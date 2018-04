Pět míst, kde se budete cítit jako ryby ve vodě

Rybníkářství má v českých zemích dlouhou tradici, která sahá až do 12. století. V té době patřily rybníky klášterům a sloužily především k chovu kaprů.

S podzimem přichází i ukončení rybářské sezony v podobě tradičních výlovů

Na Třeboňsku, oblasti proslulé rybníkářstvím, přichází zlatá éra se jmény Štépánek Netolický a Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan. Zatímco první z nich byl úspěšný porybný, vytvořil méně rybníků, ale zato výnosných, druhý vynikal spíš jako odvážný stavitel. Dnes tvoří třeboňské rybníky 16 soustav spádovaných převážně z řek Lužnice a Nežárky.



Výlovy - rozlučka se sezonou

Vyvrcholením celoroční rybářské práce jsou podzimní výlovy rybníků. Jejich přípravy začínají strojením, jež může trvat den nebo až měsíc, závisí na velikosti rybníka a výpustního zařízení. Den před samotným výlovem rybáři staví nádobí, připravují kádě, brakovnice či nakladač.

Rybáři v gumových pláštích zaplní české rybníky v brzkých hodinách

Výlov začíná v brzkých ranních hodinách, zhruba kolem sedmé hodiny. Rybáři rozdají síť - nevod, jehož tažením se nabírá ryba v lovišti. Po úspěšném lovu se ryby roztřídí, naloží do beden a směřují do vodních nádrží sádků, a pak do prodejen. Ovšem pokud si ráno přivstanete, čerstvá ryba se dostane i k vám. U některých výlovů si budete moci pochutnat i na dalších gastronomických dobrotách či se zabavit.



Rybářské slavnosti v Hluboké nad Vltavou

Tradiční výlov s neopakovatelnou atmosférou si budete moci užít 28. října na Munickém rybníku v Hluboké nad Vltavou. První zátah začne v 7 hodin, kdy bude okolí pohádkového zámku ponořeno v ranní mlze.

Po zahájení slavností u rybníku se můžete těšit na dobrou muziku v podání Samsonky či Slavíčků z Hluboké, nebo také na bubenickou show. Pro milovníky vaření jsou připraveny dvě lekce šéfkuchaře Martina Fikoty, kde se můžete inspirovat novými recepty na vánočního kapra. Ve 12 hodin se budou pasovat osobnosti do rybářského cechu.

Speciality všeho druhu budou k mání na staročeském trhu, kde si nakoupíte i čerstvé ryby. Pokud vám rybí dobroty zachutnají, ve vybraných restauracích je najdete v menu až do 2. listopadu.

V Bohdanči vyloví rybník Broumar

I když tradiční výlov Bohdanečského rybníka se v letošním roce konat nebude, nemusíte smutnit. Ryby byly totiž v září přeloveny do rybníka Broumar, kde se na výlov můžete podívat 28. října v 8 hodin. Kromě prodeje čerstvých ryb si budete moci pochutnat na specialitách z kapra, lína, amura, štiky či sumce. Jejich přípravu si vezmou do rukou zkušení rybáři a předvedou vám i správné filetování nebo přípravu "kapra bez kosti". Na žízeň dobře padne lahodná točená jedenáctka Kapřík.

Výlov rybníku Broumar v Opočně

Není Broumar, jako Broumar. Ten východočeský nedaleko Opočna čeká výlov 31. října a potrvá tři dny. Tradiční práci rybářů můžete sledovat mezi 8 a 16 hodinou, přičemž o zajímavý program nebude nouze. V připravených akváriích si budete moci prohlédnout místní sladkovodní ryby.

Úlovky z Broumaru budou nejenom k prodeji, ale můžete je také vyhrát. Pokud vás zastihne chuť na rybí speciality ještě u rybníku, občerstvit se budete moci v dobře vybavených stáncích, kde zakoupíte také lahodné pivo či svařené víno.

Výlov Panského rybníka

Chcete si užít romantickou atmosféru ranního výlovu v podzimních mlhách? Vydejte se 11. listopadu do malebné vesničky Žišov na Kutnohorsku, kde se začne v 9 hodin. Čerstvé ryby z ulovené sítě se budou ochutnávat, ale i prodávat. Pro zahřátí se bude podávat rybí polévka, smažený kapr, pro mlsaly domácí koláčky.



Výlov rybníka Svět 2014

Jedním z oblíbených a navštěvovaných rybníků je třeboňský Svět. Jeho letošní výlov začne 18. listopadu a první zátah je na programu hned v 7 hodin. Další budete moci spatřit mezi 10 a 13 hodinou.

K výlovům patří i ochutnávka rybích specialit a dobrá zábava

Na březích vás budou čekat nejenom rybáři ve svých gumových pláštích, ale i rozmanité pochoutky ze sladkovodních ryb. K dobrému jídlu patří i třeboňské pivo či znovínské víno. Pokud by vám rybí speciality zachutnaly, na Světě se ryby budou také prodávat.