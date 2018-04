Perla Karpat: modrou električkou z údolí do kopců

Rady do batohu

Itinerář cesty

Trenčianské Teplice, modrá − sedlo Machnáč, modrá (0:45 h) − Petrovanské lúky, modrá (1:00 h) − Trubárka, modrá (1:30) − sedlo Lúčky, modrá (2:00 h) − chata pod Ostrým vrchom (3:00 h), modrá − Soblahov (4:00 h), červená − Trenčín (5:15 h), červená. Mapa

VKÚ Harmanec 1 : 50 000, č. 119 − Strážovské vrchy, Trenčianske Teplice Jak se tam dostat

Z území ČR nejlépe autem nebo autobusem do Trenčína, tam přesednout na vlak do Trenčianské Teplé a odtud električkou do Trenčianských Teplic. Odtud pěšky do Trenčína, po absolvování výletu opět autem nebo autobusem večer domů.

V případě, že byste chtěli jet vlakem, pak nejlépe z Bylnice přes Vlárský průsmyk do Trenčianské Teplé.