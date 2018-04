Pec dostala chuť na další lanovku, uvažuje o propojení s Velkou Úpou

Podle architekta Romana Kouckého, který územní plán připravil, jde o jedno ze zásadních řešení dopravy v horském městečku. Několikakilometrová lanovka z Velké Úpy přes Vlašský vrch k terminálu u sjezdovky Javor by se měla napojit na stávající sjezdové tratě do Javořího dolu, na Javor a Malou Paseku a umožnit jejich další rozvoj.

Kdy se však návrh začne uskutečňovat, není jisté. Pro peckou radnici je nyní prioritou výstavba nové lanovky na Sněžku.

"V tuto chvíli neznáme žádného investora, který by tento záměr mohl realizovat. Je to proto, že zatím není jasné, kdo bude nadále vlastníkem či provozovatelem hlavního lyžařského areálu v Peci. My potřebujeme silného a jasného partnera. Faktem je, že na záměru jsme se domluvili se správou Krkonošského národního parku, zhodnotila ho expertní skupina a schválila ho. Dali jsme ho do nového územního plánu," řekl starosta Pece pod Sněžkou Alan Tomášek.

Hodně naznačí privatizace skiareálu

Podle člena expertní skupiny Krkonošského národního parku krajinného ekologa Pavla Klimeše, který lanovku a její trasu také posuzoval, bude nejvíc záležet na privatizaci současného lyžařského areálu.

Vizualizace nové stanice lanovky na Sněžce, která bude zprovozněná v roce 2013.

"Myslím si, že nynější majitel ČSTV se kvůli potížím Sazky bude chtít lyžařského areálu zbavit. A záleží na tom, kdo ho získá, zda to bude silný investor, nebo nějaká slabší skupina. Byl bych radši, kdyby to byl silný investor, který by měl nejen na koupi, ale i na další rozvoj. Myslím si, že bude i problém s vlastníky pozemků, kteří mohou stavbu blokovat. Ale to bude věcí investora, jak je vyplatí," řekl Klimeš.

Návrh propojení obou středisek posuzovala expertní skupina správy Krkonošského národního parku v rámci rozvoje sjezdového lyžování v celých Krkonoších. Skupina v roce 2008 zkoumala, který ze 66 záměrů na rozvoj lyžování v Krkonoších lze povolit, aby nedošlo k ohrožení přírody. Něco povolila, něco zamítla.

Vize počítá i s parkovacím domem

K propojení Velké Úpy a Pece komise uvedla, že jde o nový záměr ve 3. zóně parku, kdy se propojí luční enklávy oddělené lesem s parkovišti a lyžařskými areály. Komise doporučila realizovat záměr za podmínky, že na trasách přes luční enklávy budou "zohledněna prioritní přírodní stanoviště evropsky významných lokalit v Krkonoších a bude odstoupeno od záměru Vlašský vrch – Barrandov".

Z Vlašského hřbetu by měla vést pouze jedna sjezdovka. Komise také uvedla, že jde o kompromis, který je náhradou za nepovolené sjezdové tratě na Růžové hoře.

Tento závěr propojení byl už v územním plánu z roku 2006. Tam se psalo o trase z terminálu Hlušiny ve Velké Úpě přes Vlašský vrch systémem několika dopravních zařízení do rekreačního areálu v jihozápadní části Pece pod Sněžkou, kde jsou sjezdovky Javor, Zahrádky a Hnědý vrch.

Nový územní plán však v souvislosti s propojením počítá s výstavbou patrových garáží v terminálu Hlušiny, případně se zavedením železniční dopravy až do Pece pod Sněžkou.