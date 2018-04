Pěšky z města Prostějova na plumlovský zámek

Na siluetě města, která je zvlášť dobře patrná právě z trasy dálničního obchvatu, zaujme výstavná Nová radnice s charakteristickou věží se zelenou měděnou kupolí na náměstí T. G. Masaryka v centru města. Radnice byla postavena v letech 1911-1914. Věž, vysoká šestašedesát metrů, je do stavby zakomponována asymetricky, to však nebylo záměrem stavitele. Ten počítal ve svých plánech se dvěma křídly budovy, pravé křídlo je však jen naznačeno, protože se nepodařilo vykoupit dům, který na tomto místě stál a stojí dodnes. Vedle vnější výstavnosti zaujmou i její honosné interiéry. Radnice tak vypovídá o tehdejší ekonomické síle města, dané především továrnami na konfekci a na zemědělské stroje i úrodnými rovinami a bohatými statky v okolí. Za stavbu si však tehdejší Občanská strana národní, která byla ve městě vládnoucí stranou, vysloužila kritiku. Opozici se nelíbil právě přílišný luxus budovy. Na náměstí je situováno (v budově Staré radnice na opačném konci náměstí) i prostějovské muzeum a číslo 22 má na náměstí dům, v němž žil a zemřel Jiří Wolker. Na protilehlé straně je (vzhledem k radnici) velmi necitlivě uzavřeno stavbou obchodního domu ze sedmdesátých let. Počátkem pěší trasy z centra Hané k prvním výběžkům Drahanské vrchoviny může být prostějovské místní nádraží (na trati do Kostelce na Hané), odkud vede červeně značená cesta k severozápadnímu okraji města a k říčce Hloučela. Značka sleduje proti proudu její tok až ke hrázi údolní nádrže v Mostkovicích (dříve samostatná obec, nyní součást Prostějova). Tato šestikilometrová trasa je většinou dobře sjízdná i na horském kole, jen závěrečný úsek od křižování turistické značené cesty se silnicí v Mostkovicích je lepší absolvovat právě po silnici, z níž se odbočuje na hráz, na jejímž opačném, jihovýchodním konci je opět možné připojit se ke značené cestě pěší trasy. Pro cyklisty je vhodná i další varianta trasy, když mohou využít stezky pro cyklisty, jíž je lemována silnice do Mostkovic. Je zajímavé, že na této stezce byl čilý provoz v dobách, kdy se ještě termínu "cyklistická cesta" vůbec nepoužívalo. Rozšířené nezpevněné krajnice, vyhrazené cyklistům již před desítkami let, využívali především zaměstnanci prostějovských továren, pro něž bylo právě kolo každodenním dopravním prostředkem, a teprve později začínala převládat rekreační cyklistika mezi okresním městem a Mostkovicemi s údolní nádrží. Vodní nádrž u Mostkovic, po jejímž jižním břehu pokračuje červeně značená trasa, byla vybudována v letech 1913-1938 nasypáním 460 metrů dlouhé hráze, z níž je výhled na pět kilometrů vzdálený Prostějov i na jeho bližší a při dobré viditelnosti také vzdálenější okolí. Za hrází pak na místě několika rybníků vznikla nádrž o rozloze padesáti hektarů. Má především retenční úlohu, tedy zadržovat vody říčky Okluka při jarním tání na Drahanské vrchovině, a chránit tak Prostějov před záplavami. V letních měsících však nabízí i rekreační využití, možnosti koupání, vodních sportů i rybaření. Po výstupu na hráz pokračuje červeně značená tříkilometrová cesta po pravém, převážně zalesněném břehu nádrže až ke hrázi Podhradského rybníka, nad nímž se vypíná (a v zrcadle hladiny odráží, což opticky ještě zdůrazňuje netradiční proporce stavby) velmi neobvyklá vysoká a štíhlá stavba plumlovského zámku. Původně měl mít čtvercový půdorys, v letech 1680-1685 však bylo postaveno jen jediné křídlo. Nebyla to však první stavba na tomto "strategicky významném" ostrohu - hrad tu stával už ve 13. století. Plumlovský zámek dnes chátrá a turisté jen zvenčí obdivují tři řady klasických sloupů v zámeckém průčelí otočeném k podhradí - k obci Plumlov.

JAK SE TAM DOSTAT:

Východiště - okresní město Prostějov - leží na železniční trati z Olomouce do Brna. Od prostějovského hlavního nádraží, které leží na této trati, vyjíždějí autobusové linky do Mostkovic a Plumlova, jež se mohou hodit těm, kteří si výlet chtějí zkrátit nebo absolvovat opačným směrem. Turistická značená trasa má však východiště u prostějovského místního nádraží na trati z Prostějova hlavního nádraží do Kostelce na Hané.

KDY DORAZIT:

Kdo chce výlet spojit s koupáním, musí si počkat na léto. Nenáročnou trasu však lze absolvovat kdykoliv, třeba i během půldne, zvláště její cyklistickou variantu.