V 16. století zde byla založena druhá nejstarší univerzita na našem území. Slavné dějiny města se podepsaly i na jeho architektuře.

Nachází se zde dóm svatého Václava, kde byl částí české šlechty jmenován králem Matyáš Korvín, a kde je umístěna hrobka Václava III., zavražděného roku 1306 právě v Olomouci. V kostele svatého Mořice uvidíte nádherné varhany, největší ve střední Evropě, které jsou už 46 let spojeny s Mezinárodním varhanním festivalem. Mimoto můžete v Olomouci navštívit několik muzeí, galerií a také zoologickou zahradu.