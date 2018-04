Že se nedá lyžovat, nevadí. Krásný pěší výlet po hřebenech Krkonoš

Projít nejvyšší partie Krkonoš v zimě pěšky se nám moc často nepoštěstí, na tradičních běžkařských trasách leží většinou nesouvislá vrstva starého špinavého sněhu a na horských pláních najdeme nafoukané a ztvrdlé firnové desky, ze kterých vykukují kameny a tráva. Na druhou stranu jsou ale hory poměrně prázdné, většina výletníků chodí pěšky, občas jsme narazili na běžkaře nebo cyklisty.

Výhodou současného nedostatku sněhu v horách je průchodnost turistického chodníku strmým úbočím mezi Svatým Petrem a Kozími hřbety. Tato trasa totiž prochází lavinovými poli a v zimě bývá obvykle uzavřena. Naproti tomu přístup od Luční boudy je většinou celoročně bez problémů. Jako výchozí místo pro túru na vyhlídku můžete zvolit Špindlerův Mlýn, případně se sem můžete vydat z Pece pod Sněžkou nebo z některé z horských bud v okolí Klínových a Rennerových bud.

Vítězství pohorek nad běžkami

Náš okruh začíná na Friesových boudách, ve výšce 1 217 metrů, výhodou je tedy nadmořská výška – kdo vyrazí ze Špindlu, musí k vyhlídce nastoupat 700 výškových metrů. Vyrážíme od penzionu Andula po trase Krkonošské magistrály na Klínové Boudy. Na cestě není po sněhu téměř ani památka, jen na okrajích leží zbytky zmrzlého firnu. Pohled přes údolí na Klínovky připomíná jarní výjev, kdy na sluncem zalitých zlatožlutých loukách jen tu a tam probleskují ostrůvky sněhu.

Teprve těsně pod Chalupou Na Rozcestí začínáme šlapat sněhem. Objevuje se také první skupinka běžkařů, kteří si sem lyžařské nádobíčko vynesli kdoví odkud a teď se konečně mohou sklouznout. Radost jim však nevydrží dlouho, mezi Rozcestím a Výrovkou je nutné několikrát lyže sundat a překonat hliněné úseky. Pohorky tak na konci prosince v nejvyšších polohách Krkonoš jednoznačně vítězí nad běžkami, což je situace, kterou asi nezažili ani nejstarší pamětníci.

Od Výrovky k Luční Boudě šlapeme po asfaltu, spíš než lyže by se teď hodilo kolo nebo třeba koloběžka... Kaplička – Památník obětem hor stojí na vytátém travnatém ostrůvku mezi zbytky sněhu. Před námi se zvedá masiv Sněžky, na kterém překvapivě není po sněhu ani památky. Scházíme k Luční boudě a dáváme si oběd.

Úpské rašeliniště u Luční boudy, v pozadí Studniční hora Kaplička nad Luční boudou, v pozadí Sněžka

Vyhlídka Krakonoš

K vyhlídce Krakonoš je to po červené turistické značce od Luční Boudy něco málo přes dva kilometry. Cesta pokrytá sněhem nás vede po louce víceméně po vrstevnici. Po levé ruce se zdvihá úbočí Luční hory, po Sněžce druhé nejvyšší hory Česka a nejvyšší hory Českého hřbetu Krkonoš. Vpravo naopak krajina padá do hluboké strže Bílého Labe, za nímž se zvedá Čertovo návrší.

Míjíme místo, kde stávala bývalá Rennerova bouda a po chvilce přicházíme do sedla na Kozích hřbetech. Značená trasa odtud začíná strmě klesat do Dlouhého dolu a hluboko pod námi vidíme Špindlerův Mlýn. My však odbočujeme vpravo k 200 metrů vzdálenému vyhlídkovému bodu Krakonoš. Ty poslední metry se sice místy propadáme krustou sněhu, ale výhled nakonec stojí za tu námahu.

Sněžka a Luční bouda od vyhlídky Krakonoš Kozí hřbety, v pozadí vpravo Ještěd

Ze sněhem pokryté hrany Kozích hřbetů se otevírá pohled do vzdáleného Labského dolu, který ohraničují částečně sněhem pokryté vrcholy Kotle a Vysokého kola. Kontrast zasněžených vrcholů a zeleného údolí přidává na zajímavosti. Obdivujeme ostrou hranu Kozích hřbetů, kouzelně nasvícenou odpoledním sluníčkem a v dálce za nimi rozeznáváme typickou siluetu Ještědu. Dále tu jako na dlani máme hraniční hřeben mezi Vysokým kolem a Špindlerovkou, boudy pod ním a úplně napravo potom Malý Šišák. Když se otočíme, výhled korunuje pohled na Sněžku, jejíž masiv se zvedá za Luční Boudou.

Čeká nás návrat zpět stejnou cestou, kdybychom měli více času, mohli bychom sestoupit do Dlouhého dolu a na naší chatu doputovat přes Pláň nebo Stoh. Na druhou stranu ale při návratu po stejné trase neztratíme výšku a můžeme si užívat pozdní odpoledne na sluncem zalitých horských loukách.