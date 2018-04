Peňíscola vystupuje z vln i z dávné historie

Je to zakotvená loď, říkají starousedlíci o staré části města přilepené k pevnosti a protkané úzkými křivolakými uličkami, které kontrastují s širokými turistickými promenádami lemovanými palmami "na pevnině". Obojí bez rozdílu ožívají téměř po celý rok fiestami s tanci a pestrobarevnými ohňostroji. Nejbližší fiesta bude v nejbližších dnech na svátek San Isidra, patrona rolníků a v červnu je na řadě svátek San Pedra, patrona rybářů. Jako pro mnoho jiných míst ve Španělsku platí i pro Peňíscolu okřídlené: "Již staří Féničané". Už od starověku se tu střídali zástupci postupně zanikajících civilizací. Tvář městu však vtiskl především záhadami opředený rytířský řád templářů, kteří na skále nad mořem a zbytcích arabského hradu zbudovali v letech 1294 až 1307 impozantní pevnost. Ta je také hlavní a nejviditelnější atrakcí pro návštěvníky Peňíscoly a jejím největším hrdinou "Papa Luna" neboli papež Pedro de Luna - Benedikt XIII., který byl kostnickým koncilem podobně jako Jan Hus prohlášen za kacíře. Jenže obyvatelé v celé oblasti Valencie se k němu hrdě hlásí. Průvodkyně popisuje Papa Lunu jako čestného, spravedlivého a vzdělaného muže, který vytrval ve své pravdě a přežil několik pokusů o otrávení. A tak po zázračném příběhu o papežově plavbě po moři na vlastním plášti se ozve ze skupinky českých turistů komentář: "Papa Luna? Dost dobrý!" Ostatně na naše turisty jsou tu už zařízeni, o čemž svědčí i průvodce natištěné v češtině. Ty opěvují místní křišťálově průzračnou vodu moře a jemný písek na řadě pláží od těch nejfrekventovanějších přímo před hotely na pobřeží po malou, před větrem chráněnou pláž Vdov u prvních útesů. Kdo však neholduje plážím a vodním atrakcím, ten se může vypravit na výlet do pohoří Irty nebo do vnitrozemí zdejšího hornatého kraje zvaného Maestrazga. Jen 35 kilometrů od Peňíscoly je také golfový klub zařízený i pro začátečníky. Pravidelná autobusová linka vede též k tematickému zábavnímu parku Port Aventura, vzdálenému hodinu, kde se návštěvník může přenést ze Španělska přímo do Číny, Polynésie nebo Mexika a projet se velkou horskou dráhou Draka Khana. Na jih od Peňíscoly leží pak Benicasimo s vodním parkem Aquarama, kde jsou zajímavé tobogány. Večer pak láká nabídka asi stovky malých restaurací, které servírují sice mezinárodní kuchyni, ale přesto není nad místní speciality. Především ryby a mořská flóra jsou čerstvé, což jim dává svěží chuť, která se v naší zeměpisné šířce kvůli delšímu zmrazení vytrácí. Avšak pozor! - starousedlíci z Peňíscoly mají přísloví: "Ryba se má předložit jen tomu, kdo si to zaslouží."