Pátý NEJ na světě. Pražský superhotel, kde noc stojí 20 000 Kč

Dříve fabrika, dnes vrchol přepychu

Každý, kdo se ubytuje ve vinohradském hotelu Le Palais, projde kolem jeho portrétu. Původní majitel domu v ulici U Zvonařky 65 Antonín Chmel přitom nebyl zámožný hoteliér, ale řezník. A do rohového domu nastěhoval svoji výborně prosperující továrnu na šunku a uzenářské zboží.

"Dále v domě měl obrovské chladírny, které mu umožnily rozšířit výrobu," vypravuje každý rok až třiceti tisícům hostů ředitel hotelu Jiří Gajdošík.

A jeho vyprávěnka se zjevně líbí. Stejně jako si Chmelova pražská šunka kdysi prorazila cestu k lázeňským hostům celého světa, dnes si turisté hledají cestu do jeho bývalé fabriky na Vinohradech.

Před čtyřmi lety totiž koupil památkově chráněný dům hotelový řetězec Vienna International Hotels and Resorts, místnosti v něm přestavěl na 72 přepychových pokojů a apartmánů, na fasádu vyvěsil pět hvězdiček a zařadil jej do svých nabídkových katalogů.

Letos patří pražskému Le Palais páté místo v žebříčku nejluxusnějších hotelů světa. V Evropě je třetí. Mezinárodní anketu Travellers’ choice, která patří mezi nejsledovanější hodnocení kvality hotelů, vyhlašuje internetový portál Tripadvisor. Ten navštíví měsíčně až třicet milionů uživatelů.

"Najdete tu kombinaci luxusu, klidu a pohody," shrnuje ředitel Gajdošík. Sedm desítek zdejších zaměstnanců začíná pracovat ještě před skleněnými dveřmi domu.



Pokoj s arkýřovým oknem. Při výhledu z apartmánů hotelu Le Palais neuvidíte Hrad, zato velký kus Prahy od Nuselského mostu po Pankráckou pláň.



"Filmaři by tu rádi natáčeli každý den"

Na koberci před hotelem příliš živo není. Žádní portýři postrkující vozíky přeplněné kufry, žádné fronty taxíků, které odvážejí a přivážejí hosty.

Zato ten, koho na Zvonařku přivezou, si může být jist, že ho uvítají ještě před domem.

"Při vystupování oslovujeme hosta jménem, aby se cítil jako doma. Už při objednávce zjišťujeme, proč Prahu navštěvuje. Potom můžeme jeho apartmá předem připravit," prozrazuje Gajdošík. Čerstvé novomanžele přivítá pokoj plný růží, turistům zase naplánují večerní program ve zdejším podzemí, které skrývá relaxační centrum s masážemi, saunou a párou.



Podzemní lázně s relaxačními a masážními lůžky



Překvapení čeká i děti. Hoteliér jim slibuje splnit jedno velké přání. Asi nejvíce zaměstnala manažery osmiletá Američanka, která si přála značkovou luxusní kabelku.

"Po několika dnech hledání jsme ji objevili v jednom nákupním centru, poslali pro ni taxikáře a slavnostně ji předali. I když byla drahá, vyplatilo se. Pro tuto dívku již nebude žádný jiný hotel existovat," myslí si ředitel. On - stejně jako jeho spolupracovníci - si zakládá na tom, že do pokojů uvádějí hosty osobně.

Když je plno, může spát v Le Palais 156 hostů najednou. A Jiří Gajdošík přiznává, že je téměř všechny zná jmény. "Až sedmdesát procent našich hostů se vrací," říká.



Knihovna v hotelu Le Palais

Pokoje, recepce s barem a knihovna zbarvená po vzoru anglického klubu do okrova, vínova a zelena a s brazilskou třešní na podlaze učarovala zejména Američanům, Britům, a německým byznysmenům. Stále častěji si apartmány zamlouvají také hosté z Indie a Číny. A velký zájem mají i čeští filmaři.

"Ti by tu rádi filmovali každý týden, ale tak často jim nevyhovíme. Jednou za čas to může být pro hosty vzrušující, často by to už rušilo," je přesvědčen Gajdošík.

Největší zájem je o Marold Suite. Pod freskami Luďka Marolda se procházel sluha Menzelova Anglického krále nebo hrdinové nového Hřebejkova filmu Nestyda.



Marold Suite - na tento apartmán pojmenovaný po známém malíři mají zálusk nejen hosté, ale i filmaři

Noc v apartmánu přijde na 20 tisíc korun, pokoj "jen" na 14 750 korun. Tenhle luxus si na Vinohradech dopřála například britská spisovatelka J. K. Rowlingová nebo hollywoodská herečka Salma Hayeková. Další slavná jména však ředitel hotelu prozradit nechce.

"Naši hosté často žádají klid a žádnou publicitu a to jim zajistíme," zdůrazňuje Jiří Gajdošík.