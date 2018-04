Pec pod Sněžkou je středisko jako z reklamy na hory

SOUTĚŽ

Vyhrajte 10 skipasů do Skiareálu Pec pod Sněžkou

Úroveň lyžování a služeb je v Peci na velmi dobrém stupni. Areál nabízí devět vleků a jednu čtyřsedačkovou lanovku. Za hodinu se na sjezdovky v sevřeném údolí pod Sněžkou vyveze téměř 10 000 lidí.

K dispozici mají přes deset kilometrů sjezdovek od náročné černé na Hnědém vrchu (lidově Bramberk) až po cvičné louky Klondike a Zahrádky III. Své si užijí také sjezdaři delších tratí, Bramberk měří přes jeden a půl kilometru.





Provoz každý den začíná v devět ráno a končí ve čtyři odpoledne. Komu to nestačí, může v 18 hodin vyrazit na večerní lyžování na Javor, 1 500 metrů dlouhý osvětlený svah. Snowboardisté ocení parádní velký a slušně vybavený funpark, otevřený po celou sezonu. Ta v Peci začíná začátkem prosince a končí hluboko v dubnu.

Díky investicím do sněhových děl má Skiareál Pec výborně připravené sjezdovky, především na Hnědém vrchu už nebude problém se zasněžením. Mezi nejvýraznější novinky, které jeho vedení připravilo pro letošní sezonu, jsou rodinné balíčky skipasů. "Rodiny to u nás mají nejraději, snažíme se jim vyjít vstříc, proto skipas pro dítě v rodinném balení vyjde na sto korun," řekl iDNES.cz vedoucí provozu Jiří Karlík.





Jedinou nevýhodou peckého střediska, zvlášť pro malé děti a začínající lyžaře a snowboardisty, je velké množství kotev. V celém rozhlehlém areálu je pouze jediná sedačka, zbytek jsou kotvové vleky. Jistě můžete namítnout, že jsou oproti pomám zlaté, ale v době, kdy většina českých lyžařů zná alpské prostředí, by kotvy měly být už jen vzpomínkou na mládí.

Sedačka by Peci slušela také proto, že jsou na okrajích sjezdovek velké zelené transformátory. A nezkušený lyžař nebo snowboardista do nich může snadno narazit, pokud z kotvy vypadne. Platí to především na Zahrádkách. Jinak z pohledu bezpečnosti nelze areálu nic vytknout. Všechna na pohled nebezpečná místa jistí obalení nebo sítě.





Skiareál je sympatický i cenami za občerstvení. Na rozdíl od jiných podobných středisek nezaplatíte za polévku, pivo nebo grog alpské ceny, ale spíš trutnovské. Na Jitřence například stojí zelňačka 25 korun, na Svornosti točené svijany přijdou na stejnou částku.

Skoro by se chtělo napsat, že samozřejmostí peckého střediska je hlídané parkování zdarma, ale s ohledem na dobrou znalost situace na jiných místech to musím spíš vyzdvihnout.

Pec pod Sněžkou Nadmořská výška: 800-1 602 m n. m.

Počet vleků/lanovek: 9/1

Celková délka sjezdovek: 10,4 km

Přepravní kapacita: 9 520 osob/hod.

Celodenní permanentka dospělý/dítě: 600/310

Šestidenní permanentka dospělý/díte: 2 850/1 290