Past na toulavého medvěda zůstala zavřená

Speciální klec s králičím hnojem a starým masem od včerejška v lese vábí proslulého toulavého medvěda, na odchyt ale zatím připravená není. Čeká se na souhlas ministerstva životního prostředí. Klec tedy musí zůstat zavřená a zoologové nemohou s lovem začít. "Pouze jsme ji odvezli na určené místo v terénu. Pachy lidí a svařování jsme už ale museli přerazit masem a hnojem, takže je možné, že se kolem ní medvěd bude motat," uvedl ochránce přírody Milan Orálek.

Podle zoologa Ludvíka Kunce se tak alespoň past stane součástí přírody a zvíře si na ni zvykne. Přesto by se ale měla nalíčit co nejdříve. "Je to i v zájmu ministerstva, abychom spěchali. Jinak bude muset platit stále více škod, které medvěd způsobí. Že nepřestane, jsme si jisti. Teď navíc přesně víme, kde se pohybuje. Místo, kam jsme chtěli past odvézt v pátek večer, potom opravdu navštívil. Za dva nebo tři týdny už ale může být pryč a vše se zkomplikuje," řekl Kunc.

I zavřená klec bude přesto stále pod dohledem jednoho pozorovatele z řad ochranářů. Ačkoli se snažili místo maximálně utajit, okolí před nevítanými návštěvníky střeží i policie. "Nechceme, aby se kolem klece někdo motal, máme trochu obavy ze zvědavých nebo jen náhodných turistů. Proto cesty v okolí raději hlídá policie," vysvětlil Orálek. Pečlivě sledovaný medvěd doposud zůstává ve Vsetínských vrších a naposledy byl o víkendu spatřen v Kobylské u Karolínky.

Odchyt medvěda si vynutili především rozhořčení chovatelé ovcí a majitelé králíků, slepic a včelích úlů, na kterých si medvěd docela často pochutnává, ale i starousedlíci. "Asi by bylo nejlepší ho zastřelit a nepárat se s ním," padne nezřídka mezi chlapy v hospodě. Protože stále přibývá lidí, kteří medvěda někde v lese zahlédli nebo těch, kteří s ním měli tu čest doma na dvoře, mnozí dostávají strach.

"Lidé mu moc nefandí. Samozřejmě, že jsou naštvaní nejvíce ti, u nichž nějakou tu škodu napáchal, ale i ostatní už ztrácí trpělivost. Někteří milovníci přírody jej naopak chrání a říkají, že tady patří, ale v obci je spíš slyšet hlasy proti. Někteří se už rozčíleně ptají, proč jej nezastřelíme, že by byl klid," popisuje situaci v Novém Hrozenkově zástupce starosty František Novosad. Asi nejlepší by ale podle většiny prý bylo medvěda někam přemístit.

"Zájem prý projevili ochranáři z Rakouska, že si ho rádi vezmou do Alp. To by přece nebylo špatné. Tady sice dříve medvědi byli, ale místní krajina je dnes už opravdu o něčem jiném," říká Novosad. Nejlepším řešením se zdá lidem medvěda odchytit a přemístit jinam. "Máme hlavně strach o děti, teď o prázdninách běhají venku, po lese, nikdo nemá dobrý pocit. I dospělí se bojí chodit na borůvky. Prostě všem komplikuje život. Lidé jsou proti němu. Já osobně bych si na něj vystřelil jako na trofej, ale vím, že se to nesmí, takže jsme pro odchyt," říká jeden z obyvatel Huslenek.