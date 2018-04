Pět míst, kde zabavíte i mimořádně znuděné děti

Máte rádi novinky? Pak se vydejte na Lipno, kde na konci července otevřeli rodinný park Království lesa. Nová oáza zábavy na Šumavě je zasvěcena hrám, dovádění a zdokonalování pohybových schopností bez ohledu na věk.

Království lesa

Díky Stezce korunami stromů už víte, co se odehrává vysoko nad zemí. V novém Království lesa teď poznáte vše, co se odehrává na zemi. V úžasném lesním hřišti uprostřed šumavské přírody najdete několik desítek atrakcí a herních prvků od originálních lanovek, houpaček, skluzavek, prolézaček a lanových hřišť přes stromová městečka a půvabné domečky pro děti až po hrady a hradiště.

Samozřejmě nechybí ani oblíbené kolotoče, pískoviště nebo trampolíny. Otevřeno je denně až do konce září od 9.30 do 19 hodin, v říjnu od 10 do 18 hodin. Vstupné pro dospělé je 290 Kč a pro děti, studenty a seniory 190 Kč, rodinné vstupné pro čtyřčlennou rodinu vyjde na 770 Kč. Můžete ale využít i vstupenku přibližně o stokorunu dražší a společně s Královstvím lesa navštívit Stezku korunami stromů, případně si vyzkoušet novou bobovou dráhu.

Park Mirakulum

Symbolem Parku Mirakulum ve středočeských Milovicích je obří dřevěný hrad.

Království lesa svou výtvarnou podobou nezapře, že u jeho zrodu stáli lidé z Parku Mirakulum. Ten nenajdete na Lipně, ale ve středočeských Milovicích. Rozlehlý areál nabízí spousty nápaditých herních prvků – obří dřevěný hrad, lesní hřiště a lesní město, lanové centrum v korunách stromů, kontaktní zoo, obří trampolíny a houpačky, bludiště, stovky metrů podzemních chodeb, prolézačky nebo dva kilometry dlouhou úzkokolejku, která park propojuje se sousedním Tankodromem.

Vyzkoušet můžete třeba jízdy ve vojenských obrněných vozech a několik tobogánů, každý víkend navíc probíhají divadelní či hudební představení, ukázky cvičení se zvířaty nebo kouzelnická vystoupení. O prázdninách je otevřeno denně od 10 do 18 hodin, v září stejně kromě pondělí a v říjnu jen v pátek a o víkendech. Vstupenka o prázdninách stojí 120 Kč v pondělí a v pátek, zbývající dny 180 Kč.

Pískový svět na Dolní Moravě

Na Dolní Moravě otevřeli zbrusu nový Pískový svět.

Na Dolní Moravě chystají novinky každý rok, ale letos tu pro děti připravili opravdovou pecku. Pískový svět je určený pro všechny, koho baví (anebo nepřestalo bavit) stavět hrady z písku a plácat bábovičky. Nový zábavní park najdete u lanového parku a Aprés ski Hříbek – a co vás tu čeká? Podzemní chodby, domečky jako z divokého západu, železnice dopravující písek anebo archeologické stanoviště s kostrou mamuta. Můžete si vyrobit stopy různých zvířat a vyzkoušet si rýžování zlata nebo se zhoupnout na parádní terénní houpačce. Jednotné celodenní vstupné je 250 Kč, dospělý jako doprovod dítěte má vstup zdarma.

Rodinné vstupné vyjde na 450 Kč, zlevněné vstupné na poslední dvě hodiny provozu 90 Kč. Otevřeno je až do konce prázdnin denně od 9 do 20 hodin, v září pak od 10 do 17 hodin. Až do konce letní sezony navíc platí zajímavá akce: 50% slevu na denní nebo rodinné vstupné do Pískového světa získáte při zakoupení denního nebo rodinného vstupného do Mamutíkova vodního parku a Lesního zážitkového parku. A když už tu budete, nezapomeňte ani na bobovou dráhu, pohádkovou Stamichmanovu stezku a úžasnou Stezku v oblacích!

Pradědovo dětské muzeum v Bludově

Pradědovo dětské muzeum v Bludově nabízí řadu hravých expozic pod střechou i pod širým nebem.

Pradědovo dětské muzeum v Bludově, lázeňské obci poblíž Šumperku, oslaví první narozeniny letos na podzim. Zábavní park nabízí řadu hravých expozic skrytých pod střechou a za pěkného počasí také přírodní dětské hřiště se soustavou vodních atrakcí pro cákání a ráchání a dalšími radovánkami.

Až do konce letních prázdnin se každé úterý na muzejní zahradě koná malé sportovní klání, kde si mohou děti vyzkoušet různé disciplíny. Každý čtvrtek mohou děti vejít do pohádkové zahrady, převléct se do pohádkových kostýmů a projít různá stanoviště s úkoly. Muzeum je otevřené celoročně a denně od 9 do 19 hodin. Kojenci do 1 roku platí symbolickou kačku, děti do 90 centimetrů 60 Kč, děti do 15 let 175 Kč (anebo 120 Kč za vstup na dvě hodiny) a dospělí 30 Kč, rodinám poskytují slevu 10%.

History park Ledčice

V HistoryParku Ledčice probíhá letní soutěž pro ty, kdo rádi vytvářejí vlastní krajiny.

Jen pár kilometrů severně od Prahy, v místě s fantastickým výhledem na horu Říp, se v HistoryParku Ledčice na vlastní oči seznámíte s prací archeologa. Můžete si vyzkoušet práci v terénu, zpracování archeologických nálezů, výrobu kamenných nástrojů a keramiky anebo odhalit tajemství skutečných artefaktů v místní laboratoři.

Až do konce srpna navíc probíhá velká prázdninová soutěž, kdy si můžete vytvořit vlastní krajinu s horami, vodními plochami, vesnicemi a městečky a poslat organizátorům její fotografii. Nejlepší tvůrce získá velkou soupravu ručně vyráběných keramických staveb. Otevřeno je do konce prázdnin denně od 9 do 17 hodin, od září do listopadu o víkendech. Vstupné pro dospělé je 160 Kč, pro děti od 5 let 125 Kč, rodinné vstupné vyjde na 400 Kč.