Pernštejn –středověký skvost Moravy

Hrad Pernštejn se nachází západně od vsi Nedvědice. Hned po výstupu na vlakovém nádraží se před vámi rozevře panorama hradu tyčícího se na skále, hradu, který se díky své konstrukci stal naprosto nedobytným. Na vlastní kůži se o tom mohli přesvědčit i samotní Švédové, kterým se hrad ubránil a jako připomínka jejich obléhání v průběhu třicetileté války zůstalo v hradbách pouze pár dělových koulí. Na Pernštejn , vzdálený asi 1,5 km od nádraží v Nedvědicích, se dostaneme příjemnou procházkou, na jejímž konci nás přivítají brány středověkého hradu, který je stále vyhledávaným místem pro řadu českých i zahraničních filmových štábů. ( Sedmero krkavců, Princezna Fantaghiro, Sůl nad zlato …) Hrad je umístěn v opravdu romantickém prostředí, všude kam spočine náš pohled, se nachází pouze krásné a hluboké lesy, z nádvoří můžeme každou chvíli zahlédnout kolem poletující poštolky, které si Pernštejn rozhodně oblíbily. Průvodci by mohli vyprávět, kolikrát vraceli vypadlá mláďata zpátky do hnízd, po jejich nepodařeném pokusu o létání. Ne vždycky se ale podaří zachránit všechny a pak mohou průvodci začít svůj výklad třeba slovy: ”Dneska to ale zase padá.”

Slavné sídlo pánů z Pernštejna, jejichž znakem, zdobícím mnoho zákoutí hradu, je černá zubří hlava se zlatou houžví v nozdrách, bylo svědkem vzestupu i pádu tohoto mocného rodu, který zůstává, bohužel, trochu ve stínu Rožmberků a jiných. Samotný název Pernštejn pak vznikl z překladu německého slova Bärnstein-Medvědí kámen. Každého návštěvníka jistě zaujme architektura hradu, který se nemohl díky své poloze na skále rozšiřovat co do plochy, takže byl zvětšován řadou arkýřů, chodeb a jiných přístaveb. Právě tyto architektonické prvky zvyšují malebnost hradu a jeho monumentálnost zároveň . Protože se naštěstí Mitrovským v 19.století nepodařilo přestavět hrad v novogotickém stylu (nemáme tak o další Karlštejn či Bouzov navíc), je na Pernštejně asi nejvíce působivá jeho pestrost stylů, zřetelně viditelná v prohlídkových trasách . Návštěvníci procházejí krásnými středověkými prostory s řadou schodišť , labyrintů a zákoutí , najednou se však ocitnou v renesančních prostorech a po té, co si mohou prohlédnout místnosti klasicistní a romantické, je opravdu těžké uvěřit, že tak pohodlné, skoro až zámecké prostory nabízí stále jeden a tentýž Pernštejn.

Prohlídkové trasy:

Základní prohlídková trasa seznámí návštěvníky s historií hradu a se všemi peripetiemi, kterými objekt procházel. V současné době mají návštěvníci trasu zpestřenou i ukázkami šermu či poslechem dobové hudby. Zklamáni nebudou ani ti, kteří se zajímají o hradní strašidla. I na Pernštejně se jedno potuluje. Je jím nebohá komorná Eliška, která kvůli zanedbávání modlení a přehnané péči o své vlasy, byla prokleta místním mnichem a dodnes tak bloudí po hradě s hřebenem a zrcadlem v ruce. Pernštejn je slavný i svými dochovalými zápisy rudkou na zdech chodeb, které jsou dědictvím po místních strážích a zbrojnoších. Většinou jde o velmi hrubé slovní projevy, což pouze potvrzuje, že myšlení lidí se staletími zase až tak moc nemění. Snad pouze jedinkrát se objeví citát z Ovidia, který je čestnou vyjímkou. První prohlídková trasa nezklame dobrodruhy řadou spletitých chodeb, kdo s sebou vozí jen tak baterku, na Pernštejně s ní neprohloupí . Nám pak nezbývá než obdivovat výdrž průvodců, kteří tuto trasu, čítající něco kolem 500 schodů, musí absolvovat několikrát za den.

Na Pernštejně se letos podařilo otevřít úplně novou prohlídkovou trasu, která nám přibližuje hrad v jeho romantické podobě. Podařilo se otevřít dosud nepřístupné prostory –řady ochozů, hranolovou věž a místnosti, které osídloval rod Mitrovských až do roku 1945. Podle zachovalých dokumentů, nalezených na Pernštejně a v pražských archívech, se povedlo autenticky obnovit většinu prostorů, bez toho, aniž by se musely např. opravovat omítky, či potahy na nábytku. Návštěvníci tak mají možnost vylézt až na hranolovou věž, která skýtá nejen krásný rozhled do kraje, ale v jejích čtyřech arkýřích jsou umístěna barevná skla, představující čtyři roční období. Je nutné ale upozornit, že výběrová prohlídková trasa je určena pro lidi s hlubším zájmem o historii hradu a průvodce dokáže pozlobit, když si ji návštěvníci zaplatí pouze kvůli barevným sklíčkům.

Teď už je snad jasné, proč byste si návštěvu Pernštejna neměli nechat ujít. Pokud se rozhodnete zaplatit si obě prohlídkové trasy, můžete tak na hradě strávit klidně až 5 neopakovatelných hodin. Jistě se sem budete rádi vracet, stejně jako místní průvodci. Někteří z nich už dávno provádějí jinde a nebo jsou sami kastelány, přesto se ale vracejí po mnoha letech, aby si mohli alespoň na chvíli znovu zaprovádět. Hrad Pernštejn chce přicházet i nadále s novými nápady a projekty, takže do budoucna se plánuje zpřístupnění kaple či oprava terasovitých zahrad, kde byly dříve skleníky s množstvím květin. Ty by potom mohly hojně zdobit hradní prostory.

Za poskytnutí řady zajímavých informací děkuji průvodcům hradu Pernštejn.

Základní informace:

Hrad je v červenci a srpnu přístupný od 9 do 17.hodin, poslední prohlídka se zahajuje hodinu před uzavřením hradu. Polední přestávka je od 12 do 13 hodin.V pondělí a v den následující po státním svátku je objekt uzavřen.

Základní prohlídková trasa: vstupné je 65 Kč, snížené vstupné činí 40 Kč.

Výběrová prohlídková trasa: vstupné je 160 Kč., snížené vstupné činí 100 Kč. (ve skupině je maximálně 15 osob).

Kontaktní telefon na hrad Pernštejn je : 0505/566 101