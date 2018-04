Pět míst, kde si užijete zimu s lyžníky, pašeráky a jinými dobrodruhy

Líbí se vám film Krakonoš a lyžníci a dobrodružné příběhy krkonošských pašeráků? Pak byste v pátek a v sobotu 19. a 20. února měli přijet do Rokytnice nad Jizerou, kde se chystá každoroční Pašeráckej vejkend.

Do Krkonoš za pašeráky a lyžníky

Program Pašeráckého vejkendu s lety získal ustálenou podobu, k níž patří stylové dobové oblečení většiny návštěvníků. V pátek 19. února dopoledne vypukne na Dolním náměstí pašeráckej jarmark se zabijačkou, muzikou a pohádkami. Odpoledne do města přijde Krakonoš, přivítá se s pašeráky a pašeračkami a odvede je v průvodu ke skiareálu Studenov.

Dobové lyžařské outfity budou k vidění ve Ski areálu Kedr na akci Lyžníci 2016 ve Smržovce.

Tady se lyžníci rozcvičí a v 18 hodin pak přijde řada na nejatraktivnější část programu: výjezd na kopec, ohňová show, sjezd pašeráků s hořícími loučemi, skoky z můstku, ohňostroj a volná zábava na sněhu. O sobotní program Pašeráckého vejkendu se stará Skiareál Horní Domky, kde proběhne tradiční putování po boudách, soutěže pro děti a módní přehlídka se soutěží o nejlepší dobové oblečení u restaurace Kokrháč.

Dobové lyžařské outfity budou v sobotu 20. února k vidění také na akci Lyžníci 2016 ve Smržovce ve Skiareálu Kedr; čeká vás odpolední klání ve sjezdu, skoku a dojezdu na dobových ski a v dobovém oblečení. A pokud si s sebou vezmete sáňky, můžete se vypravit na přírodní sáňkařskou dráhu z Černé Studnice do Smržovky!

Zimní ragby a cyklistika

Lidská fantazie nezná hranic, a tak se na zasněžených svazích čím dál víc objevují sporty, které se zimou zdánlivě nemají nic společného. Chcete být u toho?

Na konci února nabízejí horská střediska závody na horských kolech, lyžařská klání v dobovém oblečení i sjezdy s hořícími loučemi.

První možnost máte v sobotu 20. února v podvečer, kdy se ve Svatém Petru opět chystá hromadný sjezd na horských kolech po červené sjezdovce. Závodu MTB Chinese Downhill Špindlerův Mlýn se účastní 200 jezdců, a ačkoli kola všech přihlášených musí být podle pravidel v dobrém technickém stavu, je to jednoduché: vyhrává zkrátka ten, komu „nefungují“ brzdy.

Podobný případ je Mulata Snow Rugby 2016, ragby show hraná netradičně na sněhu, která dorazí v sobotu 20. února v 10 hodin do areálu Skalka Family Ski Park v Ostravě. Čekají vás soutěže pro děti, večer a v noci si zasoutěží dospělí o tekuté ceny, chybět nebude ani after párty až do rána a široká nabídka speciálních hot drinků, punčů a alkoholu.

Do areálu Skalka Family Ski Park v Ostravě se přijďte podívat na ragby show, netradičně hranou na sněhu.

Jesenický maraton

Největší seriál závodů v běhu na lyžích SkiTour uzavírá od roku 2014 JeLyMan, závod konající se na pomezí Králického Sněžníku, Rychlebských hor a Hrubého Jeseníku. JeLyMan se koná v sobotu a v neděli 20. a 21. února a míst je zatím dostatek; přihlásit se můžete přes internet i rovnou na místě. V sobotu se jede závod mini SkiTour a 20 kilometrů volně, v neděli pak 40, 25 a 10 kilometrů klasicky.