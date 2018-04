Pět festivalů, které v listopadu potěší gurmány i mlsaly

Český kapr ovládne Gastrofest v Českých Budějovicích

K listopadovým dnům nepatří jenom svatomartinská husa a mladá vína, ale i oblíbená pochoutka - český kapr. Inspiraci, jak lahodnou rybu připravit na vánoční stůl, můžete načerpat od 13. do 15. listopadu na českobudějovickém Gastrofestu. Jeho součástí je totiž soutěž Český kapr, kde nejlepší kuchaři zabojují v přípravě tradiční lahůdky v moderním pojetí.

Kromě milovníků ryb by si mezinárodní festival v Českých Budějovicích neměli nechat ujít ani mlsalové, na něž čekají exhibice pekařských či cukrářských dobrůtek. Preferujete-li exotické speciality, zamiřte na vystoupení Gourment Rendez-vous, kde své umění předvedou zkušení barmani a kuchaři z celého světa. Cena základní vstupenky na Gastrofest je 100 korun.

Delifest na Grébovce s chutí Commonwealthu

Kanadské palačinky s javorovým sirupem, britské fish and chips či skotskou whisky. To všechno budete moci ochutnat na podzimním Delifestu, který od 14. do 16. listopadu přinese do hlavního města speciality ze zemí Commonwealthu. Koštovat se bude nejenom whisky, ale i barbadoský či jamajský rum a australská vína. Gurmánské jazýčky se můžou těšit na pravou indickou kuchyni i novozélandské jehněčí.

Speciality ze zemí Commonwealthu můžete ochutnat na pražském Delifestu

Ochutnávky v Havlíčkových sadech zpříjemní program plný hudby, tance a divadla. Vstup do pražského parku je zdarma, ovšem před nákupem delikates nezapomeňte nabít svou Festivalcard, protože jinak budete čekat ve frontě zbytečně.



Prague Coffee Festival letos potrvá dva dny

Milovníci kávy pozor! Vůně čerstvě upražených zrn zaplaví 15. a 16. listopadu pražskou Holešovickou tržnici, kde odstartuje třetí ročník Prague Coffee Festivalu. Letos si návštěvníci budou moci poprvé užít dva dny plné lahodného nápoje.

Kávu z českých i zahraničních pražíren budete moci srovnávat na barech i v alternativních přípravnách. Pokud se chcete něco o svém oblíbeném espressu dozvědět, zavítejte na workshopy či přednášky. Doporučujeme například přednášku Ralfa Rüllera o pražení nebo výklad o evropské kávové kultuře.

Všechno o kávě a její přípravě se dozvíte 15. a 16. listopadu na Prague Coffee Festivalu

Letošní ročník festivalu představí v české premiéře dokument "A Film about Coffee", jenž popisuje složitou cestu kávového zrna až k šálku espressa. Pokud by na vás padala únava, odpočiňte si v chill out zóně nebo se rozptylte kulturním programem, jehož vrcholem bude vystoupení nového cirkusu v podání souboru Cirk La Putyka. Cena vstupenky na jeden den festivalu je 180 korun, na dva 280 korun.



Kateřinské posvícení v Chrudimi nabídne pravou zabíjačku

Lákají vás spíš tradiční české lahůdky? Vydejte se do východočeské Chrudimi, kde 22. listopadu proběhne Kateřinské posvícení. Podávat se budou nejenom zabíjačkové speciality jako jitrnice, tlačenky či škvarky, ale i klobásníky - kynuté malé vdolečky plněné kysaným zelím s uzeným masem, sypané solí a kmínem.

Pokud vás od výletu odrazuje chladnější počasí, v Chrudimi vás příjemně zahřeje svařené víno či točené pivo s různými příchutěmi. Program Kateřinského posvícení doplní trh českých řemeslníků.

Na čokoládu do Tábora!

Kdo chce své jazýčky připravit na bohatou mikulášskou nadílku, měl by koncem podzimu vyrazit do Tábora, kde se letos poprvé koná Festival čokolády. Přes 30 stánků nabídne od 28. do 30. listopadu pralinky, lízátka, ovoce v čokoládě, teplou čokoládu a množství dalších pamlsků. Kromě toho budete mít možnost poznat manufaktury a malé výrobce, kteří pracují se špičkovou čokoládou.

Pralinky, lízátka a další pamlsky zaplní koncem listopadu táborský Festival čokolády

K mání bude i čokoláda fairtradová, marcipán a dorty. Festival doplní koncerty a vyvrcholením bude módní přehlídka klobouků z čokolády. Cena vstupenky na celý festival je 350 korun, ovšem zakoupit můžete i lístky na jednotlivé dny.