Pět míst, kde (si) báječně zabloudíte

Labyrint v Brandýse nad Orlicí

V Brandýse nad Orlicí dopsal Jan Amos Komenský v roce 1623 své proslulé dílo Labyrint světa a ráj srdce. Přesně o 380 let později tu členové spolku Brandýs ve světě vysadili na počest učitele národů habrové bludiště. Jeho půdorys tvoří zjednodušená zeměkoule s přerušovanými poledníky a rovnoběžkami, které komplikují nejenom cestu do středu, ale i zpět. Otevřeno je od května do konce června a v září o víkendech, během letních prázdnin každodenně.

Habrové bludiště v Brandýse nad Orlicí je inspirováno knihou Labyrint světa a ráj srdce Jana Amose Komenského

Labyrintárium u zámku Loučeň

Nejvíc bludišť a labyrintů na jediném místě objevíte v rozlehlém parku u zámku Loučeň. Labyrintárium tvoří jedenáct bludišť a labyrintů, rozesetých po celém areálu. Každý labyrint je jiný, každý je z jiného materiálu a jsou také různě velké – někde se při hledání správné cesty dost naběháte, jinde můžete stát celou dobu na místě. Park je otevřený od začátku dubna do konce září denně, v říjnu každý den kromě pondělí a po zbytek o víkendech.

Světelné bludiště na nádvoří zámku Loučeň

Obří zrcadlové bludiště v Liberci

Za nevlídného počasí je skvělým výletním cílem zábavní Centrum Babylon v Liberci. Pod jednou střechou se totiž skrývá celá řada zajímavých míst: aquapark, iQpark, lunapark a také největší zrcadlové bludiště v Evropě. Má několik částí, takže bloudit nebudete jen klasickým zrcadlovým bludištěm, ale také křišťálovým bludištěm se skly a temným labyrintem se strašidly. Kromě toho tu najdete také křivicí zrcadla a místnost s optickými klamy. Otevřeno je tu stejně jako v iQparku, tedy celoročně a denně.

Zrcadlové bludiště v libereckém Centru Babylon

Zrcadlové bludiště v Českém Krumlově

Do seznamu míst v Českém Krumlově, která byste letos měli navštívit, přibyla další položka, zrcadlová síň, která vytváří efekt nekonečných chodeb a optických klamů. Navazuje na ni menší křišťálové bludiště z čirých skel a prohnutá zrcadla, žertovně deformující postavy návštěvníků. Zrcadlová síň v Široké ulici je otevřená denně, ale jen do konce října, atrakce totiž ve městě jen hostuje. Na podzim se zrcadla i skla zabalí a vyrazí dál na turné po Evropě.



Labyrint na zámku v Nových Hradech

Na rokokovém zámku v Nových Hradech u Litomyšle můžete zabloudit v labyrintu z jehličnanů. Jeho stěny jsou vysázené z tújí, které neopadávají, a tak stěny bludiště zůstávají i mimo letní sezónu neprůhledné. Komu se podaří najít ve spleti cestiček správnou trasu, ten objeví uprostřed bludiště sochu zvláštní nestvůry. Od května do září tu můžete bloudit každý den, v dubnu a říjnu o víkendech.

V zahradě zámku Nové Hrady objevíte bludiště z jehličnanů