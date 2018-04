Pět měst zve na pohodové zimní procházky

Hlavní výhoda? Ve městech narazíte na kavárny a čajovny, kde se můžete zahřát a poklábosit se známými. Navíc nikde není psáno, že z ulic nesmíte zabrousit o kousek dál, třeba do velkých městských parků. Takže popadněte kabáty, čepice, šály a rukavice, je nejvyšší čas vyrazit!

Procházkové okruhy Hradcem Králové

Procházet se můžete jakýmkoliv městem, ale ne každé má tak pečlivě promyšlené a připravené trasy jako Hradec Králové. Královéhradecké procházkové okruhy nabízejí několik tematicky odlišných výletů. Jeden vám představí historické centrum města, další pak architektonické skvosty z přelomu 19. a 20. století, tedy z doby, kdy se město proměnilo díky působení architektů Jana Kotěry a Josefa Gočára v takzvaný Salon republiky a zároveň v učebnici moderní architektury.

Další okruh vám představí moderní dominanty, a čtvrtý vede do dob, kdy byl Hradec pevnostním městem. Návštěvu můžete zakončit třeba v bývalé šatlavě, respektive ve stejnojmenné restauraci. V původních vězeňských kobkách a v zimní zahradě s okouzlujícím výhledem na Žižkovy sady ochutnáte klasiku i regionální speciality.

S architektonickým manuálem po Brně

Brněnské architektonické stezky sice až do interiérů vily Tugendhat nevedou, ale můžete si objednat prohlídku.

Brno křižují architektonické stezky, určené zejména milovníkům architektury z období první republiky. Neseznámí vás jen s opěvovanými funkcionalistickými památkami, v jejichž čele stojí proslulá vila Tugendhat, ale projdete se i uličkami pod Špilberkem, okolím Starobrněnského kláštera na Mendlově náměstí, poznáte východní část města s industriální architekturou i okolí řeky Svratky s pitoreskní Kamennou kolonií.

Orientaci vám usnadní volně přístupná internetová databáze i tištěné mapy a publikace, které seženete v informačních centrech. Pokud to počasí dovolí, vypravit se můžete i dál za město, třeba po stezkách kolem Brněnské přehrady až k hradu Veveří.

Galerie pod širým nebem v Hořicích

Procházky po Hořicích, městě kamenné krásy, vás dovedou na návrší Hořický chlum s impozantní rozhlednou.

Málokteré město nabízí takovou přehlídku soch jako Hořice v Podkrkonoší. Během druhé poloviny 19. století jen v okolí Hořic pracovalo šedesát pískovcových lomů, vznikla tu odborná kamenosochařská škola, v té době jediná svého druhu ve střední Evropě, a kámen z Hořic se dodnes používá při rekonstrukcích řady českých kulturních památek včetně chrámu sv. Víta na Pražském hradě.

V Hořicích i jejich okolí objevíte sochy vážné i sochy veselé.

Pohodlné vycházkové stezky vás provedou sochařským parkem s díly účastníků mezinárodních sochařských sympozií až k vrchu Gothard, odkud kolem lomu U sv. Josefa s dalšími artefakty dojdete na návrší Hořický chlum s dalšími pískovcovými lomy. Na jeho vrcholu stojí rozhledna Masarykova věž samostatnosti s hvězdářskou kupolí a muzejní expozicí.

Mikulov: zimní prohlídky se svařeným vínem

Mikulov láká na zimní prohlídky se svařeným vínem.

Zimní prohlídky města se šálkem svařáku pořádá od listopadu do konce března turistické informační centrum v Mikulově. Průvodci vás seznámí s historií města, projdete se centrem s renesančními domy i židovskou čtvrtí, ze zámecké zahrady se rozhlédnete po okolí a podíváte se i k unikátnímu obřímu sudu do zámeckého sklepení.

Kdo má zájem, ten se může vypravit také do muzea, do Dietrichsteinské hrobky anebo na židovský hřbitov. Pamatujte však, že prohlídky si na rozdíl od jiných míst musíte objednat předem, nejméně dva dny před výletem!

Stezky Ostravou

Stezky pro pěší, značené klasickými směrovkami Klubu českých turistů, vás provedou také přírodou a turistickými zajímavostmi Ostravy. Měří od tří do bezmála dvanácti kilometrů a v informačních centrech k nim získáte tištěného průvodce.

Podíváte se například do Poruby se stavbami ve stylu socialistického realismu, k několika rybníkům, na místa s pěknými výhledy do krajiny anebo k ptačí pozorovatelně u Heřmanického rybníku. Je to ideální místo pro milovníky kuriozit a zamilované: víte, že v rákosí a na okrajích vodní plochy napočítáte několik desítek romantických rybářských posedů?