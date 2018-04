Perito Moreno, ledovec, který nezničí ani globální oteplování

Ledovec, který se nezmenšuje. Zatím.

Stejnou rychlostí, jakou se ledovec sune dolů, se také rozpadá v jezeře. Již několik staletí je totiž Perito Moreno prakticky stejně velký, jen s nepatrnými výchylkami. A to je unikát. Ať už totiž na globální oteplování věříte nebo ne, jeden fakt je nesporný: téměř všechny ledovce na naší planetě se v posledních letech zmenšují, tají a ustupují. Perito Moreno nikoliv. Zatím nikoliv.

Díky "neústupnosti" a rychlosti tohoto patagonského obra je z našeho hlediště na co koukat. Aby se každý den z jeho konce rozdrobily 2 metry té ledové stěny o výšce dvacetipatrového domu, to už od Perita vyžaduje pořádnou aktivitu. Proto to v jeho nitru neustále duní, puká a lupe.

Když se do jezera řítí ledové domy

Co chvíli se někde odloupne kus čelní ledové stěny a se zvukovým efektem hromu se bez varování zřítí do vln jezera. Kusy odpadávajícího ledu mohou mít velikost třeba jen fotbalového míče, ale klidně i celého činžovního domu. Pochopitelně spatřit úkaz této druhé kategorie je mnohem vzácnější a divočejší.

Vlnobití, které po pádu ledového činžáku na hladinu jezera vznikne, kolikrát vyvolá svým zpětným příbojem řetězovou reakci a následně odpadne podobných kusů několik.





Na nejvyšší vyhlídkové terase nad ledovcem je vztyčena státní vlajka. Argentinci totiž Perito Moreno považují právem za součást svého národního bohatství.



Jedinečná La Raptura

To nejúžasnější divadlo se u Perita Morena odehrává jen jednou za několik let. Místní tomu "představení“ říkají „La Ruptura“. Ve španělštině to znamená "rozlomení se“, což ovšem zní neadekvátně fádně. "Ruptura“ – to je to správné slovo.

Perito Moreno totiž svým čelem naráží do Magalhãensova poloostrova a jak se na jeho břeh nasouvá, postupně tuto část jezera přehradí. Tím zůstane uzavřené jižní rameno zvané Brazo Rico. Z okolních hor však do něj stále přitékají říčky a potoky. A protože voda teď nemá kam odtékat, Brazo Rico se začne pomalu plnit.

Mezi tím se Perito dál a dál sune a stále pevněji uzavírá ledovou hráz. Hladina v jižním rameni tak dál stoupá. Síly na obou stranách tohoto zápasu o prostor před Magalhãensovým poloostrovem rostou. Napětí se stupňuje a hladina vody za ledovou hrází může vystoupit až o 30 metrů.

Jednoho dne to však led nebo voda musí vyhrát. Zatím vždy nakonec vyhrála voda.

Postupně je totiž tlak vody v přehrazené části jezera tak veliký, že začne nejprve prosakovat v místě dotyku ledovce a skály a pak si voda vytvoří v ledovci pod hladinou tunel. V tom má voda převahu - přece jen je teplejší než led a tak jej pomalinku rozpouští. Ale tunel pod vodou není tím vrcholným číslem Perita Morena.