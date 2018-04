Pěšky na dřímající Vesuv. Z nuly do 1270 metrů nad mořem za pár hodin

Do poslední chvíle by mě nenapadlo, že na jednu z nejznámějších činných sopek světa polezu pěšky. Jednak jsem si říkal, že bych nenašel cestu, protože na Vesuv asi žádná turistická značka nevede, za druhé jsem netušil, že to lze časově zvládnout za odpoledne. Nakonec jsem to zkusil. A stálo to za to.