Puchýře jako dvacka a klopýtání v dešti, to je slavný dánský pochod

Pochody jsou v kurzu Fjällräven Classic Denmark je obdobou mnohem známějšího, delšího a náročnějšího pochodu, který pořádá stejnojmenná firma Laponskem. Letos toto pěší dobrodružství poprvé exportuje také do Asie na ostrovy kolem Hong Kongu a do USA, do coloradských Rocky Mountains. Zájem o tyto „zážitkové“ akce je natolik velký, že loni spadl firmě server necelou hodinu poté, co začala prodávat „lístky“ na trek za polárním kruhem, ostatně i letos byly všechny pochody „vyprodané“ během 48 hodin. Samozřejmě je možné účastnit se akce zcela nezávisle, ale organizovaná účast nabízí mnohé výhody – počínaje instantním vojenským jídlem zahrnutým v ceně a konče případnou zdravotní pomocí, pokud by se účastníkovi něco nepříjemného stalo včetně případného transportu zpět do civilizace.