Za dobrou koprovkou stojí za to přijet, říká autor prestižního seznamu

Sám Maurer má ke Zlínskému kraji blízko. "Jako dítě jsem trávil prázdniny na Slovácku, otec je z Valašského Meziříčí a v kočárku mě maminka vozila kroměřížskou Květnou zahradou," říká milovník dobrého jídla v rozhovoru pro MF DNES.

Festivalové menu restaurací v Zlínském kraji Restaurant Sušil (Bystřici pod Hostýnem) Mistrovský kousek šéfkuchaře: Srnčí pečínka zdobená špízem s macerovanými švestkami, placky Nejlepší jídlo od maminky: Gratinovaný krupicový nákyp s jablky s chardonnay pěnou a želé Farmář & tradice, specialita: Králičí špalík se šalvějí, sušenou slaninou na červené čočce s dýňovými noky Restaurace Na Koupališti (Sazovice) Mistrovský kousek šéfkuchaře: Zaječí roládka se špekem a zeleninou, kroupové rizoto, konfitovaná šalotka Nejlepší jídlo od maminky: Trhaná hovězí líčka, koprová omáčka a brambory s křepelčím vajíčkem Farmář & tradice, specialita: Domácí semifredo s griliášem, piniemi, čokoládou Amedei toscano a extra panenským olivovým olejem Lanterna, Vyhlídka Léskové (Velké Karlovice) Mistrovský kousek šéfkuchaře: Filírovaná kachní prsíčka s kořenovou zeleninou, kaštanovým coulis a noky Nejlepší jídlo od maminky: Grilované kuřecí prsíčko s kůží a fenyklem se sušenými švestkami Farmář & tradice, specialita: Jehněčí kotletky v lískooříškové krustě podlévané demi glace s ragú z hlívy ústřičné a pyré z červené řepy Lesní hotel (Zlín) Mistrovský kousek šéfkuchaře: Pečená kachní prsa s batáty a omáčkou z červených blum Nejlepší jídlo od maminky: Nadýchané bramborové bochánky položené na ragú z lišek Farmář & tradice, specialita: Domácí uzená vepřová žebírka s hrachovo-bramborovou kaší a křenovým mousse

Jak je na tom z vašeho pohledu Zlínský kraj, co se týče kvalitní nabídky jídel?

Moje současné zkušenosti jsou bohužel velmi malé, byť pocházím z Moravy. V publikaci Maurerův výběr Grand Restaurant je přes třicet restaurací z tohoto kraje. Nicméně musím přiznat, že jsou tady jen dvě, o kterých jde pověst, že ty si prostě nemůžete nechat ujít.

Takže kuchaři málo využívají možnosti, které jim region nabízí?

Domnívám se, že obrovské, protože už teritoriálně je zde mnoho přitažlivých míst. Myslím, že nejvíc ze všeho je důležitá podpora z vlastních řad. Pokud obyvatelé vašeho kraje budou vyžadovat od restaurací, aby využívaly lokální suroviny, podporovaly drobné farmáře a pěstitele a vracely se k původním kvalitním a tradičním receptům, bude to výhra pro domácí i cizí návštěvníky.

Znáte místní tradiční pochoutky?

Samozřejmě. Dokonce jsem nedávno na parkovišti poblíž Přerova viděl slečnu, jak nese z auta se zlínskou espézetkou úplně čerstvé frgále do místní restaurace jako nabídku. Hned jsem si od ní pár kousků koupil, ochutnal a bylo to báječné. Navíc jsem se dozvěděl, že některým výrobcům se vyplatí rozvážet jejich produkty i mimo kraj, restauracím rovnou pod nos! Zachování lokálních tradic je celosvětově nezbytné.

Do prestižního festivalu se letos poprvé dostala i restaurace v Sazovicích, což je malá obec. Je to výjimka?

Díkybohu, že jsou i malá místa, kde se objeví osvícený majitel nebo kreativní šéfkuchař. Když si jen namátkou přečtete jejich meníčko pro festival, je hned vidět, že kuchař má odvahu, fantazii a nebojí se vytvořit lákavé pokrmy za rozumné ceny.

Kuchař tady nabízí i koprovou omáčku. Myslíte, že na takové na první pohled "obyčejné" jídlo může nalákat hosty?

Od poloviny ledna jsem ochutnal menu asi v 65 restauracích ze 101 zúčastněných. Budete se divit, ale to nejlepší, co jsem ochutnal, nejsou krevety, humři ani mořští ďasové, ale jedním z pro mne nejsilnějších gurmánských zážitků byla kulajda v jednom z nejluxusnějších hotelů na Malé Straně v Praze. Je to místo, kam se uchylují Madonna nebo Rolling Stones, když u nás koncertují, takže jsou tam zvyklí na nejroztodivnější pokrmy na světě. Avšak to, že šéf je původem Jihočech a dokáže uvařit tu nejskvělejší variantu této "běžné" polévky, je pro mě uměním. Stejné je to s dobrou koprovkou. Stojí za to za ní přijet kus cesty.