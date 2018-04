Patnáct tipů kam se podívat na Den Středočeského kraje

Den v muzeu s mělnickými skauty

Máte syna nebo dceru a rádi byste je přihlásili do skautu? V tom případě se vydejte do Mělníka na Den Středočeského kraje do Regionálního muzea, kde se o doprovodný program s představením řady aktivit postará mělnické středisko Junáka.

V rámci výstavy SKAUT – 95 let činnosti na Mělníku představí skauting a aktivity místních oddílů, za symbolické vstupné 5 Kč si navíc od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.30 hodin můžete prohlédnout všechny muzejní expozice – například sbírky historických kočárků, expozici historie vinařství, regionální i přírodovědeckou.

Dětem se určitě bude líbit i hasičská výstava Hoří! a výstava železničních hraček s elektrifikovaným modelem kolejiště. Nakonec se na sklenku vína, šálek kávy či zákusek zastavte v muzejní kavárně na malém romantickém dvorku.

Den v Kladně a okolí

Na Den Středočeského kraje nabídne skanzen Mayrau prohlídky zdarma, výstavu fotografií, výtvarnou dílnu i filmové představení.

„Válovky“ aneb dvojčata Květu a Jitku Válovy, které se narodily roku 1922 v Kladně, studovaly v ateliéru Emila Filly a patří k výrazným osobnostem českého umění dvacátého století, připomene Den Středočeského kraje ve skanzenu Mayrau. Těšit se můžete jak na prohlídky skanzenu zdarma, tak na výstavu fotografií, výtvarnou dílnu, filmové a divadelní představení či scénickou báseň. K dopravě do skanzenu můžete letos naposledy využít motoráček společnosti KDS, který vyjede z Prahy – Hlavního nádraží. Jízdenky je třeba rezervovat předem zde.

Středočeská vědecká knihovna v blízkém Kladně si pro letošní Den Středočeského kraje zvolila téma Knihovna filmová a na středu 28. října nachystala dvě exkurze do zákulisí, a to v 9.30 a ve 12.30. Je připraveno čtení povídky Biograf snů kladenského spisovatele Luďka Švorce, přednáška o kladenských biografech, děti se zabaví na kreativním workshopu a společně si užijete soutěžní kvízy o lákavé a originální ceny. Navíc se celý den mohou zdarma registrovat noví čtenáři!

Zadarmo se podíváte také do Sládečkova vlastivědného muzea, které sídlí v bývalé ředitelské vile Poldiny hutě v blízkosti bývalého areálu kladenských železáren.

Na návštěvu k pánům Čapkovi, do Berouna a do Vlašimi

Když už budete ve Vlašimi, nezapomeňte si projít zámeckou zahradu s řadou romantických pavilonů.

S dětmi se za symbolické vstupné podíváte také do všech expozic a poboček Muzea Českého krasu v Berouně, kde si nejmenší návštěvníci užijí soutěžní putování po muzeu, odměněné sladkostí a pamětním diplomem. Navštívit můžete i Plzeňskou bránu a muzeum v Žebráku. K oslavám Dne Středočeského kraje se připojí rovněž Památník Karla Čapka na Strži, kde je připraven třetí ročník slané a sladké moučníkové soutěže, za 10 Kč si prohlédnete všechny stálé expozice Muzea Podblanicka na zámku ve Vlašimi, a to včetně sklepení a vyhlídky ze zámecké věže.

Do Příbrami na Havířské šprýmování a za Antonínem Dvořákem

Ve Vysoké u Příbrami objevíte Rusalčino jezírko, které Dvořáka inspirovalo při tvorbě jeho nejznámější opery.

Za jednotné zvýhodněné vstupné 1 Kč se na Den Středočeského kraje otevřenou všechny pobočky Hornického muzea v Příbrami, tedy nejenom historické doly na Březových Horách, ale také Památník Vojna Lešetice, skanzen ve Vysokém Chlumci, Muzeum zlata v Novém Kníně a Muzeum Špýchar v Prostřední Lhotě. V areálu Ševčinského dolu v Příbrami je tak jako každý rok nachystáno Havířské šprýmování, zábavný program na hornické téma plný soutěží a her pro malé i velké havíře.

Zadarmo si můžete prohlédnout i Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami a vydat se na procházku podzimní krajinou k Rusalčinu jezírku, místu Dvořákovy inspirace k jeho nejznámější opeře.