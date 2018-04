Peklo, které si zamilujete. Výlet do kaňonu Metuje

Sevřený kaňon řeky Metuje mezi Náchodem a Novým Městem, který měří více než 10 km, je oblíbeným výletním místem už od 19. století. V roce 1997 byla na velké části údolí vyhlášena přírodní rezervace. Návštěva tohoto překrásného koutu naší vlasti nezklame ani v zimě - vzhledem k tomu, že turistické trasy tady vedou převážně údolím a kolem vody, nevadí ani mlha nebo drobný déšť.

Nejkrásnější je řeka

Jako východisko pro výlet do Pekla je vhodné zvolit buď Náchod, nebo Nové Město nad Metují. V obou případech lze realizovat buď okružní trasu s návratem do stejného místa, nebo přechod mezi oběma městy, které mají dobré komunikační spojení autobusem i vlakem.

Z Nového Města se jde po červené, střídavě po stezce kolem řeky nebo po silničce, která se tu budovala v letech 1936-38 z důvodu obrany státu a výstavby pohraničního opevnění. Krajinářsky nejpoutavější je především samotná řeka, tekoucí nezregulovaným a nespoutaným korytem tu tiše a líně, jinde zase v peřejích po kamenech a mezi skalisky.

Prudké údolní svahy pokrývají převážně listnaté bukové lesy s významným zastoupením javorů často značného stáří. Žije tu řada vzácných živočichů, jako například čáp černý, mlok skvrnitý, výr velký nebo holub doupňák, roste tu množství chráněných rostlin, jimž vyhovuje stín, vlhko a chlad.

Typický ráz zdejší přírodě dodávají skaliska v podobě mrazových srubů, dále pak kamenná pole a izolované balvany. Podobný ráz má i horní část údolí směrem od Náchoda, která však není zahrnuta do chráněného území. Vede tudy žlutá značka, chybí silnička, jde se pouze po chodníčku těsně kolem řeky.

Peklo Přírodní rezervace Peklo u Nového Města nad Metují byla vyhlášena roku 1997 na ploše 320 ha. Cenný reliéf hluboce zaříznutého údolí se skalními výchozy a peřejnatým korytem Metuje a Olešenky. Komplex přirozených a polopřirozených lesních, skalních, vodních a pobřežních společenstev bohatých na výskyt podhorských a horských druhů rostlin a živočichů.

Stylová hospoda přímo v Pekle

Zhruba v polovině mezi Náchodem a Novým Městem se zleva vlévá do Metuje říčka Olešenka, přitékající z Orlických hor. Její údolí je stejně romantické i cenné a tvoří součást přírodní rezervace. Na soutoku obou řek stávala v minulosti osada Peklo s mlýnem Pekelec, dnes se tu rozkládá malá rekreační oblast a lokalita slouží jako velmi oblíbené a vyhledávané výletní místo. Svědčí o tom především "uzel" celkem devíti turistických tras.

Výběr, kudy se odtud vydat, je proto mimořádně bohatý. Zpravidla však každý volí stylovou restauraci Bartoňova útulna, vyzdobenou mnoha čertovskými motivy. Jakpak by ne, když se nacházíte právě v samém středu Pekla! Odpovídá tomu pochopitelně i jídelníček s řadou "pekelných" specialit.



Restaurace má bohatou historii a patří mezi naše významné stavební památky. Postavená, resp. přestavěná z bývalého mlýna, byla počátkem 20. století podle návrhu architekta Dušana Jurkoviče ve stylu inspirovaném lidovým stavitelstvím. Pokud by vám náhodou připomínala hezká budova Bartoňovy útulny dřevěné stavby na beskydských Pustevnách, v Luhačovicích nebo na Hostýně, máte dobrý postřeh! Architekt je stejný.

Bartoňova útulna



Na výběr z osmi tras

Během příjemného posezení v Bartoňově útulně se můžete rozhodnout, kterou z osmi možných tras se vydat dál. Chcete-li se vrátit do Nového Města, pak zkuste žlutou značku přes vesnici Přibyslav. Dávejte si však dobrý pozor - stezka zpočátku vede dost krkolomným terénem a na rozcestníku dokonce nechybí upozornění, že cesta je za námrazy nebezpečná.

Zpět do Nového Města se dostanete rovněž přes protilehlý údolní svah kolem vesničky Sendraž. Vede tudy modrá značka a trasa může být poučná z toho důvodu, že prochází územím, kde se uvažuje o vybudování přečerpávací elektrárny. Jak by to při realizaci tohoto projektu dopadlo s okolní přírodou a krajinou, asi není třeba obšírně popisovat - zkrátka velmi špatně.

Celkem čtyři další trasy lze použít pro putování do Náchoda. Žlutá vede kolem vody, další tři barvy vás dovedou na Dobrošov, kde se nabízí hned několik turistických lákadel. Jednak je to známá vojenská pevnost z roku 1938, jejíž vyvýšené betonové těleso, opatřené zábradlím a schůdky, poslouží jako rozhledna. Vidět je odtud pásmo Orlických a Javořích hor, Stolové hory, Krkonoše i rovinaté české vnitrozemí.

Další lákadlo představuje nedávno zrekonstruovaná Jiráskova chata, kde se lze znovu občerstvit a posedět. Podobně jako restaurace v Pekle zaujme neobvyklou architekturou, na níž se opět podepsal architekt Dušan Jurkovič.

Jiráskova chata na Dobrošově

Logickým zakončením výletu je sestup z Dobrošova do Náchoda. Vede odtud celkem pět různých variant, každá je zhruba stejně dlouhá. Modrá a zelená sestupují převážně otevřeným terénem s krásnými výhledy na malebně položené město a krajinu kolem. Končí v místní části Běloves, kde ještě před deseti lety fungovaly známé lázně. Dnes jsou zcela opuštěné a zdevastované. Jediné, co ještě funguje, je pramen kdysi známé kyselky Ida, která vám dodá blahodárnou energii po celodenním výletu plném nevšedních turistických zážitků.