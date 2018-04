Peking se má sjednotit šedivými fasádami

Čínské úřady rozhodly, že Pekingu aspirujícímu na pořádání olympijských her a na místo mezi atraktivními světovými metropolemi, bude napříště vévodit jedna barva, a to šedá. Informovala o tom dnes agentura Nová Čína, která citovala Fu Po-nana z městského plánovacího úřadu. Architekti a projektanti se mají v budoucnu držet šedi jako hlavní barvy exteriérů, protože je to "tón, který městu historicky ominuje", řekl Fu. "Šedivá odpovídá místnímu klimatu, kulturnímu zázemí a tradici," dodal.