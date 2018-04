Perla českých rozhleden stojí na Velkém Lopeníku

Může se hodit Výstupy k rozhledně na Velkém Lopeníku

1) z Mikulčina vrchu po zelené – 1,5 hodiny, 5 km

2) z obce Lopeník od turistické chaty po žluté a zelené – 1,5 hodiny, 4 km

3) z Bošácké doliny po zelené – 1,5 hodiny, 4 km

4) z Nové Bošáce po modré – 1,5−2 hodiny, 5,5 km Jak se tam dostat

Po hlavním silničním tahu E50 z Uherského Hradiště směrem k hraničnímu přechodu ve Starém Hrozenkově. V obci Bystřice pod Lopeníkem před začátkem hlavního stoupání se odbočuje do obce Lopeník (varianta výstupu 2), před motorestem Nový Dvůr na vrcholu silničního stoupání přes hlavní bělokarpatský hřeben se odbočuje na Mikulčin vrch (varianta výstupu 1). Pokud byste měli zájem o varianty výstupu 3 a 4, pak pokračujete z obce Lopeník do Březové pod Lopeníkem, kde odbočíte vlevo do Bošácké doliny. Mapa

1 : 50 000 KČT č. 92, Slovácko – Bílé Karpaty