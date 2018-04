Pět báječných vojenských muzeí, kde si zahrajete na vojáky

Armádních a vojenských muzeí je v Česku několik desítek, ale zdaleka ne všude si můžete leccos osahat, nasednout do kabiny anebo dokonce vidět těžkou techniku v akci. Proto se do naší přehlídky letem světem pokusíme dostat taková místa, kde se vám opravdu bude líbit.



Vojenské muzeum na demarkační linii v Rokycanech

V obrovské hale Vojenského muzea v Králíkách se můžete procházet několik hodin a stále se bude na co dívat.

Největší nestátní vojenské muzeum v Česku, které si první návštěvníci prohlédli v roce 1997, se zaměřuje na vozidla a bojovou techniku, výzbroj a výstroj naší armády do roku 1938, protihitlerovské koalice a německé branné moci v posledních dnech druhé světové války. V Muzeu na demarkační linii v Rokycanech uvidíte pod širým nebem desítky obrněných transportérů, tanků, automobilů a děl, většinou plně pojízdných, další expozice jsou v krytých prostorách. Pořádá se tu řada akcí, jejichž součástí jsou často atraktivní úkoly a soutěže pro děti, nechybí ani replika vojenské pevnosti. Otevřeno je od dubna do října denně.

Muzeum letecké a pozemní techniky ve Vyškově

Areál se spoustou letadel a pozemní vojenské techniky ve Vyškově uvidíte z blízké dálnice.

Areál se spoustou letadel a pozemní vojenské techniky ve Vyškově přiláká zástupy návštěvníků jen tím, že jej uvidí z blízké dálnice. Muzeum na vyškovském letišti nabízí bohatou přehlídku stíhacích, bombardovacích, transportních i průzkumných letadel, vrtulníků, dělostřeleckých zbraní a leteckých motorů. Dozvíte se také, k čemu který stroj sloužil a čím se liší od jiných vystavených „kolegů“, seženete tu také atraktivní suvenýry a navíc výlet můžete spojit s některou z akcí, třeba se soutěží modelářů. Otevřeno je od dubna do října o víkendech a svátcích.

Air Park ve Zruči u Plzně

Areál Air Parku ve Zruči je rozdělený do tří částí, na základní, speciální a depozitář.

Unikátní skanzen letecké a vojenské techniky buduje již více než dvě desetiletí pan Karel Tarantík a jeho syn Miloš. Koníček přerostl v koně a louka mezi Zručí a Třemošnou poblíž Plzně je dnes zcela zaplněná vysloužilými letadly a jejich částmi, tanky, obrněnými transportéry a další zajímavou technikou. Celý areálAir Parku je rozdělený do tří částí, na základní, speciální a depozitář. Pokud cestujete s dětmi, bude vám bohatě stačit základní oddělení, kde se dá vlézt do řady tanků, letadel a vrtulníků. Otevřeno je celoročně a denně.

Vojenské muzeum v Králíkách

V základní části Air Parku se dá nahlédnout i vlézt do řady tanků, letadel a vrtulníků.

Při toulkách krajinou kolem města Králíky narazíte na několik pěchotních srubů a dělostřeleckých tvrzí, centrem rozsáhlé pevnostní oblasti a pojítkem mezi menšími expozicemi pak je Vojenské muzeum. V obrovské hale i pod širým nebem nebudete vědět, kam se dívat dřív, exponáty navíc doplňují filmové projekce a různé zajímavosti. Muzeum, otevřené celoročně kromě pondělí, je zároveň zázemím každoročně pořádané vzpomínkové akce Cihelna; na tu se můžete vypravit v srpnu.

Před návštěvou se raději podívejte na mapu, muzeum leží více než kilometr za městem směrem na severozápad. V nejbližším okolí můžete navštívit dělostřeleckou tvrz Hůrka a řadu menších pevnostních objektů.

Army-Land v Ostravě

Muzea jsou sice fajn, ale pořád to není ono? Na závěr vás tedy pozveme do Vratimova na okraji Ostravy, do Army-Landu. Tady si můžete totiž všechno vyzkoušet na vlastní kůži, od jízd v tanku či transportéru přes průchod začouzenými zákopy v plynových maskách a hody granátem až po střelbu ze vzduchovky a paintballové pistole. Stačí si vybrat zážitek, službu nebo kurz podle toho, co se chcete naučit, vyzkoušet a zažít, a pak si termín rezervovat přes eshop.