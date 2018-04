Pět míst, kde se podíváte do pravěku

Nepozveme vás jen do autentických pravěkých osad, ale také do nového archeoparku a do jeskyní. Báječným místem, kde váš výlet do pravěku může začít, je archeopark Všestary poblíž Hradce Králové.

Archeopark Všestary

Nikde nepoznáte pravěk do takových podrobností jako v archeoparku Všestary poblíž Hradce Králové.

Jeskyně s pravěkými malbami, pazourkové doly, megalitická hrobka, archeologické nálezy, poklady, didaktická dílna i obrovský model pravěké krajiny, to všechno je k vidění ve vnitřní expozici všestarského Archeoparku. V areálu pod širým nebem najdete pravěké stavby z různých časových období, výrobní areály i pravěké pohřebiště s mohylami. Vyzkoušíte si nejrůznější činnosti, od drcení obilí a broušení kamenných seker přes výrobu keramiky, spřádání lněných nití a tkaní na pravěkých stavech až po obdělávání pole dřevěnými nástroji nebo práci s replikami pravěkých seker.

Do Všestar se můžete vydat po 12 kilometrů dlouhé archeologické cyklotrase, která sem vede z Hradce Králové a provede vás po místních archeologicky význačných lokalitách. Otevřeno je o prázdninách denně od 9 do 17 hodin, jinak až do konce října jen o víkendech. Všední dny jsou vyhrazeny pro exkurze škol.

Pravěká osada Křivolík

Všechny stavby v archeoparku Villa Nova se staví podle historických technologií a s replikami dobových nástrojů.

V kopcích nad Českou Třebovou vyrůstá od roku 2007 pravěká osada Křivolík. Na prosluněné mýtině v lese objevíte políčka, výběhy pro kozy a ovce, keramickou pec a halštatskou kuchyni, zemnice, jednoduchá obydlí i společenský dům. Pravidelně tu probíhají experimenty s pravěkým zemědělstvím a technologiemi staveb, zpracováváním dřeva a kůží. Otevřeno je nepřetržitě; osadu si můžete podrobně prohlédnout a třeba si vybrat jednu z tematických ukázek způsobu života v pravěku nebo workshop, ale pořádají se tu rovněž pracovně prožitkové tábory, kurzy pro studenty archeologie, dětské tábory, festivaly a další akce.

Villa Nova Uhřínov

Ještě starší než Křivolík je archeologické muzeum v přírodě Villa Nova v malebné oblasti Orlických hor na západním okraji Uhřínova, s jehož výstavbou se začalo v roce 1992. Všechny stavby se budují s respektováním zásad a principů experimentální archeologie, s replikami dobových nástrojů a podle historických technologií.

Otevřeno je denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin, po vesnici vás provede průvodce a pak se můžete sami vrátit na místo, které vás nejvíc zaujalo. Je jich víc než dost: obytné domy, kovárna, hrnčírna s pecemi, políčka, sad i kuchyně, kde občas ochutnáte jídla našich předků.

Archeopark v Pavlově

Archeopark v Pavlově vyrostl poblíž místa, kde byla objevena soška Věstonické venuše.

Novinkou roku 2016 je Archeopark v Pavlově na Břeclavsku, který připomíná jeskyni lovců mamutů – ostatně expozice vznikala přímo v místě, kde lovci mamutů žili, nedaleko pak byla objevena soška Věstonické venuše. Sídliště lovců mamutů uvidíte tak, jako by je pravěcí lidé opustili právě před chvílí, přímo na nalezišti také poznáte práci archeologů. Otevřeno je denně až do konce listopadu od 9 do 16 hodin.

Pravěk v jeskyních

Čtyři jeskyně Moravského krasu lákají na unikátní expozice Jeskyně a lidé.

Než lidé přišli na to, jak stavět první obydlí, často žili v jeskyních – samozřejmě pokud nějakou našli. Ve čtyřech jeskyních Moravského krasu objevíte unikátní expozice Jeskyně a lidé, které prozrazují, jak se lidem v jeskyních žilo a že je zdaleka nevyužívali jen v pravěku. Rozšířené prohlídkové trasy jsou v jeskyních Balcarka, Kateřinské, Sloupsko-šošůvských jeskyních a v jeskyni Výpustek, přičemž každá z nich se zaměřuje na něco jiného.

Sloupsko-šošůvské jeskyně vám představí život neandrtálců, Balcarka se zaměřuje na lovce sobů a koní, v Kateřinské je zase k vidění záhrab medvědice s medvíďaty. Ve Výpustku jeskyňáři využili celé patro správní budovy, kde vznikla rozsáhlá expozice o vyhynulé fauně, objevování podzemí a osidlování Moravského krasu.