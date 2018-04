Permanentku je lepší koupit doma

Prakticky vždy to vyjde levněji. Rozdíly v ceně mohou být různé, někdy se jde o sto či dvě stě korun, někdy i o větší sumu. Permanentka do některých středisek stojí na týden v přepočtu až několik tisíc korun, a proto ušetřit peníze přijde každému vhod.Výhodou je, že permanentky se především ve specializovaných cestovních kancelářích dají koupit prakticky do všech důležitých oblastí alpských států. Přitom je kanceláře prodávají i v tom případě, když si u nich zákazník nepořizuje zájezd.Pro někoho může být otázkou i to, zdali má smysl si vůbec permanentku kupovat, protože někdo má obavy, že ji ani projezdí. Pokud člověk lyžuje alespoň čtyři dny v týdnu, a to jenom několik hodin, i tak se to vyplatí. Jednotlivé lístky totiž bývají skutečně o mnoho dražší a navíc s permanentkou odpadají problémy s neustálým dokupováním lístků na jednotlivé vleky a lanovky. Přitom například pro děti jsou výrazné slevy.