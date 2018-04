Pět míst, kde koupíte originální vánoční ozdoby

Vánoční čas se blíží a jen málokdo si ho umí představit bez zářícího stromku. Ne vždy tomu tak ale bylo. Původně německá tradice se k nám dostala až v roce 1812, kdy se poprvé rozsvítil stromeček v pražské vile Jana K. Liebicha, ředitele Stavovského divadla.

Až po třiceti letech se z módního výstřelku stala neodmyslitelná součást Vánoc, na níž nechybělo sladké pečivo či ovoce. Skleněné ozdoby se začaly vyrábět až v polovině 19. století, nejdřív z perel, až pak ručně foukané a malované, jak je známe dnes.

Jak se ozdoby vyrábí?

Na místech, kde dodnes se skleněné ozdoby vyrábí ručně, se z velké části zachovává tradiční postup našich předků. Vánoční koule či figurka se vyfoukne do správného tvaru, což není úkol zrovna jednoduchý. Nad hořákem musíte pořád kroutit se skleněnou trubičkou a v správný moment fouknout přiměřenou sílou. To znamená ne příliš, aby se ozdoba nerozsypala, ani málo, jinak nebude mít požadovaný tvar.

Foukání vánočních ozdob vyžaduje velkou zručnost, nad hořákem se sklo musí obratně kroutit

Po vyfouknutí se ozdoby stříbří speciálním roztokem, obarví a dekorují. Zkušené malířky svým štětcem snadno oživí figurky, které si jsou k nerozeznání podobné. Nakonec se přidá jenom záponka a v balíčcích putují na prodejny.

Ve Dvoře Králové se vyrábí téměř sto let

Ozdobené stromky na každém kroku, figurky všeho druhu, zkrátka celoroční Vánoce mají v Družstvu umělecké výroby Vánoční ozdoby ve Dvoře Králové. Jedno z nejstarších sklářských družstev vzniklo v roce 1931 a od té doby se zde ručně vyrábí stovky ozdob denně. V jejich nabídce je více než 80 000 výrobků v přibližně 600 barevných odstínech s různými efekty.

Každá koule či figurka je u ručně malovaných ozdob nenapodobitelný originál

Piky, koule, zvonky, kominíčci, sněhuláci,… to všechno si můžete zakoupit buď v eshopu, nebo přímo v prodejně. Ta bude otevřena až do 21. prosince, a to od 9 do 12 hodin. Pokud by vás zajímala výroba vánočních ozdob, skupiny nad 15 osob se můžou zapojit také do exkurze po závodu. Cena je 50 korun pro dospělé, studenti a důchodci zaplatí jenom 20 korun.

Slezská tvorba připraví vánoční koule na přání

Mezi největší a nejstarší výrobce skleněných ozdob patří od roku 1951 výrobní družstvo Slezská tvorba Opava. To se podobně jako ve Dvoře Králové orientuje na ručně foukané a malované ozdoby jako koule, rakety, špice či srdíčka. Od 12. října zahájilo družstvo tradiční předvánoční prodej a nakupovat můžete denně od 7 do 18 hodin.

Pokud vás výrobky zaujaly, ale Opava je pro vás daleko, navštivte přehledný eshop. Dokonce vám zde vyhotoví vánoční kouli na přání - s jménem či věnováním. Vydáte-li se za nákupem ozdob do Slezska, nevynechejte od 8 do 11 hodin exkurzi. Cena lístku je 30 korun.

Vsetínská Irisa dekoruje unikátní technikou

Ruční výrobou skleněných vánočních ozdob se od roku 1954 zabývá i výrobní družstvo IRISA ve Vsetíně. Jeho výjimečnost spočívá v technice vakuovaného pokování, což znamená, že předměty se upravují pomocí nanášení různých druhů kovů.

Družstvo Irisa používá tuto metodu jako jediné v Česku a ozdoby tak dosahují luxusního vzhledu. Ověřit si to můžete v jejich podnikové prodejně, a to každý den od 8 do 20 hodin, nebo se můžete po závodě nechat provést. Cena exkurze je 40 korun za návštěvníka.

Glas Axiss sází na ornamentální motivy a broušené kameny

V prodejnách najdete vánoční ozdoby po celý rok, vydat se můžete i do zákulisí výroby

Patnáctiletou tradici výroby skleněných vánočních ozdob se pyšní Ateliér Glass-Axiss v Jablonci nad Nisou. V jejich sortimentu najdeme motivy zimní krajiny s kostelíkem, anděly, sněhuláky, ale především ornamentální vzory. Ty ještě doplňují korálky, kamínky či bižuterní doplňky, které doslova rozzáří vánoční stromek. Ozdoby si můžete prohlédnout přímo v Ateliéru nebo v online katalogu.

Za perličkovými ozdobami do Poniklé

Chtěli byste se o Vánocích vrátit k zapomenutým tradicím? Začněte u perlových ozdob, kterými se krásnily stromky ještě před první světovou válkou. Centrem jejich výroby se stala obec Poniklá v Krkonoších a původní postupy zachovává zdejší firma Rautis.

Perličkové ozdoby byly u nás vánočním hitem před první světovou válkou

Ta má přibližně 1000 různých forem pro foukání perel a přes 20 000 vzorů. Mezi nejoblíbenější patří například hvězdičky, andělíčci, zvířátka, ale i letadla a kola. Nakoupit je můžete v eshopu nebo přímo v prodejně, a to od 9 do 17 hodin. Pokud si však chcete vyzkoušet svou zručnost a kreativitu, můžete si vyrobit vlastní ozdobu v dílnách. Zarezervovat si návštěvu spolu s exkurzí je možné online.